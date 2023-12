Art. 87 de Ley de Reajuste: La norma promovida por el Gobierno que suspendería avances en protección de bosque nativo establecidos por Ley SBAP

5. Fin🧵 esta norma en la ley de reajuste va en contra de principio de no regresión, uno dirá puede ser un año, pero la ley de subsidio al riego se perpetuo varios años en esta misma ley, por ende no porque no les gusta Sbap, ocupen la ley de reajuste para no aplicar la ley… pic.twitter.com/RGjX2r9dz3