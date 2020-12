Se acaba el tiempo de Trump y Guaidó: Desesperada resolución de la OEA promueve golpe en Venezuela

Donald Trump abandona la Casa Blanca el 20 de enero de 2021, gústele a quien le guste. Ese día asumirá Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Para Trump debe resultar frustrante ser el primer mandatario que pierde una reelección desde George Bush, en 1992. Eso es simplemente un reflejo de su fracaso al frente del país norteamericano. En Venezuela tiene su mayor frustración.

En América Latina no tiene logros grandes y concretos para destacar. Rusia y China aprovecharon los últimos cuatro años para incrementar sus inversiones en la región. Prometió su muro con México y solo construyó -dice él- 480 kilómetros en una frontera que superar los 3.000 kilómetros.

Sin embargo, su más grande fracaso -y no debe quedar duda- es Venezuela. Desde enero de 2019, cuando proclamó a Juan Guaidó como ‘presidente interino’ del país, prometió derrocar a Nicolás Maduro. Bueno, falta poco más de un mes para que Trump pierda su investidura y Maduro ahora tiene el respaldo de todos los Poderes Públicos de su país.

Entonces, al contrario de lo que quería el magnate, ahora el presidente venezolano está más consolidado como jefe de Estado. Eso lo logró con las recientes elecciones legislativas celebradas este domingo 6 de diciembre. La coalición de gobierno obtuvo más del 69% de los votos y 165 de los 277 curules del Parlamento.

Ese resultado fue el entierro político de Juan Guaidó. El dirigente de ultraderecha también perderá su investidura el 5 de enero próximo, cuando la nueva Asamblea Nacional tome posesión. Y, ante el fracaso mutuo y anunciado, Trump da una ‘patada de ahogado’ y recurre a su agente golpista en la región: la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El llamado golpista de la OEA

El embajador venezolano ante las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, se adelantó a los acontecimientos. Este martes, denunció que la OEA apoyaría a Estados Unidos en otro intento de “golpe de Estado” contra Venezuela. Su última artimaña antidemocrática la sufrió el pueblo boliviano en 2019.

Mañana la OEA apoyará a EEUU en golpe de Estado contra Venezuela cómo lo hizo en Bolivia.

Rechazará resultados electorales pero “saludará” consulta hecha por Telegram para invadir a Venezuela.

La obediencia ciega a Trump arrastra a la OEA a la humillación.

Vea cita de resolución: pic.twitter.com/Vk0DtJiGeh December 8, 2020

Moncada se anticipó y aseguró que este miércoles el organismo emitiría una resolución para desconocer los resultados de las elecciones legislativas venezolanas. Además, también ‘saludaría’ la inventada y ficticia ‘consulta popular’ de Guaidó que pretende llamar a desobediencia civil y pedir un golpe de Estado.

Trump intenta dos golpes de Estado simultáneos: uno en EEUU y otro en Venezuela. Así ordena a su títere local amenazar con invasión militar para destruir la Asamblea Nacional que los venezolanos eligieron en paz.



¡El fascismo solo acepta elecciones si las gana! pic.twitter.com/F3ZyNYexAn — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) December 8, 2020

El diplomático sustenta su denuncia citando la resolución que, en ese momento, no se había hecho pública. Para la OEA, los comicios venezolanos carecieron de “imparcialidad y transparencia” por “no haber sido liberados los presos políticos” y porque “no participaron todos los actores políticos”.

Igualmente, la OEA ‘denuncia’ que las elecciones carecieron de “una observación internacional, independiente y creíble”; y además hubo “falta de independencia de la autoridad electoral”. Esos entre otros motivos.

Cinco expresidentes participaron en calidad de observadores internacionales

Mentiras de la OEA son fáciles de desmentir

Desmentir cada uno de los señalamientos de la OEA es un asunto muy sencillo. Primero, el 31 de agosto pasado, el presidente Maduro otorgó indultos políticos a 110 opositores con procesos judiciales abiertos.

Entre los beneficiados por la medida se contabilizaron 23 diputados principales y cuatro suplentes del Parlamento saliente. A todos se les permitió inscribirse como candidatos para competir por la reelección, pero ninguno lo hizo.

Segundo, en el proceso participaron más de 100 organización políticas, incluidas al menos 90 son de oposición. Además, aquellas que no participaron fue porque no se inscribieron y -al contrario- llamaron a la abstención.

Tercero, en la jornada participaron al menos 1.500 observadores nacionales -de distintas tendencias políticas- y 200 internacionales de 34 países. Todos certificaron la transparencia y legitimidad de los comicios.

Y cuarto, el pasado 15 de junio asumió en el Consejo Nacional Electoral (CNE) una nueva junta directiva. Sus integrantes fueron seleccionados por consenso con diferentes partidos políticos de oposición.

Además, ese CNE que tanto condena la derecha radical es el mismo con el que compitieron y ganaron las legislativas de 2015. Para su dirigencia, los procesos del CNE son fraudulentos solo cuando ellos pierden.

La presidenta del CNE, Indira Alfonzo, asumió el cargo en junio de este año

El mensaje de la observación internacional

La misión de observadores internacionales presentó públicamente un informe general sobre el proceso este martes. Allí, afirmaron que “el contexto en el que se desarrollaron las elecciones parlamentarias cumplió ampliamente con los estándares nacionales e internacionales, en auditorías, administración, con participación de organizaciones políticas y los ciudadanos, que votaron con responsabilidad para lograr el orden y la tranquilidad”, reseñó la cadena HispanTV.

Por tanto, la misión reconoce “la legitimidad, legalidad y respeto a la Constitución de Venezuela”. Asimismo, “agradecen las atenciones recibidas por el CNE para garantizar su presencia y llevar adelante su tarea en el marco de una absoluta libertad, sin ningún tipo de condicionamiento”.

En plena agonía terminal la administración saliente de EEUU pierde el juicio por completo. Ha entrado en fase de delirio. Venezuela la ha dejado totalmente descolocada ante el mundo. Esperamos que regrese la Diplomacia al @StateDept. https://t.co/CjtmPRyP46 — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) December 8, 2020

Adicionalmente, rechazan la injerencia externa y las declaraciones de no reconocimiento de los Gobiernos de Estados Unidos, Canadá, algunos latinoamericanos y de la Unión Europea (UE). Incluso, recuerdan que la propia UE fue invitada a participar en calidad de ‘observador’, pero se negaron a ello.

El Grupo (cartel) de Lima es igual a su Jefe Trump: se niega a reconocer que ya no existe. Han sido derrotados. ¿Quién es el Presidente de Perú? ¿En Chile a cuántos reprimieron hoy? ¿Algún líder social asesinado hoy en Colombia? ¿La Gripezinha avanza? Ahora son el Grupo de Narnia https://t.co/C2Vu34p6i6 — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) December 7, 2020

“Exigimos el fin de todo tipo de injerencia externa en asuntos internos de Venezuela. Los asuntos de los venezolanos los resuelven los venezolanos”, concluye el documento, citado por HispanTV

El vicepresidente de la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso), Ígor Ananskij, presenció desde Caracas el proceso. “El resultado más importante de estas elecciones es que Venezuela tiene ahora una Asamblea Nacional legítima”.

La firme declaración de Rusia

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, emitió una declaración sobre el proceso. En ella elogió “los esfuerzos de las autoridades venezolanas en organizar la votación de acuerdo con los más altos estándares de transparencia, democracia y seguridad sanitaria y epidemiológica“.

“Las elecciones se caracterizaron por la introducción casi universal de máquinas de votación de alta tecnología y la participación de una amplia gama de fuerzas de oposición”, agrega el comunicado.

Asimismo, expuso que “en muchos aspectos el proceso electoral en Venezuela se organizó de manera más responsable y transparente que en algunos Estados, que están acostumbrados a presentarse como estándares de democracia”.

Esto último hace referencia al sistema electoral estadounidense, que organizó los comicios presidenciales el pasado 3 de noviembre. Cinco semanas después, aún no se tienen resultados definitivos. Además, el gobierno que los organizó canta fraude y no reconoce los resultados. Sin contar que el sistema de votación es indirecto, ya que el pueblo no elige a su presidente, tal como lo explicamos ACÁ.

Por último, Moscú advierte que las “declaraciones de no reconocimiento de resultados por parte de algunos gobiernos, que a pesar de las invitaciones disponibles se negaron a enviar observadores, atestiguan su incapacidad de aceptar la realidad objetiva“.

Luis Almagro cumple todos los mandados que le ordena Washington

La resolución de la OEA

Así como lo advirtió el embajador Moncada, el brazo golpista de Washington en Latinoamérica -oficialmente conocido como OEA- emitió su resolución. En la sesión de este miércoles, la propuesta presentada por Brasil obtuvo 21 votos a favor, 2 en contra, 5 abstenciones y 6 ausencias.

Entre los países que promovieron el texto destacan Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y la ilegal delegación de Juan Guaidó. En la sesión estuvieron ausentes Dominica, Granada, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tóbago y Antigua y Barbuda. Por otro lado, México votó en contra y Argentina se abstuvo.

La resolución desconoce los resultados electorales y respaldan la ‘consulta popular’ de Guaidó como un mecanismo legítimo.

Ahora, ¿de qué trata esa ‘consulta popular’? Es una nueva fachada para tratar de justificar ante la mediática internacional su falso “gobierno interino”. Con ella pretende convencer a sus seguidores que tiene ‘algo’ de control político en Venezuela. Sin embargo, en este REPORTAJE la abordamos en detalle.

The living dead… https://t.co/552p9ZuhSL — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) December 9, 2020

Con su resolución, el Gobierno de Venezuela debe permanecer atento ante las próximas acciones que pueda ejecutar Washington. En 2019, el expresidente boliviano Evo Morales descuidó un poco el accionar de la OEA y terminó sufriendo un golpe de Estado.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, necesita presentar desesperadamente un logro a Trump en el caso Venezuela. El uruguayo tiene más de cinco años promoviendo un golpe de Estado y una intervención militar extranjera. No obstante, su accionar va de fracaso en fracaso.

Cuando EE. UU. y la OEA dicen ‘el mundo’, se refieren a ‘este mundo’

En medio de todo hay solo tres cosas seguras: 1) Trump es presidente hasta el 20 de enero próximo. 2) Guaidó es diputado hasta el venidero 5 de enero. Y 3) las elecciones parlamentarias celebradas este domingo son válidas, constitucionales y vinculantes, así que Venezuela tiene nueva Asamblea nacional para el periodo 2021-2026, llore quien llore.

Te puede interesar…