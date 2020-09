«Esto no es ni financiado ni manejado por mapuches», afirman víctimas de incendio a cabañas en Lago Lanalhue

El pasado 28 de agosto, las imágenes y videos de la quema de cinco viviendas ubicadas en la comuna de Contulmo, a las orillas del Lago Lanalhue en la Región del Biobío, se viralizaron en las redes sociales.

De acuerdo con la Intendencia de la octava región el hecho se produjo antes de las 8:45 de la mañana, a plena luz del día y afectó a cinco viviendas de las cuales cuatro resultaron completamente destruidas.

Según el gobernador de la provincia de Arauco, Óscar Muñoz, los ataques fueron provocados por “antisociales” que intimidaron y amenazaron a una de las familias que se encontraba al interior de su domicilio, la cual fue “retirada del lugar para posteriormente consumar el incendio”.

Sin embargo, a través de la red social Twitter, varios usuarios vecinos del sector donde ocurrieron los incendios cuestionaron ¿cómo se pudieron quemar las cabañas, en la zona más militarizadas del país?.

Se quemaron 5 cabañas en Lanalhue y no se supo quien fue. Llevamos semanas con helicopteros y aviones con alta tecnologia sobrevolando la provincia dia y noche, cientos de piquetes de FFEE en la zona, tanquetas, cámaras de vision nocturna y no encuentran a nadie en los atentados? — Juan Pablo Sáez Aránguiz ✌️ (@juampasaeza) August 28, 2020

Para muchos, el hecho de que se hayan producido los incendios las cabañas en esta zona con alta presencia militar no tiene explicación posible, salvo que el ataque haya sido organizado y ejecutado por sectores interesados en justificar la represión en esta región.

Esto es incomprensible. Toda la zona está militarizada. https://t.co/Ax3YRA2kUi August 28, 2020

De acuerdo con la versión de varios testigos, ninguno de los que perpetraron el incendio eran del pueblo mapuche.

🔴AHORA | Dramático escape de familia en bote, luego que encapuchados incendiaran 4 cabañas en Lago Lanalhue.

Testigos señalan que responsables son 15 jóvenes, de entre 20 y 25 años que se trasladaban en camionetas, con fusiles y otras armas nuevas, y que ninguno parecía mapuche. pic.twitter.com/a4droWCmbB — Piureman (@Piureman) August 28, 2020

De hecho, dos de las dueñas de las cabañas incendiadas relataron cómo sucedieron los hechos, y dejaron claro que no adjudican el ataque contra su propiedad a personas mapuche.

Una de las mujeres, Marian Schimd, relató en conversación con CHV que dada la ubicación de los inmuebles, tenían la esperanza de que este tipo de acciones violentas no las alcanzaran.

«Nosotros teníamos dos esperanzas: una, que es difícil llegar; segundo, que no hay reclamación mapuche. Ninguno de nosotros estamos relacionados con las forestales, no tenemos actividad turística tampoco», dijo Schimd. CEntonces, cuando ves esto (entiendes que) es una cuestión más grande«, dijo.

«Esto no es ni financiado ni manejado por mapuches. No tengo cómo comprobarlo, pero no lo puedo creer (…) Sabemos que las mismas personas mapuche que están ahí en la comunidad cercana, están muertas de miedo. No están de acuerdo con esto. Están desprestigiando la espiritualidad mapuche de una forma atroz, con todo lo contrario», subrayó, tal y como reseñó El Desconcierto.

Otra de las propietarias, que prefirió no dar su nombre por temor a represalias, también dio su opinión y a su juicio los mapuches no están detrás de los incendios.

«Conozco muchos mapuche de toda la vida ya, y no son gente violenta. Tal vez haya algún simpatizante, pero yo no le atribuyo esto a los mapuche, no son gente mala», aseguró.

En cuanto a los hechos, relató que todo comenzó cuando «empecé a sentir ruidos y vi en el reflejo de la ventana fuego en la casa de mi vecino. Entonces, imaginé al tiro de qué se trataba y vi cómo unos jóvenes iban corriendo por fuera de la casa».

Tras esto, «le aviso a mi marido para que salgamos, él se para de la mesa, y empiezan a disparar. Yo sentía las balas en el ladrillo, abajo. Y en eso le dan una patada a la puerta y entran tres individuos, tres terroristas, con escopetas o rifles, eran armas largas, y nos apuntan a la cabeza», sostuvo.

Luego, mientras escapaban del lugar, «llega un tipo con un bidón, con un líquido combustible transparente, y otro le dice ‘échale a los colchones’, y nosotros empezamos a escapar hacia la playa», recordó la mujer.

Por su parte, Marian Schimd, la otra propietaria entrevistada por CHV, declaró que si bien le daba miedo exponerse, lo hace porque «si no hablo, igual voy a tener miedo«.

«Esto no se va a transformar en Colombia, ya lo es. Y como está lejos y están pasando tantas cosas, no lo hemos asimilado», sentenció.

Con información de El Desconcierto.

