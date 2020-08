Pueblo mapuche moviliza acusación constitucional contra ministro del Interior

Las comunidades y organizaciones mapuche han solicitado a 25 diputados proceder con la acusación constitucional en contra del ministro del Interior y Seguridad, Víctor Pérez Varela, según información recogida por Radio Kurruf.

El funcionario es cuestionado por su presunta responsabilidad en actos violentos contra este pueblo originario y la detención de varios de sus integrantes por razones políticas.

Esta semana, organizaciones y autoridades tradicionales mapuche del Pikun Mapu (Macrozona Central) emitieron el siguiente comunicado con fecha del martes 11 de agosto de 2020. A continuación cita del documento:

DECLARAMOS a la Opinión Pública Nacional e Internacional: informamos que hemos solicitado reuniones con diputados(as) donde hemos tenido respuestas favorables de la diputada Pamela Jiles y el diputado Tomás Hirsch. Además esperamos que todos los diputados se pronuncien ante esta inacción del ministro del Interior y Seguridad Pública. Facultades y competencias que tiene la Cámara de Diputados consagrado ART. 52. 2-B de la Constitución Política de Chile.

Kiñe: Sostenemos que el ministro del Interior y Seguridad amerita Acusación Constitucional, es responsable directo de esta gravísima situación, tristemente algunos lo han denominado estallido racial en contra del pueblo mapuche. Su mensaje de confrontación hacia los presos políticos mapuche y negando los derechos consagrados en el convenio 169 OIT (tratado de derechos humanos ratificado y vigente en Chile). Señalando que no hay presos políticos mapuche. No condenar los gritos racistas, además, no condenar la coordinación de Carabineros de Chile y de civiles armados que ejercieron brutalidad de violencia en contra de nuestros hermanos mapuche en pleno toque de queda. No ha condenado los hechos de violencia de agrupaciones como la APRA (Agrupación de Agricultores de la Araucanía). No ha mostrado interés de dialogar con los voceros de los hermanos mapuche que están en huelga de hambre. La vocera de la APRA, Gloria Naveillan, quien hizo uso de manera pública de la coordinación armada de civiles y en la actualidad goza de plena impunidad.

EPU: Los graves hechos de violencia acontecidos en los territorios de Curacautín, Victoria, Traigen, Lumaco, Tirua que lamentablemente siguen avanzando en otros territorios, con duros enfrentamientos, encarcelamientos de nuestros hermanos y hermanas mapuche, la invisibilización de la huelga de hambre de nuestros presos políticos mapuche. En la visita del ministro del Interior y Seguridad a Wallmapu, se agravó el clima de tensión que ya había debido que no habido atención de la demanda de los presos políticos mapuche que actualmente siguen en huelga de hambre, posteriormente y muy tristemente tuvimos que escuchar los cánticos racistas en Curacautín ¡¡EL QUE NO SALTA ES MAPUCHE!! Presenciar por diferentes medios la actuación de civiles armados en coordinación con Carabineros para masacrar a nuestros hermanos y hermanas.

KÜLA: En la actualidad estamos ante actos de violencia que van en aumento, las imágenes a diario de nuestros hermanos y hermanas mapuche heridos, golpeados, reprimidos, asesinados son cada día más. La crítica situación que están enfrentando los presos políticos mapuche es de conocimiento público. También es de conocimiento público la enorme militarización que tiene el estado de Chile en nuestros territorios. Condenamos el actuar de crueldad que tiene el Estado de Chile donde se ha instalado en nuestros territorios ancestrales y actúa indiscriminadamente con nuestros niños, ancianos, mujeres mapuche. Invitamos a todos los dirigentes mapuche y no mapuche, ciudadanos en general a adherirse a esta solicitud.

ATTE:

Comunidad Mapuche We Folil de Rancagua.

Asociación de Pueblos Originarios de Quillota.

Agrupación Folil Mapu, Pichidegua.

Comunidad Mapuche Lof Melipilla, de la Comuna de Melipilla.

Rayen Folle, Comuna de La Pintana.

Asociación de Pueblos Originarios Rayen Mapu, Pichidegua.

Asociación Indígena Pangynewen, San Antonio.

Organización We Rayen Mapu, Graneros.

Organización Werken Mapu, Granja.

Comunidad Ruka Aligün, Talagante.

Comité We Rayen Mapu, Graneros.

Organización Rayen Folle, Cerrillos.

Organización Mapu Rayen, Padre Hurtado.

El pasado fin de semana, la violencia tomó la región de La Araucanía y, durante el toque de queda por el COVID-19, civiles con palos y otros objetos lideraron el desalojo forzado de cinco municipalidades tomadas por representantes mapuche, quienes exigen la liberación de 28 presos que tienen cerca de 100 días en huelga de hambre.

En el municipio de Curacautín sonó la consigna «el que no salta es mapuche” y la violencia se apoderó de la calle con disturbios que dejaron a 36 personas detenidas.

El detonante

El 30 julio, tras su nombramiento como ministro de Interior y en su primer viaje a la Araucanía, Víctor Pérez afirmó que en Chile «no hay presos políticos” y que hay evidencia de «grupos con capacidad militar, grupos con financiamiento, con capacidad operativa y logística que están muy decididos a que no exista paz y tranquilidad”.

Las declaraciones del nuevo ministro fueron discutidas en una carta dirigida al funcionario que fue publicada por El Siglo, y en un fragmento corto indica textualmente, «una vez más el discurso racializado, el culpar a los mapuche del conflicto es igual a indicar que los extremistas son los mapuche. Ello a pesar de que numerosos organismos nacionales e internacionales han señalado que no se puede equiparar las justas demandas sociales con terrorismo. Y estas demandas sociales tienen que ver con tierra, territorio y, fundamentalmente, con derechos colectivos como pueblo. Nada distinto a lo que plantea la legislación internacional».

El 3 de agosto, organizaciones feministas, sociales, familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, y miembros de la comunidad indígena solicitaron la renuncia del ministro, así lo compartió en su página web Telesur Noticias.

Fuentes: Radui Kurruf/ DW/El Libero/Rebelión/Telesur.