Secretaría prepara informe para su revisión final y posterior votación en el pleno.

Comisión de Constitución del Senado concluye revisión de reparos de constitucionalidad en reforma al Código de Aguas

- Al no ser comisión técnica y sólo corresponderle verificar constitucionalidad, no fue su rol cambiar el articulado sino proponer nuevas redacciones en un documento que se pondrá a disposición de la sala. -Legisladores acordaron que en las materias en que no hubo unanimidad, se sondeará otra redacción que será votada en una próxima sesión de la comisión. De no alcanzarse acuerdo, se mantendrá el texto aprobado por mayoría simple y será despachado al pleno.