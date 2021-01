Advierten que asedio a la naturaleza provoca disminución de miles de insectos

Miles de poblaciones de insectos en todo el mundo están disminuyendo en un 1-2 % cada año, una tendencia que, sin embargo, no abarca todos los hábitats, según 11 estudios publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Algunos de estos estudios sugieren que varias especies de insectos están aumentando en número, especialmente en las áreas templadas y árticas, donde los insectos han estado históricamente limitados por las condiciones invernales.

Pero a pesar de ciertas tendencias alentadoras, el mundo de los insectos, estimado en unos 10 millones de especies, afronta varios problemas, que van desde la deforestación y el cambio climático hasta las especies invasoras y la agricultura industrializada.

“La naturaleza está asediada [y] la mayoría de los biólogos están de acuerdo en que el mundo ha entrado en su sexto evento de extinción masiva“, concluye el análisis de los estudios.

Foto: Pixabay/referencial.

“Muerte por mil cortes”, así definió este fenómeno David Wagner, entomólogo de la Universidad de Connecticut y autor principal del estudio.

Según Wagner, el ritmo de disminución de entre un 1 % y un 2 % anual que experimentan muchas poblaciones de insectos no debería considerarse pequeña. “Perder entre el 10 % y el 20 % de los animales en una sola década es absolutamente aterrador. Estamos desgarrando el tapiz de la vida”, sostuvo el científico, citado por The Guardian.

Aunque la mayoría de las causas de la disminución de las poblaciones de insectos son bien conocidas, “hay una gran incógnita, y es el cambio climático, que es lo que más me asusta”, señaló Wagner, apuntando que una mayor variabilidad climática podría estar “provocando una extinción [de insectos] a un ritmo que no habíamos visto antes”.

El biólogo explicó que los insectos son realmente susceptibles a la sequía porque son todo superficie y no tienen volumen”, dijo Wagner. “Especies como las libélulas y los caballitos del diablo pueden secarse hasta morir en una hora con una humedad muy baja”, advirtió.

Foto: Pixabay/referencial.

Los informes sobre la disminución global de los insectos no son nuevos. Varias investigaciones y científicos han llamado la atención sobre el problema, que han descrito como un “armagedón de insectos”.

“Esta es una evaluación mucho más crítica, cuidadosa y restringida”, definió Wagner el carácter de los trabajos publicados, y destacó que no se deben extrapolar las pérdidas extremas en regiones concretas a la situación en todo el mundo.

“No todos los insectos están disminuyendo. En cuatro artículos de este número especial se señalan casos de linajes de insectos que numéricamente no han visto cambios o han aumentado (…) Muchas especies de polillas de Gran Bretaña han aumentado de manera demostrable en cuanto a área de distribución o tamaño de población (…). Numerosos insectos de zonas templadas, presumiblemente limitados por las temperaturas invernales, han aumentado en cantidad y distribución, en respuesta a que las temperaturas globales son más cálidas”, sostiene.

Fuente: RT.