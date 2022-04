Conferencia «Our Ocean» de Palaos cierra con más de 400 compromisos

La séptima edición de la Conferencia «Our Ocean» (Nuestro océano) de Palaos ha adoptado 410 compromisos, por valor de 16.350 millones de dólares (unos 15.250 millones de euros), y el empeño de actuar con la «urgencia» que requiere la situación climática actual y el pacto de la ciencia, el sector privado y todos los actores involucrados.

Más de 600 participantes de setenta delegaciones y 150 actores no estatales se han dado cita en esta séptima edición bajo el título de «Our Ocean, Our People, Our Prosperity» (Nuestro océano, nuestra gente, nuestra prosperidad), coorganizada por la República de Palaos -formada por más de 500 islas en el Pacífico occidental- y Estados Unidos.

Más de 400 compromisos

Según un comunicado de la conferencia, los compromisos por área temática adquiridos -no todos están categorizados de esta forma- fueron 89 sobre clima con un valor de 4.900 millones de dólares, (más de 4.500 millones de euros), 60 de pesca sostenible (668 millones de dólares, unos 623 millones de euros) y 89 de economías azules (5.700 millones, más de 5.300 millones de euros).

Además, hay 58 sobre áreas marinas protegidas (1.300 millones de dólares, más de 1.200 millones de euros), 42 sobre seguridad marítima (358 millones de dólares, unos 334 millones de euros) o 71 sobre contaminación marina (3.300 millones de dólares, unos 3.075 millones de euros).

La conferencia reunió a representantes de gobiernos y a actores no estatales del sector privado, organizaciones intergubernamentales, el mundo académico y organizaciones no gubernamentales, con el objetivo de adoptar compromisos para llevar a cabo acciones concretas que permitan adelantar en la resolución de problemas que afectan al océano.La cita contó con una sesión plenaria y veintidós eventos paralelos sobre temas que abarcaron desde el cambio climático, la pesca sostenible, las economías azules sostenibles, las áreas marinas protegidas y la seguridad marítima hasta la contaminación marina.

Pequeños estados insulares, indígenas y jóvenes

La conferencia ha constatado la importancia que tiene un océano con buena salud para los pequeños Estados insulares en desarrollo -como Palaos- y todas las comunidades del planeta para las que el océano es «una fuente principal de sustento», de acuerdo con la nota.

Asimismo, se ha subrayado el papel de liderazgo de los pueblos indígenas y de las jóvenes generaciones en la protección de la salud oceánica, así como las soluciones climáticas basadas en el océano, como la descarbonización del transporte marítimo, las soluciones relacionadas con la flora y la fauna marinas y las energías renovables marinas, con la finalidad de mantener el objetivo de calentamiento global en 1,5 grados e incrementar la resiliencia frente al cambio climático.

«Las naciones insulares se encuentran en la primera línea de los retos que afectan tanto al océano como al clima. Como anfitrión de la reunión, Palaos ha tenido la oportunidad no solo de demostrar al mundo cuán vulnerables somos frente a esta crisis, sino también de presentar muchas soluciones existentes que permitirían abordar desde hoy mismo los problemas si simplemente nos decidiéramos a utilizarlas», ha afirmado el presidente de Palaos, Surangel S. Whipps Jr.

Por su parte, el enviado para el Clima de Estados Unidos, John Kerry, ha señalado: «Juntos hemos contraído nuevos compromisos extraordinarios y ambiciosos en un gran número de ámbitos. Eso incluye compromisos que no solo atañen a países, sino también al sector privado y a las organizaciones no gubernamentales, que también son actores fundamentales para poder ganar esta batalla».

Kerry ha remarcado que el objetivo era poner el foco de atención sobre «lo que está pasando en nuestro océano y no limitarnos a hablar, sino contraer compromisos reales para tomar medidas reales que realmente marquen una diferencia».

Se sabe «lo que está en juego y estamos comprometidos a actuar con la urgencia que requiere la situación en la que nos encontramos», ha asegurado.

En 2014, Kerry inició los ciclos de conferencias Our Ocean, en las que se han conseguido más de 1.800 compromisos por un valor de casi 108.000 millones de dólares repartidos por todas las áreas temáticas (unos 100.700 millones de euros al cambio actual).

Fuente EFEverde

Te puede interesar