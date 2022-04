Constituyentes Manuela Royo y Carolina Vilches encabezan la nueva Mesa Nacional de MODATIMA

Fotografía: De izquierda a derecha Carolina Vilches y Manuela Royo

El pasado fin de semana se llevó a cabo el IV Encuentro Nacional del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente, MODATIMA, al que asistieron militantes provenientes de todo el país, desde Arica a Punta Arenas, quienes conversaron respecto a las prioridades políticas de la organización y eligieron a su nueva orgánica de representación a nivel nacional.

La nueva Mesa Nacional quedó conformada por diez integrantes provenientes de distintos territorios del país. Las constituyentes Manuela Royo Letelier (Wallmapu) y Carolina Vilches Fuenzalida (Petorca) fueron elegidas como nuevas Voceras Nacionales encabezando la organización.

Asimismo, Catalina Huerta (Choapa) fue elegida como Coordinadora General; María Inés Barrera (Osorno), Encargada Orgánica; Víctor Bahamonde (Valparaíso), Encargado de Relaciones Internacionales; Paula Cancino (Región Metropolitana), Encargada de Finanzas; Camila Cifuentes (Valdivia) y Camila Donoso (Petorca), Encargadas de Formación; Rocío Valdés (Valparaíso), Encargada de Comunicaciones y Matías Guerrero (Marga Marga), Encargado Técnico.

Para la convencional del distrito 23 y Vocera Nacional, Manuela Royo Letelier, este desafío es una responsabilidad que conlleva “un trabajo colectivo, no personal. Estamos acá para decirles a las personas que no nos vamos a vender y que vamos a seguir luchando por el agua utilizando todos los mecanismos para seguir haciéndolo. Hoy la fuerza está en nuestras convicciones, en el amor que nos tenemos. No olvidemos que podemos tener diferencias pero lo que nos une es mucho más fuerte y tenemos que avanzar y conquistar a la gente joven”.

Asimismo agregó que “estamos dando hoy una lucha que es histórica que es la lucha por el agua y donde nos encontramos en un nuevo ciclo. Tenemos que ir mucho más allá de las instituciones, tenemos que ir mucho más allá de lo que hoy hemos dado porque estamos a un paso de lograrlo. Si logramos el apruebo de salida, si logramos recuperar el agua, si desprivatizar el agua va a ser un paso. Pero esta lucha es un camino que se camina todos los días”.

Por su parte la Convencional Constituyente del distrito 6 y Vocera Nacional, Carolina Vilches Fuenzalida indicó que “desde Petorca reforzamos la voz, levantamos la fuerza para poder seguir adelante en este proceso Constituyente y en este proceso de movimiento, de ideas, de cauce de ideas para poder lograr la vida digna y recuperar las aguas para las comunidades y los territorios”.

Carolina Vilches y Manuela Royo

Cabe destacar que en este recambio de mesa e instancia de democracia interna, la Nueva Mesa Nacional de MODATIMA concluyó con la elección de una mesa con vocería paritaria, compuesta en un 80% por mujeres.

“Hemos ido creciendo la voz feminista dentro del movimiento. Hoy día somos dos mujeres que somos voceras nacionales y también encargadas de la Mesa Nacional, respecto de muchas más voces femeninas defendiendo las aguas. Y entendiendo también que el recambio de un movimiento es claramente un refortalecimiento para el trabajo que llevamos de manera cotidiana y todas en la calle”, agregó Vilches.

Por su parte, Rodrigo Faundez, saliente coordinador general de la Mesa que lideraba Rodrigo Mundaca, comenta que «desde el 2018 en adelante tomamos la decisión de construir la primera Mesa Nacional. Hoy, con 28 territorios, un gobernador, 2 consejeros regionales, 4 concejalas y 8 constituyentes, entregamos un movimiento a una nueva Mesa Nacional. Confiamos en que este cambio dará nueva fuerza al movimiento para enfrentar los desafíos que se nos vienen».

En ese sentido, agrega que “MODATIMA pasó por un momento de articulación local de la lucha por el agua, por casi 8 años, liderada por Mundaca y Lucho Soto, entre muchos otros que formaron un movimiento de resistencia en la provincia de Petorca, por la recuperación del agua y contra el monocultivo de palto. Esa semilla detonó una necesidad de organización y articulación nacional”.

Con el objetivo de entregar su respaldo y apoyar la nueva Mesa Nacional de MODATIMA, asistieron al IV Encuentro Nacional organizaciones como Anamuri, Nodo XXI, No + AFP, Muzosare y Mosacat.