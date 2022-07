Comunero con trauma ocular por perdigones de Carabineros en desalojo en predio de Forestal Arauco continúa sin atención médica

«En este momento el peñi que fue impactado por perdigones está perdiendo la visión en su ojo izquierdo, también nos dimos cuenta que fue alcanzado por un perdigón que no le impactó de lleno pero si dañó parte de su ojo izquierdo y donde hoy él está perdiendo la vista. Está bastante asustado el peñi, hay momentos que no ve nada, nosotros necesitamos que esto se sepa que el peñi no está bien» denunció el werkén Fabián Vilo.