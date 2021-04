Empresario opositor Marcel Granier

Cuestionan a ultraderechistas venezolanos Leopoldo López y Juan Guaidó: “Son inútiles, mezquinos y estúpidos”

Son "dirigentes que no defienden a sus seguidores y que además de inútiles, son mezquinos y estúpidos. La gente ya no quiere seguir exponiendo su vida, su integridad, frente a un liderazgo que no sabe defenderlos", aseveró el presidente y gerente general de las Empresas 1BC y presidente de Radio Caracas Televisión (RCTV), uno de los principales medios de comunicación de oposición durante los gobiernos de Hugo Chávez.