Ataque a un ícono patrimonial: CONAF denuncia ante Fiscalía el daño al Coihue Abuelo de 600 años

La Reserva Nacional Mocho Choshuenco, uno de los tesoros naturales del sur de Chile, fue escenario de un atentado ambiental que ha conmocionado a la comunidad científica y conservacionista. La Corporación Nacional Forestal (CONAF) de Los Ríos presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Regional por la extracción ilegal de corteza del “Coihue Abuelo”, un ejemplar de Nothofagus dombeyi de aproximadamente 600 años, considerado un ícono ecológico y patrimonial del área protegida.

El director regional de CONAF, Arnoldo Shibar, ingresó la acción legal por daño ambiental, fundamentándose en los artículos 310 y 310 bis de la Ley 21.595 que modifica el Código Penal en materia de delitos económicos y ambientales.

La denuncia busca que la unidad especializada del Ministerio Público inicie una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables del grave daño infligido a este árbol centenario del área protegida.

“Durante el mes de diciembre se han tomado diversas acciones en relación a la situación acontecida en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco, directamente con un árbol de especie coihue, longeva y que involucra extracción de corteza en su fuste. Primero indicar que se realizó la denuncia respectiva en la Fiscalía Regional y aportamos la información necesaria para que la denuncia siga su curso respectivo”, explicó Shibar.

El directivo agregó que, además de la acción legal, se han implementado medidas urgentes de protección.

“Adicionalmente se han tomado otras medidas en el sector, principalmente asociado al hecho de resguardar el sendero; se restringió el uso de ese sendero temporalmente, estamos incorporando también la posibilidad de tener cámaras en el lugar, para tener visión diaria ojalá de la situación del sendero, además queremos poner letreros para los visitantes, que involucren la responsabilidad asociado a estos temas por daño ambiental”, señaló, citado en una nota de prensa.

El plan de contingencia también incluye un refuerzo operativo que incluye patrullajes de los guardaparques y el próximo lanzamiento una campaña de difusión en la región que segpun Shibar, tienen como objetivo de establecer «las responsabilidades de las personas que visitan nuestras unidades de áreas protegidas en la región de Los Ríos”.

Desde CONAF indicaron además que «extraer corteza, dañar, mutilar o intervenir especies nativas dentro de áreas silvestres protegidas es una infracción grave, sancionada por la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal».

Evaluación técnica in situ: Daño “antrópico” del Coihue Abuelo

Para evaluar con precisión el impacto del ataque, CONAF coordinó una visita de emergencia con la Universidad Austral de Chile. El patólogo forestal Cristian Montalva examinó personalmente al “Coihue Abuelo”, entregando un diagnóstico técnico crucial para el caso.

“Lo que se vio fue un daño antrópico, donde hubo extracción de la corteza, ahí se expuso tejido en una zona acotada, es un daño localizado y no compromete toda la circunferencia”, precisó Montalva. Esta caracterización es vital, ya que establece el origen humano (“antrópico”) de la herida.

El especialista ofreció también un parte de esperanza, al constatar la vitalidad actual del árbol: “En esta inspección también se observó la copa, que está activa, con un buen follaje, sin un patrón de muerte regresiva atribuible a un estrés severo inmediato”.

Sin embargo, advirtió que aunque en la herida “no se aprecia de momento cuerpos fructíferos de hongos, no se observó micelio ni tampoco pudrición avanzada (…) el mayor riesgo es que pudiera ingresar algún tipo de hongo que empezara a colonizar y descomponer”.

La recomendación profesional es “proteger y reforzar el control en torno al ejemplar. Dejar el árbol que haga su proceso natural de cierre y mantener un monitoreo”.

Delito de “afectación grave” en área protegida

La denuncia de CONAF se ampara en un marco legal robusto y específico para este tipo de agresiones. El Artículo 310 del Código Penal sanciona a quienes causen “grave afectación ambiental” en áreas especialmente protegidas, categoría que incluye a todas las Reservas Nacionales. Las penas pueden llegar hasta presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, agravándose en casos de imprudencia temeraria o negligencia grave.

La clave para la investigación fiscal radicará en determinar si el daño al Coihue Abuelo configura la “afectación grave” definida en el Artículo 310 bis. La norma establece que se cumple este requisito cuando el perjuicio reúne una o más de las siguientes condiciones:

-Posee relevancia espacial, según las características ecológicas del área.

-Genera efectos prolongados en el tiempo.

-Es irreparable o difícilmente reparable.

-Afecta a un conjunto significativo de especies de la zona.

-Incide en especies en categoría de amenaza (en peligro, vulnerables o en peligro crítico).

-Pone en riesgo la salud de una o más personas.

-Afecta de manera significativa los servicios o funciones ecosistémicos.

La ley es particularmente severa cuando el daño es irreversible: si se acredita que el ataque produjo un perjuicio sin vuelta atrás para el ecosistema o para este ejemplar único, se debe aplicar el máximo de las penas previstas.

El “Coihue Abuelo” no es solo un árbol. Con seis siglos de historia, es un testigo silencioso de la evolución del bosque templado lluvioso, un hábitat clave para numerosas especies y un símbolo ecológico de la Región de Los Ríos. Su deterioro representa una pérdida invaluable y un ataque directo al patrimonio natural de todos los chilenos.