Alertan desde Arica que aprobación de proyecto fotovoltaico pone en peligro a especies en extinción

A través de una declaración pública difundida por Radio Ayni, el Comité compuesto por diferentes organizaciones socioambientales y de conservación de Arica, exponen su rechazo categórico al proyecto.

Declaración Pública

“Ante los nuevos acontecimientos sobre la aprobación del “Proyecto Fotovoltaico Taruca”, presentado el día 17 de mayo del 2020 al Servicio de Evaluación Ambiental, y que ponen en serio peligro la Conservación de la especie Golondrina de mar negra (Oceanodroma markhami) y nuestro patrimonio natural.

El proyecto considera la ocupación de 25,07 hectáreas y la instalación de aproximadamente 30.060 paneles fotovoltaicos sobre el hábitat de estas especies en el sector de Pampa Chuño, lo que no fue estudiado con la rigurosidad y profundidad que se amerita para estas especies, por este motivo el Comité Ambiental Comunal de Arica considera necesario informar a la comunidad lo siguiente

1.- Que, las siguientes especies se encuentran dentro del Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación del Decreto N° 75 de 2004 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del Medio Ambiente como: golondrina de mar negra (Oceanodroma markhami) en categoría En Peligro (EN), Salamanqueja del norte grande (Phyllodactylus gerrhopygus) con categoría Vulnerable (VU) y Dragón de Poconchile (Liolaemus poconchilensis) con categoría En Peligro (EN).

2.- La SEREMI de Medio Ambiente realiza observaciones a la Solicitud de Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “PROYECTO FOTOVOLTAICO TARUCA”, donde emite un informe técnico mediante ORD N° 147 en respuesta al Oficio N°40/2020, el cual, NO fue considerado en la toma de decisiones por la autoridad del servicio sr. Pablo Bernar Vargas. Las observaciones fueron:

a.- El proyecto se ubica cercano de la colonia de nidificación “Pampa Chuño” de la golondrina de mar negra (Oceanodroma markhami) (Barros et al 2019, Medrano et al 2019), especie clasificada En Peligro (D.S. 79/2018 del MMA) e incluida en el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de golondrinas de mar del norte de Chile, iniciado mediante Res. Ex. 1113/2019 del MMA. Pese a esto, la especie no se consideró; además, no se utilizó una metodología adecuada para evaluar su presencia en el área (fecha y métodos) ni se consideraron los posibles efectos del proyecto sobre esta especie amenazada.

El proyecto tiene el potencial de generar destrucción de nidos de una especie En Peligro. Adicionalmente, tiene el potencial de generar atracción, caída y muerte de ejemplares de esta especie producto de su iluminación, particularmente durante la etapa de construcción. Ninguno de estos efectos es debidamente considerado por el proyecto.

3.- Es importante especificar que el proyecto se encuentra emplazado dentro de la zona de nidificación de la especie Golondrina de mar negra, según lo informado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en el “ORD N° 783/2021 en respuesta al Oficio N° “Solicitud de Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “PROYECTO FOTOVOLTAICO TARUCA”, y donde la región de Arica y Parinacota en el año 2019 es considerada como “la más septentrional de ellas denominada “Colonia de Arica”, con una estimación de 35.000 parejas (Barros et al. 2019). Citado en Medrano et al., 2019).

4.-Consideramos compleja esta situación, toda vez que el presidente del Comité Técnico de Evaluación Ambiental sr. Pablo Bernar Vargas, Seremi de Medio Ambiente, desconoce los antecedentes y observaciones técnicas que recomiendan rechazar el proyecto y que fueron emitidas por su propia institución. Cabe mencionar que la comisión de evaluación regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Arica y Parinacota también recomienda rechazar el proyecto.

5.- Señalar, además que quien presenta el proyecto fotovoltaico Taruca es el Ex Subsecretario de Medio Ambiente Rodrigo Benítez Ureta, quien se desempeñó en el cargo en los años 2013, 2014, y 2018, y es quien realiza la intervención a nombre del titular TARUCA SPA.

6.- Damos a conocer las instituciones que votaron a favor del proyecto: Seremi de Medio Ambiente, Seremi de Economía, MOP, Minería, Energía, Salud, y Delegado Presidencial (s), y quienes rechazaron el proyecto: SEA Regional y Seremi de Agricultura.

Por todo lo anterior, rechazamos de manera categórica el desarrollo del proyecto, toda vez que, a pesar de entregarse los argumentos técnicos para asegurar la protección y conservación de especies que se encuentran en categoría de conservación EN PELIGRO Y VULNERABLES, la decisión tomada fue netamente política. Toda intervención que se desarrolle con argumentos puramente económicos en sitios indicados como valiosos y ricos en biodiversidad, no están resguardando el valor patrimonial natural de los ecosistemas que representan un patrimonio para todos/as quienes viven en la región de Arica y Parinacota.

Instamos a toda la comunidad a sumarse a las actividades que se llevarán a cabo para remediar dicha situación y dar protección a la especie la Golondrina de mar negra, el Dragón de Poconchile y la Salamanqueja del norte grande, entre otras especies que habitan dicho territorio.

Comité Ambiental Comunal de Arica (CAC)“