Wallmapu Despertó: orígenes, apuestas y proyecciones del movimiento político territorial independiente

La articulación inter-regional “Wallmapu Despertó”, es una plataforma política donde participan comunidades mapuche, organizaciones sociales, medioambientales y personas pertenecientes a más de 20 comunas de la Araucanía, los Ríos y el Bío Bío, y cuya formación se remonta al proceso de trabajo colectivo generado en la campaña a Gobernación de la Araucanía de Luis Levi Aninao. A partir de esa experiencia, la organización posiciona el concepto de Kelluwun, entendido por el Pueblo Nación mapuche como la colaboración mutua, recíproca y al servicio de la comunidad, como parte de una forma de hacer política que tome distancia de las lógicas partidistas tradicionales, preponderantes en el plano electoral y que a su vez, rescate y releve nociones propias mapuche en el ejercicio político basado en el nütram, el respeto y la igualdad.

Campaña a gobernación: orígenes

La plataforma política Wallmapu Despertó, tiene su origen en la comuna de Victoria donde en base a las confianzas se articularon comunidades mapuche, organizaciones medioambientales y dirigentes ante la necesidad de contar con un espacio de cobijo independiente que albergara a las y los candidatos respaldados por los territorios. Se destaca la histórica candidatura mapuche a la gobernación de Levi, proveniente de la comunidad Lonko Mariluan y dirigente del Consejo de Lonkos de Victoria, quien obtiene 48.891 votos con un 16% del espectro votante entre ocho aspirantes a Gobernador Regional.

Esta campaña representó un proceso de colaboración mutua y amistad, donde el Kelluwun, trabajo colectivo, autogestionado y comunitario, permitió responder de manera horizontal a las necesidades de llevar una candidatura ante las elecciones de gobernador. Desde las comunidades y la red de apoyo se generaron esfuerzos que permitían el traslado, la alimentación e insumos para la candidatura pues no se recibía aportes de terceros. Sus participantes comparan las características de este proceso con el respaldo que se entrega a una dirigencia mapuche, de carácter territorial, a diferencia de las cifras económicas y accionar que se maneja desde candidatos de los conglomerados políticos.

Alfonso Medrano Mieres, integrante de la ONG “Oveja verde”, organización comunitaria de la comuna de Victoria dedicada a la educación ambiental, cultural al reciclaje y la participación ciudadana, entrega detalles de su participación en la campaña y expresa que:

“Lo más destacable del proceso fue que se gestó desde las bases sociales, eso se ha ido fortaleciendo. En su constitución se ha dado una organización mucho más abierta e integradora que otros espacios, además está constituída por distintas visiones de grupos sociales y con una base en el mundo mapuche”. (Alfonso Medrano Mieres, integrante de la ONG “Oveja verde”)

Asimismo, Agustín Liempi Huenupe, Werkén de la comunidad Luis Carinao,sector Selva Oscura, Victoria, también parte de la comunidad Lonko Mariluan, ambas respaldos fundamentales de la campaña, señaló que el trabajo:

“Fue a puro ñeke, todos nos reunimos para ser parte de un proceso territorial, completamente independiente de los partidos o meramente instrumentalizándolos. Se realizaron colaboraciones y donaciones que ayudaron a mover la candidatura en áreas como alimentos o movilización. Nosotros valoramos el hecho de ver representadas las demandas de los sectores rurales porque siempre se da más realce a lo urbano, destacamos además las ganas de cambiar la vieja política desde lo local”. (Agustín Liempi Huenupe, Werkén comunidad Luis Carinao)

Los resultados de las votaciones fueron el reflejo de este trabajo pues Luis Levi obtiene la primera mayoría de los candidatos independientes, también de las candidaturas mapuche, posicionándose como una carta disruptiva de las elecciones de mayo representando un 16% de los votos.

Eugenio Tuma (PPD): 92.082 votos.

Luciano Rivas (Chile Vamos): 60.611 votos.

Luis Levi Aninao (IND): 48.891 votos.

Aucán Huilcamán (IND): 35.183 votos.

César Vargas Zurita (IND): 25.318 votos.

René Rubeska (PNC): 16.413 votos.

Vicente Painel (FREVS): 14.728 votos.

Luis Vivanco (PH): 10.685 votos.

Magdalena Silva, presidenta de la Comunidad Ignacio Huenchual las Cardas de la comuna de Victoria también integrante de la Asociación Lonko Mariluan y quien participó desde dentro en la campaña a la Gobernación, expresó que como dirigentes realizaban asesoría y acompañamiento de la candidatura aportando desde el kimün mapuche a una joven candidatura.

“Observamos la vocación para el servicio público, resultaba muy difícil porque normalmente los partidos que levantan un candidato lo hacen con muchos recursos, con ayudantes o asesores. Acá nosotros mismos hacíamos de todo, nos juntábamos, llevábamos sopaipillas, pan, cafecito para compartir y organizarnos. Sabíamos que era muy complejo ganar pero no imposible, que teníamos que apoyar a los jóvenes, más aún cuando hay vocación. De boca en boca y por redes sociales se fue corriendo la voz, nos sorprendimos de que llegaramos al tercer lugar, y como dirigentes nos sentimos orgullosos de la juventud que quiere representar a su gente, a su pueblo, a su comuna y desde donde se criaron”. (Magdalena Silva, presidenta de la Comunidad Ignacio Huenchual).

De este modo, a partir de los afectos, las confianzas entre distintas generaciones, el trabajo conjunto y la búsqueda del caminar hacia el Küme Mongen, se generó una articulación política y colectiva que logró posicionar una candidatura independiente a Gobernador, que desde fuera de los conglomerados políticos y partidistas ofreció una alternativa a la poca representatividad que se apreció ya en una segunda vuelta que convocó solo al 14,6% de la población habilitada para votar, eligiendo a Gobernador con un 8% de las votaciones.

Lineamientos y continuidad

En los planteamientos de base de Wallmapu Despertó, se destaca la búsqueda y puesta en práctica de “una nueva forma de hacer política, respondiendo a las articulaciones, comunidades, organizaciones, actores sociales y ciudadanía de cada territorio. Aportando cambios a nivel local y regional, con ideas y soluciones, entendiendo la particularidad de cada comuna, reflejada en liderazgos genuinos, elegidos desde nosotros mismos”. Es por ello que de manera interna, se cuenta con Comisión Política que trabaja en los lineamientos que permitan garantizar la representatividad de las dirigencias que impidan replicar lógicas partidistas. Asimismo, alianzas en cupos como independientes en partidos políticos, se realizan solo y exclusivamente cuando se mantenga la completa autonomía en las definiciones y apuestas de Wallmapu Despertó, y asimismo, que no exista ningún compromiso del movimiento con externos.

En este mismo camino, desde su vocería señalan:

“Principalmente lo que nosotros promovemos es que las decisiones salgan de los territorios que haya alta participación, que sean las propias comunas las que decidan sus propuestas y lo que quieren para ellas términos de desarrollo económico y social, además de tener a sus propios representantes. Creo que eso se ha perdido bastante con los partidos, la horizontalidad el hacer nutram, que no estemos unos por sobre otros y que no haya tanta verticalidad. Pensamos que las decisiones no deben ser tomadas a nivel central en Santiago, sino desde las regiones y los distintos espacios territoriales, respetándonos, entendiendonos en los aportes que tiene cada grupo colectivo, cada pueblo, nación”. (Luis Levi Aninao. Vocero Wallmapu Despertó)

Posterior a las históricas elecciones a Gobernación y tras un arduo trabajo para levantar una campaña a partir de la autogestión y el voluntariado, la plataforma Wallmapu Despertó, apostó por dar continuidad a lo sembrado y seguir fortaleciendo lazos de confianza con personas que ven en la articulación política una posibilidad de participación con énfasis en posicionar demandas desde territorios. En la mirada de sus propios integrantes ha sido un proceso lento, que conlleva tiempo, conversación, nütram, tomarse el tiempo para conversar con las personas “a lo mapuche”, detallar propuestas, clarificar dudas y recoger opiniones para ir mejorando, retomar el Kelluwun en la forma de hacer política.

La esencia de este movimiento es entender que se han internalizado lógicas coloniales en el ejercicio y quehacer político, donde prima la competitividad, es por ello que se busca el posicionar una vereda contraria, que luche y contribuya a cambiar esas miradas. El no ganar la gobernación, se observó a la interna como una oportunidad de recoger el trabajo realizado en la campaña, obtener una tribuna para comunicar demandas territoriales y asimismo potenciar lo forjado en colectivo, integrando a nuevas personas, ex candidaturas y organizaciones de cara a las elecciones de noviembre.

Actualidad y proyecciones

Desde el movimiento Wallmapu Despertó, se asume el nuevo desafío de presentar precandidaturas a las próximas elecciones, tras un trabajo que lleva tiempo gestándose, reflexionando y analizando la coyuntura política. Es así como dentro de las candidaturas presentadas, destaca la apuesta presidencial de la lamgen Ingrid Conejeros, quien frente a la falta de representatividad en la demás candidaturas, se levanta como una carta mapuche que instala relevantes temas programáticos en la agenda de Chile tales como Territorios, medio ambiente, crisis climática y descentralización.

La precandidata señaló que busca:

“Proteger la vida, en nuestro caso, es mirar hacia el futuro, una propuesta que responda hacia los treinta, cuarenta años que vienen, que refleje la protección de nuestros propios hijos, de las generaciones venideras pues estamos ante una situación grave de crisis climática, tenemos que dejar de pensar que el actual modelo va a responder a esta necesidad, necesitamos sostener la vida desde la ciudadanía, desde los pueblos”. (Ingrid Conejeros Montecino. Pre candidata presidencial, Wallmapu Despertó)

Por otro lado, las precandidaturas regionales se componen de la siguiente forma:

Luis Levi diputado por el distrito 23

Alejandra Aillapan diputada por el distrito 23

José Milallén diputado distrito 22

Isabel Cayul diputada distrito 10

Reynier Campos Core Cautín 1

Manuel Santander Core Cautín 2

Manuel Curio Core por Cautín 2

Fabián Huentenao Core por Malleco.

Desde la vocería de Wallmapu Despertó expresaron que el trabajo colaborativo levantado se busca mantener incluso posterior a las elecciones, continuando en articulación con las diversas representaciones territoriales que componen la plataforma, además de promover una constante reflexión, evaluaciones y diálogos que permitan potenciar la orgánica y los lazos de confianza.

¿Cómo patrocinar?

Para patrocinar las candidaturas, debes realizar antes del día lunes 23 de agosto las siguientes acciones:

Dirigirte al sitio web https://patrocinantes.servel.cl/auth/login Iniciar sesión con tu clave única. Elegir la opción que corresponda (Presidente, Diputado, Core). Seleccionar las y los representantes previamente mencionados. Aceptar los términos y condiciones para finalmente recibir correo electrónico que confirmará tu patrocinio.

A modo de observación se recuerda que no debes estar inscrito/a en un partido político legalmente constituido o en formación. En caso de candidaturas a Diputado/as y Core, debes tener domicilio electoral en la circunscripción correspondiente a la candidatura a patrocinar. Se podrá apoyar solo a una persona por elección.