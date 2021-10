Venezuela busca sustitución ecológica para agroquímicos

Caracas.- El ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras Productivas, Wilmar Castro Soteldo lanzó la propuesta de impulsar nuevos productos y técnicas con tecnología de punta para sustituir el uso de agroquímicos, plaguicidas y herbicidas en el campo venezolano.

Castro explicó que esta iniciativa haría menos daño a los cultivos y garantizaría una producción más sana y menos contaminante para las mesas de las familias venezolana. Por tanto, su Ministerio analiza alternativas baratas, de calidad y amigables al medio ambiente.

“Tenemos que ir trabajando en la sustitución de agroquímicos para el control de plagas, los llamados plaguicidas, y para eso hay técnicas ecológicas que son destructores de estas plagas y que sean de fácil manejo y menos costoso”, expresó en su programa televisivo Cultivando Patria.



Castro Soteldo anunció que se estudia la posibilidad de herbicidas y plaguicidas ecológicos.

“Son las prácticas agronómicas, buenas y mejores”, manifestó desde la Finca La Primavera, ubicada en la parroquia El Jarillo, del municipio Guaicaipuro, del estado Miranda.

Dio a conocer el campo de cultivo de los Blanco, con el padre Abraham y sus hijos, que reciben ayuda del Estado en el combate contra la plaga para asegurar la calidad de su producción.

“Con un ´vientico de cola´, nuestros productores hacen milagros”, dijo el titular de la cartera, tendiendo su mano a esta familia venezolana que se aferra a la tierra para producir café, cebolla, cebollín, tomate, pimentón y brócoli. Agregaron que también cultivan duraznos y están probando en los últimos tiempos con fresas.

“Venezuela produce calidad y nosotros lo que necesitamos es más apoyo y respaldo”, manifestó uno de los hijos productores que trabajan allí desde los 13 años de edad.





Cultivos más sanos pueden obtenerse usando reemplazando los agroquímicos.

“Venezuela produce lo que queremos, es una tierra bendita”, dijo Richard, otro de los muchachos, “Aquí seguimos apostando por estas hermosas tierras en esta montaña y no nos rendimos; no nos hemos ido y aquí seguimos”, afirmó.

En el programa, también se sacó al aire la experiencia de otro agricultor de El Jarillo, Gerardo Raga, quien tiene 35 años trabajando la tierra. “Me encanta, es impresionante observar cómo esta hermosa patria, en Venezuela, se produce de todo. Lo que falta es voluntad, vamos a trabajar, más nada” declaró.



“Yo creo que para la juventud, lo esencial es poner el potencial que tienen, a producir en cosas buenas, y contamos con lo más grande, como se dice, la bendición de Dios y el apoyo del Gobierno que está dispuesto a ayudar a la gente que cree en esta tierra (…) No tenemos que envidiarle nada a ningún otro país. Bueno, ¡Manos a la obra!”.



También te puede interesar: