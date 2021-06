Diputado Timoteo Zambrano: «si regresa el diálogo político a los sectores opositores se podrá tener acuerdos de distinta índole»

El presidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional (AN), de Venezuela, el opositor Timoteo Zambrano, aseveró que «en este momento no ve una fuerza para que se empiece a desarrollar la iniciativa de diálogo», impulsada por Noruega entre la oposición y el Jefe de Estado, Nicolás Maduro, en medio de los preparativos para las megaelecciones pautadas para el 21 de noviembre.

Durante el programa de entrevistas Vladimir a la 1 transmitido por la televisora caraqueña Globovisión, Zambrano expuso que en la negociación no estaría el elemento electoral y el CNE.

«Yo no veo que eso tenga hoy día una fuerza para que se empiece a desarrollar en medio de esta megaelección porque no estaría el elemento electoral y el CNE, es decir CNE y megaelecciones no pudieran estar en la negociación y eso es un elemento central que está aspirando la gente de (Juan) Guaidó, que se elija una nueva directiva comicial, que se elija de nuevo el parlamento y también quieren elecciones presidenciales adelantadas, yo no veo que sea eso posible en este momento, quizás para después de esta megaelección».

El también Secretario General del Partido Cambiemos, aseveró que la Alianza Democrática «está haciendo un gigantesco esfuerzo para que se entienda la necesidad de un acuerdo unitario, la mesa ha creado las condiciones y a partir de allí es para que todo el mundo participe, no se trata de tener la hegemonía por una alianza o un partido, se trata de que todo el mundo pueda participar en las mejores condiciones», dijo.

Según Zambrano «si regresa el diálogo político a los sectores opositores se podrá tener acuerdos de distinta índole». Foto: Globovisión.

El diputado opinó que «no ve que se pueda realizar un acuerdo nacional de todas las fuerzas políticas», aunque sí pueden ser posible acuerdos puntuales para una gobernación o para una alcaldía importante.

Según Zambrano «si regresa el diálogo político a los sectores opositores se podrá tener acuerdos de distinta índole».

«Yo creo que al final habrá flexibilidad de acuerdo a lo que los tres factores opositores se terminen planteando con miras a las elecciones del 21 de noviembre, nosotros tenemos claro que hay una estrategia y es la acumulación de fuerzas».

Afirmó que no hay tiempo para que regrese la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), «después de estas elecciones creo que vamos a tener dos o tres años para prepararnos para las presidenciales, donde tendremos que hacer ese ejercicio y nos dará el tiempo necesario para trabajar la gran unidad con miras a la elecciones presidenciales, pero aquí tendríamos sin duda alguna un acercamiento por distintos métodos unitarios que nos lleven a ganar posiciones políticas importantes», subrayó.

Aseguró que está de acuerdo con la ruta electoral, «si no hay convicción de que esa es la ruta, es difícil llegar al tema unitario y entender lo que es la unidad, unidad que al final es para servirle al país».

Elecciones presidenciales sí, referéndum revocatorio no tanto

Sobre este tema, Zambrano señaló que no cree en el referéndum revocatorio, puesto que debería haber una ley sobre ello para poder ponerlo en marcha y así tener «las reglas del juego claras». A su vez, aseguró que no cree que se pueda ejecutar en este tiempo donde están programados unos comicios para el 21 de noviembre.

«En el marco de la mega elección no hay manera de que puedas pretender que vas a hacer un referéndum revocatorio colocando en riesgo estas elecciones», manifestó.

«Tenemos que reconocer que el sector opositor no está en una posición en que pueda desafiar cualquier elección». Por ello aseguró que actualmente «la gran victoria de la oposición», sería restablecer la ruta electoral.

Zambrano mencionó que «se deberían recibir con los brazos abiertos» a todos esos factores que nuevamente están de acuerdo con la ruta electoral.

«A partir de allí trazarnos la estrategia de acumulación de fuerzas entre todos y ver cuáles son los espacios que estamos en capacidad de recuperar y cómo concluimos este proceso que nos deje colocados con una fuerza política suficiente para abordar el gran desafío que son las elecciones presidenciales del 2024», dijo.

Acotó que van a presentar las inscripciones de los candidatos para las megaelecciones a partir del 9 de agosto. Agregó que «en el seno de la Alianza Democrática no hay ánimos de primarias, por distintas razones».

Rechazó las sanciones por parte del antiguo Gobierno del estadounidense Donald Trump donde EE.UU. arremetió con más de 748 órdenes ejecutivas en contra de Venezuela. «Eso es una barbaridad», dijo.

