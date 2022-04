Ramírez: “La mujer ve la salud como un hecho colectivo”

Caracas. – De acuerdo con la ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, la mujer venezolana comprende la importancia de rescatar los espacios para habitarlos desde el sentipensar femenino, una visión que fomenta la salud colectiva, eleva la estética del pueblo, la biodiversidad, la diversidad de pensamiento y la territorialidad.

Durante su participación en el foro denominado “Mujer y salud”, realizado en el Museo Boliviano de Caracas, como parte del Congreso Venezolano de Mujeres, Jiménez reiteró que ser mujer en revolución representa verdaderamente un desafío, sobre todo en tiempos de pandemia, de medidas coercitivas unilaterales y crisis climática global.

En una de las actividades del Congreso de la Mujer, se disertó sobre varios temas.

“Las mujeres nos reencontrarnos, reinventamos y nos transformamos. Vemos la salud como un hecho colectivo y no solo como un hecho individual. Eso es una práctica de mujer por el mismo elemento que multiplicamos la vida. Tenemos desafíos importantes en salud. Rescatar la salud rural, que no es la urbana; rescatar la educación rural que no es la urbana; rescatar la identidad de nuestros afrodescendientes, indígenas y la familia campesina con sus semillas como el epicentro de los procesos organizativos, sociales, económicos y productivos”, expresó.

La titular de la cartera científica aseveró que la mujer venezolana es multiplicadora de los saberes y a través de ese conocimiento liberador se pueden romper con el capital, las desigualdades sociales y territoriales, así como los patrones y estilos de vida impuestos que actualmente afectan a la humanidad.

Jiménez manifestó su pensar en base a la observación del comportamiento femenino.

“Entre todas nos cuidamos: mujeres, salud, cuidados y ciencia. La lucha por la condición política de las mujeres. En la sociedad moderna, a la mujer se le relaciona solo con el aspecto reproductor. El reto de la participación de las mujeres en el espacio público debe trascender la visión patriarcal que aspira a ser sujeto productor-propietario. Las mujeres deben retomar la ética por la vida. El trabajo de los cuidados y las emociones hay que despatrizarcalizarlo: la reproducción social de la vida debe ser un proceso colectivo”, acotó.

Según Jiménez-Ramírez repensar la ciencia abarca un debate sobre la participación de las mujeres en la ciencia, además, debe aclarar los problemas del patrón del conocimiento dominante, y cómo favorece o desfavorece lo femenino y la vida.

“Las mujeres tenemos un papel clave en la resistencia de los pueblos, en la protección de la vida, en la construcción de conocimientos comprometidos con la vida y el bienestar social. Así como hemos superado la paridad de participación de las mujeres en el sector científico, debemos lograrlo en el sector productivo. Nuestro campo de batalla es en la conciencia: entender cuál es la esencia de la participación de la mujer para establecer prácticas constituyentes de formas de vida distintas”, manifestó en su discurso.

“Las venezolanas también debemos convertirnos en sembradoras de agua; es imposible que ignoremos eso. Debemos rescatar nuestra capacidad agroproductiva, agroalimentaria, pero multiplicando y preservando nuestros recursos hídricos. La salud comienza con la identidad y el conocimiento de lo que comemos, cómo nos nutrimos, cómo nos relacionamos con el entorno. No es una salud que atienda una enfermedad. La enfermedad es una consecuencia de cómo nos alimentamos y de cómo vivimos. La salud pasa por un acto consciente de cuáles son los alimentos que nos nutren, nuestros hábitos”, insistió.

También te puede interesar: