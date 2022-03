Fedeagro anuncia que el maíz registró una leve recuperación

Caracas. – Para la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), los números exhibidos en la siembra del maíz durante 2021 no fueron los esperados por el sector, sin embargo, fue este rubro que presentó mayor mejora. Así lo informó Celso Fantinel presidente de la organización.

Advirtió que otros rubros no presentaron los mismos resultados en el transcurso del año anterior, según reflejan todos los informes de los productores afiliados a la organización.

El rubro del maíz fue el que mostró mayor mejoría.

Criticó el exceso de importaciones, afirmando que el Gobierno “Sigue importando alimentos, materia prima y no pagan IVA ni aranceles, es una competencia desleal hacia un sector que esta batallando con muchos factores y solo con esfuerzos propios”.

Fantinel expresó su preocupación de que el sector agropecuario se ha quedado rezagado en relación a los indicios de recuperación que vive la economía del país, especialmente en el sector privado.

Gremio agricultor reportó cifras insatisfactorias, aunque de leve mejora.

Resaltó además que los productores agropecuarios se ven en la necesidad de pedir materiales e insumos con un año de anticipación y que en la actualidad, debido a la situación de la banca pública y privada, carecen de la ayuda financiera de créditos, aunque se mostró ligeramente optimista, ya que en días recientes se han adoptado algunas decisiones que pueden contribuir a reactivar el crédito, (aunque expresó que probablemente no alcance los niveles que requiere la economía nacional) resaltando el ajuste del encaje bancario a 73%, opinó, no obstante, que es muy elevado y no alcanzará para generar la cantidad de recursos que se necesita para una plena reactivación de la productividad.

“Cuando vas a solicitar un crédito la misma banca te dice que no te puede prestar esos bolívares porque no tiene suficientes, en ocasiones recurren a otros bancos por créditos”, indicó.

El representante de Fedeagro señaló que, en las condiciones actuales, la industria venezolana no está lista para competir con los productores internacionales, por lo que instó al Gobierno nacional a trabajar en la sustitución de importaciones.

Finalmente, aseveró que la gaveta agropecuaria en Venezuela, es actualmente de 50 millones de dólares y el sector necesita por lo menos, mil millones, “Venezuela se puede convertir en un supermercado para el mundo. Hay países donde el 70% de sus tierra son desiertas y aquí está Venezuela para darles los productos” concluyó.

