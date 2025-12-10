Zelaya denuncia “terrorismo electoral” y exige anular las elecciones en Honduras por injerencia de Trump y crimen organizado

El expresidente de Honduras Manuel Zelaya denunció que las recientes elecciones generales celebradas en el país centroamericano fueron víctimas de un “terrorismo electoral” orquestado a través dela injerencia directa del mandatario estadounidense, Donald Trump, y el crimen organizado, lo que justifica su inmediata anulación.

A través de un mensaje publicado en su cuenta en X, detalló una serie de intervenciones que, “alteraron de manera brutal la intención del voto que, favorecía claramente» a la candidata presidencia del partido Libertad y Refundación (LIBRE), Rixi Moncada.

Acusaciones: Trump, mensajes masivos y crimen organizado

El dirigente político centró sus acusaciones en tres ejes principales, que presentó como partes de una misma estrategia para desvirtuar la voluntad popular en los comicios,

En primer lugar, señaló directamente a la injerencia gobierno de los Estados Unidos y a su presidente Donald Trump, quien en el marco del proceso electoral otorgó un indulto al mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por la justicia estadounidense a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico.

Asimismo, el magnate republicano en la víspera de las elecciones generales amenazó que no colaboraría con Honduras en caso de que Moncada resultara electa, por lo que condicionó su apoyo económico a una victoria de la oligarquía y su candidato Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional.

“El indulto del presidente Donald Trump para el condenado por narcotráfico; su injerencia en nuestro sistema democrático, que realizó durante el período de silencio electoral, en las 72 horas previas a las elecciones; y la coacción y amenazas enviadas en 3.6 millones de mensajes a los teléfonos de votantes que reciben remesas desde Estados Unidos, sumada a la comprobada extorsión de las maras, alteró de manera brutal la intención de voto”, señaló Zelaya quien es coordinador general del partido LIBRE.

Manuel Zelaya denuncia terrorismo electoral

En segundo lugar, denunció la manipulación del sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP).

“El terrorismo electoral fue impuesto a través de un TREP manipulado, tal como quedó evidenciado en los 26 audios que revelan el golpe electoral en marcha. Lo denunciamos con firmeza: no lo aceptamos y por esas sucias maniobras exigimos que las elecciones sean nulas”, afirmó.

Zelaya también reveló que, según el conteo interno de su partido, el verdadero ganador de los comicios sería Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal.

“He consultado a nuestra candidata Rixi Moncada para dar esta información porque, según nuestro propio conteo nacional de actas presidenciales, acta por acta quien gana la presidencia es Salvador Alejandro César Nasralla Salum”, aseguró.

En adición, Zelaya dijo que el Partido LIBRE, «seguirá siendo una garantía en la defensa de la verdad y de la voluntad soberana del pueblo hondureño» y reiteró su rechazo al golpe electoral y al fraude.

Pruebas del crimen organizado infiltrado

La comisionada del Sistema Nacional de Emergencias 911 de Honduras, Miroslava Cerpas, entregó al Ministerio Público un expediente que documenta la injerencia del crimen organizado en el proceso electoral. La carpeta incluye audios certificados, informes policiales y testimonios que describen una operación criminal destinada a influenciar el proceso electoral. amedrentar a la población y a los simpatizantes del Partido LIBRE.

En declaraciones a la prensa, la funcionaria señaló que el caso representa uno de los episodios más graves de intimidación política vividos en el país centroamericano y destacó que según los datos recabados, el servicio de emergencias 911 recibió 892 denuncias de delitos electorales antes y durante la jornada del 30 de noviembre.

Informó que se registraron amenazas y presiones ejercidas por maras, pandillas y estructuras vinculadas al narcotráfico para impedir que los ciudadanos ejercieran su derecho al voto libremente.

Incluso, se refirió al caso de ciudadanos que denunciaron que grupos criminales les retiraron su Documento Nacional de Identificación para impedirles votar, mientras otros aseguraron que fueron amenazados de muerte si apoyaban al Partido Libertad y Refundación (Libre).

Según Cerpas también se evidenciaron casos de familias que fueron obligadas a abandonar sus hogares y la presencia de individuos disfrazados de observadores electorales verificando el sentido del voto en los centros de votación.

La funcionaria resaltó un hecho sin precedentes en Honduras, ya que por primera vez el crimen organizado operó abiertamente dentro de los centros electorales, infiltrándose como integrantes de mesa y como observadores, consignó TeleSUR.

Toda esta documentación, afirmó, fue recabada con cadena de custodia y con apoyo de la Dirección de Investigación e Inteligencia de la Policía Nacional a nivel nacional.