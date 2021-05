Anglo American celebra reunión anual de accionistas y organizaciones socioambientales denunciarán sus operaciones destructivas en América Latina

Este miércoles 5 de mayo está previsto que se realice la Reunión Anual de Accionistas (AGM) de Anglo American, por lo que comunidades, pueblos indígenas, trabajadores, sindicatos y organizaciones socioambientales de América Latina se han unido junto a organizaciones internacionales de derechos humanos y justicia ambiental para denunciar el impacto nocivo de la minera en la región.

La compañía con sede en Londres, Reino Unido, mantiene proyectos en Perú, Chile, Colombia, Brasil; así como en el sur de África, Canadá y Australia. Las operaciones de extracción de minerales se focalizan en cobre, platino, níquel, hierro, carbón, diamantes, entre otros diversos minerales.

A través de una nota de prensa, las organizaciones destacan que a pesar de la crisis sanitaria que ha afectado a todo el mundo, el gigante minero dio a conocer sus resultados financieros preliminares el pasado diciembre y reveló que obtuvo un total de $9.8 billones de dólares, un resultado que fue posible gracias a la sobreexplotación de hierro y cobre en Brasil y Chile.

Asimismo, señalan que estos ingresos se obtuvieron a costa de «los altos impactos en las vidas de las personas y el medio ambiente».

Al respecto, se refieren al informe del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Mineros y otros informes sobre Covid y Minería en los que se detalla cómo la minería ha aprovechado el contexto de la pandemia por COVID-19 para favorecerse, sin importar las vulneraciones a los derechos humanos y la degradación de los ecosistemas.

A pesar de que el pasado 15 de abril, Anglo American anunció su compromiso de utilizar energía 100% renovable en todas sus operaciones mineras para el año 2022, las comunidades que tienen como vecino a alguna operación de la compañía, no están muy seguras de que esta sea la única medida que el gigante minero debe tomar para disminuir su impacto.

La compañía minera ha estado involucrada en múltiples conflictos socio ambientales alrededor del mundo. En América Latina han sido muy cuestionadas sus operaciones en la mina de carbón a cielo abierto en Correjón, Departamento de La Guajira, Colombia-el más grande de la región-; así como las minas de cobre El Soldado y Los Bronces en Chile; el futuro proyecto de cobre en Quellaveco, Perú, y las Minas Río de hierro en Brasil.

Operaciones destructivas en América Latina

Este año, la reunión anual de accionistas de la minera se realizará de manera online, debido a la pandemia de Covid-19. Sin embargo, se podrán recibir consultas en línea. Por lo cual, desde London Mining Network, una coalición de organizaciones de justicia climática y derechos humanos, que trabaja en solidaridad con las comunidades que enfrentan los impactos de las compañías mineras con sede en Londres, se presentará la verdad sobre los impactos de la empresa.

De este modo, las comunidades en resistencia a Anglo American junto a London Mining Network, WarOnWant, Terra Justa, entre otras organizaciones internacionales expondrán las operaciones destructivas de la empresa en Latinoamérica. Así como los problemas que está enfrentando la región, entre los que figuran: la escasez extrema de agua, la destrucción de los glaciares, la degradación del ecosistema, contaminación de agua y aire, como enfermedades relacionadas a las operaciones mineras.

En el caso concreto de Chile, Anglo American está dejando sin agua a las comunidades en Lo Barnechea, Colina y El Melón.

Actualmente las personas tienen problemas para acceder al agua potable para vivir y esta crisis es consecuencia de la sobreexplotación de cuencas y el impacto directo en los glaciares por las operaciones de la compañía. Además, la minera posee derechos de agua por más de 119 millones de agua al día.

«El 91% de los glaciares de Sudamérica se encuentran en Chile y son la principal reserva de agua para el país. Solo entre 1988 y 2005 destruyeron en las cuencas altas del Río Mapocho y Maipo entre 6 y 9 millones de metros cúbicos de agua de glaciares (Brenning, 2010)», señalan las organizaciones.

Asimismo, recuerdan que Anglo American con sus operaciones en Los Bronces Integrado ha contribuido a la destrucción de los glaciares en Chile, impactando las reservas de aguas más importantes para la vida.

“Nos parece inaceptable su mirada e impacto, mientras se permite, a vista de todos, que nuestras comunidades se enfermen y cada vez se hagan más pobres. Debido a sus operaciones, nuestros terrenos ya no tienen valor, inhalan el polvo minero que daña nuestros pulmones, no tenemos acceso al agua potable y cuando tenemos agua, está contaminada. Les pedimos que si tienen un poco de humanidad no nos maten a todos”, afirmó Teresa Poblete, líder ambientalista del Movimiento No+Anglo.

Anglo American debe responder por todo el daño ambiental y social que ha causado

Las organizaciones que conforman la Red Latina por nuestros territorios y también dieron a conocer una declaración pública en la que destacan que se han unido para luchar por la justicia ambiental y los derechos humanos, y en la que llaman a la compañía minera transnacional, que traza sus acciones en la bolsa de valores de Londres, a responder por su actos.

Recuerdan que la minera es una de las 100 empresas responsables del 77% de las emisiones de carbono a nivel mundial.

«Nos hemos unido en solidaridad por la defensa de nuestros territorios, para decir basta de abusos en nuestras tierras, en nuestra vida y naturaleza. Nos hemos unido para luchar por la justicia ambiental y los derechos humanos y los derechos de la madre tierra. Anglo American ha creado su fortuna, explotando y saqueando nuestros bienes comunes naturales . A cambio, hemos recibido polvo de relaves, nos han contaminado nuestras aguas y nuestro aire, e impactando en nuestros ecosistemas, están acabando con nuestros bosques nativos, glaciares y salud. Creemos en otra forma de vivir, una que respete a la naturaleza, las cosmovisiones de nuestras comunidades indígenas y la protección de la tierra. Nos hemos unido para proteger la vida que Anglo American está destruyendo», señalan en el texto.

Denuncian que la minera intenta lavar su imagen con el uso de energías renovables en sus proyectos mineros y preguntan: «¿Con cuántos ríos, acuíferos, glaciares y bosques se acabará en el nombre de la sustentabilidad?. ¿Cuántos conflictos sociales causará en nombre del desarrollo sostenible? ¿Cuántos defensores de la tierra y de los derechos humanos serán cruelmente asesinados en el nombre del lucro/ beneficio económico?».

Por tal motivo, demandan que Anglo American se responsabilice por todo el daño ambiental y social que ha causado, para reparar a los pueblos y restaurar la naturaleza. También exigen que se garantice «la participación efectiva en la toma de decisiones sobre las acciones en los territorios, de los pueblos afectados por los proyectos la transnacional.

A continuación el texto íntegro:

Declaración pública Red Latina por nuestros territorios

¡Anglo American responde!

Somos comunidades, pueblos indígenas, trabajadores, sindicatos y organizaciones socioambientales de América Latina. Nos encontramos en Brasil, Chile, Colombia y Perú. Habitamos territorios que están siendo o podrían ser impactados por las operaciones extractivas de Anglo American, una compañía minera transnacional, que traza sus acciones en la bolsa de valores de Londres.

Nos hemos unido en solidaridad por la defensa de nuestros territorios, para decir basta de abusos en nuestras tierras, en nuestra vida y naturaleza. Nos hemos unido para luchar por la justicia ambiental y los derechos humanos y los derechos de la madre tierra. Anglo American ha creado su fortuna, explotando y saqueando nuestros bienes comunes naturales . A cambio, hemos recibido polvo de relaves, nos han contaminado nuestras aguas y nuestro aire, e impactando en nuestros ecosistemas, están acabando con nuestros bosques nativos, glaciares y salud. Creemos en otra forma de vivir, una que respete a la naturaleza, las cosmovisiones de nuestras comunidades indígenas y la protección de la tierra. Nos hemos unido para proteger la vida que Anglo American está destruyendo.

En todos nuestros países las consecuencias de la minería a cargo de Anglo American viene destruyendo ecosistemas, desde los glaciares de Chile hasta el Bosque Seco Tropical en La Guajira Colombiana. También viene acabando con las fuentes hídricas por el alto consumo de agua que necesita la industria minera, para realizar sus actividades y también por la desviación de ríos con El Arroyo Bruno en Colombia y el río Azana en Perú. Si no fuera poco, ahora expanden sus proyectos mineros destructivos al corazón de nuestro continente, al ecosistema más frágil e importante que tenemos, la Amazonía.

Además, busca lavar su imagen con el uso de energías renovables en sus proyectos mineros. Queremos saber, ¿con cuántos ríos, acuíferos, glaciares y bosques se acabará en el nombre de la sustentabilidad?. ¿Cuántos conflictos sociales causará en nombre del desarrollo sostenible? ¿Cuántos defensores de la tierra y de los derechos humanos serán cruelmente asesinados en el nombre del lucro/ beneficio económico?

Demandamos que no se siga destruyendo nuestro territorio y nuestras formas de vida por causa de los negocios de la multinacional minera Anglo American. Demandamos que Anglo American se responsabilice por todo el daño ambiental y social que ha causado, para reparar a los pueblos y restaurar la naturaleza. También exigimos la participación efectiva en la toma de decisiones sobre las acciones en los territorios, de los pueblos afectados por los proyectos de Anglo American.

Nos articulamos para fortalecernos mutuamente, a través de procesos educativos y de resistencia con herramientas comunicativas, legales, de educación popular y de protección del medio ambiente. Nos hemos articulado porque sabemos que juntos somos ríos que fluyen en resistencia.

La crisis climática mundial y la actual pandemia del coronavirus, que sufrimos como humanidad es una prueba más de la peligrosa relación entre los virus y las presiones del ser humano al medio ambiente. Las consecuencias de la acción humana como las operaciones mineras extractivas transnacionales de Anglo American son causa de esta crisis climática. Anglo American tiene responsabilidad por los impactos cometidos, los que tienen consecuencia a nivel mundial. Acorde al informe de Carbon Disclosure Project, Anglo American es una de las 100 empresas responsables del 77% de las emisiones de carbono a nivel mundial. Les pedimos que se unan en solidaridad a nuestras legítimas demandas. Hacemos un llamado internacional a todas las comunidades indígenas, sindicatos, trabajadores, organizaciones y movimientos socioambientales, quienes luchan por la justicia socio ambiental y los derechos humanos.

Organizaciones adherentes

Consejo Comunitario de Negros Ancestrales de Tabaco en La Guajira, Colombia

Centro Ecológico Churque, Barnechea

Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, Chile

Modatima Colina

Fundación Río Montaña Chile

Comunidad Rio Colina Chile

Corporación Camino a Farellones

Asociación Escuela de Montaña Camino a Farellones

Junta de Vecinos Las Varas Camino a Farellones

Corporación Defensa de la Cuenca del Río Mapocho

Movimiento No + Anglo Chile (Lo Barnechea, Lampa, Colina, Til til, El Melón)

Fundación Glaciares Libres

Derechos Humanos y Medio Ambiente Puno

Fundación Chile Sustentable

Colectivo Salvemos el Agua, Lo Barnechea

Organización Somos Cuencas

Bestias del Sur Salvaje

Observatorio de Humedales Küla Kura

Agrupación Poyewn Nogales

Colectivo Nogales Despertó

OLCA

Asociación multicultural Pachay mapuche de Lampa

Asociación Paillacar de Putaendo

Asociación Diaguita Quintilgasta de Valparaíso

ONG Cverde

Fundación CEM

ONG Plantemos Nativo

Ciudad Común

Organización Viernes por el futuro Chile

Organización Escazú Ahora Chile

Organización Fridays For Future Cajón del Maipo

ONG Humedal Urbano Ojos de Mar

Organización No + Zonas de Sacrificio

Comunidad Wayuú La Gran Parada, La Guajira, Colombia

Greenpeace Chile

Organizaciones adherentes en solidaridad

London Mining Network

TerraJusta

WarOnWant

