Cambio climático hará que algunas ciudades del mundo se vuelvan inhabitables

Algunas urbes del mundo podrían convertirse en zonas imposibles de habitar para el ser humano, ante su vulnerabilidad a las elevadas temperaturas y a la alta humedad.

Así lo recoge un amplio estudio recién publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) que evaluó a más de 13.000 ciudades de todo el mundo entre los años 1983 y 2016.

Señala la investigación, que el aumento de exposición al calor extremo junto con el cambio climático, se han transformado en una verdadera amenaza a la vida en aquellas poblaciones pobres y con un rápido crecimiento urbano, especialmente en el sur de Asia y el África subsahariana.

El informe recoge que la exposición global al calor extremo aumentó casi un 200% durante ese período de tiempo, como resultado del crecimiento de la población, el cambio climático y el hecho de que la infraestructura de la ciudad absorbe más calor.

Casi un 25% de la población mundial se encuentra en áreas donde la exposición al calor extremo está aumentando de forma significativa, según el estudio.

Este análisis cuestiona la sostenibilidad y la equidad futuras de las poblaciones que viven y se trasladan a muchos de los asentamientos urbanos del planeta. El cambio climático está aumentando la frecuencia, duración e intensidad del calor extremo en todo el mundo. De hecho, la combinación de temperatura y humedad ya superan la tolerancia biofísica humana en algunos lugares.

Adicionalmente, la reducción de la pobreza en los asentamientos urbanos depende del aumento de la productividad laboral y las temperaturas elevadas se han asociado con una disminución de la producción económica, una cuestión que es difícil de paliar sin la inversión suficiente, la intervención humanitaria y el apoyo de los respectivos gobiernos.

Las regiones más expuestas a este aumento de las temperaturas son el sur de Asia, que incluye gran parte de India y Pakistán; el África subsahariana, con países de extrema pobreza como Nigeria, Ghana o Burkina Faso, así como la costa norte del continente y el Canal de Mozambique; el Golfo de México y algunos países del Caribe; pequeñas regiones del interior de la Amazonía; gran parte de la costa que bordea la Península Arábiga, así como Siria, Egipto o Israel; la costa oriental de China y el archipiélago que converge el Océano índico con el Pacífico, como Filipinas o Indonesia.

Metodología «más precisa»

En este estudio, se ha utilizado la medida wet-bulb globe temperature (temperatura del globo y bulbo húmedo) que consiste en analizar la sensación térmica a través de los efectos causados por la temperatura, la humedad, la velocidad del viento y la radiación solar en el ser humano.

La estimación de este método se marca a través de los datos aportados por imágenes térmicas satelitales, lecturas sobre la temperatura del suelo o terreno y los mapas de población.

Por lo general, este sistema de medición se utiliza para evaluar los factores que afectan a las personas durante actividades extenuantes como ejercicios militares, deportes o trabajos al aire libre.

Estos parámetros han proporcionado un “valioso” análisis de la situación y han aclarado las tendencias de la población que contribuyen a aumentar la vulnerabilidad al calor. Esta metodología es ”más precisa” y “menos limitada” que el resto de informes publicados hasta la fecha sobre este tema.

Umbral de calor

El umbral utilizado en el estudio es el de estrés por calor (WBGT máx. > 30 ° C) de la Organización Internacional de Normalización (ISO) que sirve para identificar «el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor entre personas aclimatadas con tasas metabólicas bajas», o lo que es lo mismo, aquel que se asocia con tasas de mortalidad más altas entre las poblaciones vulnerables.

En este estudio, el 17% (2.252) de los asentamientos urbanos agregaron al menos un día por año cuando WBGT excedió los 30 ° C. En otras palabras, estos asentamientos urbanos experimentaron un mes adicional de calor extremo en 2016 en comparación con 1983.

Además, 21 asentamientos urbanos con poblaciones superiores a 1 millón de residentes en 2016 agregaron más de 1,5 días por año de calor extremo. Esto incluye a Calcuta, India, que es la capital del estado de Bengala Occidental y albergaba a 22 millones de personas en 2016.

