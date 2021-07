Contralor Bermúdez determina que delegados de Piñera y no gobernadores regionales presidirán Comisiones de Evaluación Ambiental

La Contraloría General de la República informó que la autoridad que encabezará la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) a lo largo del país, será el delegado presidencial y no el gobernador regional.

En los últimos días se generaron dudas sobre quién reemplazaría al intendente en esta instancia, debido al vacío legal que se presentó sobre quién debía dirigir o presidir el Servicio de Evaluación Ambiental en cada una de las regiones, en especial para abordar proyectos que podrían colisionar con la defensa y protección del medioambiente.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), solicitó un pronunciamiento al ente contralor, para que se confirmara a quién le corresponde asumir la presidencia de la instancia que regula, esencialmente, que las iniciativas que se desarrollen en los territorios cumplan con la normativa que garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Incluso, desde distintos sectores se hizo un llamado que esta función estuviera en manos en los nuevos gobernadores regionales. No obstante, el órgano contralor determinó que deben ser los delegados presidenciales quienes asuman dicho rol.

La Contraloría explicó que para tomar la decisión consultó con diferentes instituciones como la Superintendencia del Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, y la Subsecretaría General de la Presidencia.

Asimismo, indicó que estas organizaciones le plantearon que el órgano colegiado debe ser liderado por el representante del Presidente de la República.

El el pronunciamiento de la Contraloría, se expone que los demás integrantes de la Coeva –salvo el director regional del SEA, que actúa como secretario- son representantes del Mandatario, por lo que ‘es menester colegir que el intendente, siendo una autoridad designada por la máxima autoridad del país, también actúe en su representación’ y no en calidad de órgano ejecutivo, lo que justificaría que su figura sea reemplazada por la del delegado en la Comisión. Esta resolución se reafirmaría además, con el hecho de que siempre se tuvo en consideración que las comisiones regionales del Medio Ambiente – instancia antecesora a la Comisión de Evaluación Ambiental- estarían integradas casi exclusivamente por autoridades de gobierno.

La decisión de dejar en manos del delegado presidencial la dirección de la Comisión de Evaluación Ambienta, fue fuertemente rechazada por el Gobernador electo de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien criticó la labor que ha realizado el actual intendente Jorge Martínez, quien podría convertirse en el nuevo delegado presidencial regional.

«Todos sabemos que los delegados presidenciales, particularmente los de Piñera, exintendentes delegados por Piñera, son furibundos partidarios de la privatización de los bienes naturales comunes. Han estado bastante ausentes de los conflictos ambientales, han estado silenciados ante conflictos que en la región de Valparaíso son tremendamente emblemáticos, como ocurre por ejemplo con la mal titulada zona de sacrificio en la bahía de Quintero y Ventanas y Puchuncaví, donde simple y llanamente los intendentes no solo han brillado por su ausencia, sino que han hecho la vista gorda ante situaciones que son francamente dantescas de contaminación, de hipotecar la vida de las comunidades, de la destrucción de los territorios, de comprometer la vida, por ejemplo, de los niños de La Greda», dijo Mundaca, citado por El Mercurio de Valparaíso.

Adicionalmente, el secretario General de Modatima, se refirió al grave problema hídrico que sufre en la actualidad la Provincia de Petorca.

«Es epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua y donde hoy en un escenario de pandemia se vive con menos de 50 litros de agua por persona, en territorios que están azotados por el extractivismo industrial», condenó el ingeniero agrónomo, docente e investigador.

Por tal motivo, planteó que «cuando se plantea que sean los delegados presidenciales quienes estén al frente de las comisiones de evaluación ambiental, simple y llanamente significa esto que los conflictos ambientales vana permanecer en el territorio. Hoy en la Región de Valparaíso, y en otras regiones como la de Antofagasta y Coquimbo, el colocara los delegados presidenciales como responsables de las Comisiones de Evaluación ambiental, presidiéndolas, es colocar al frente a acólitos del despojo, a quienes han sido responsables también con su obsecuencia y silencio de la destrucción ambiental de nuestros territorios. La Región de Valparaíso es la que presenta mayor cantidad de conflictos socioambientales del país».

A través de su cuenta en Twitter, Mundaca acusó que a pocos días de que los gobernadores regionales asuman sus cargos, «no hay proyecto de ley de transferencia de competencias expedito, tampoco se ha definido el órgano que dirima controversias con el delegado presidencial, y el proyecto de descentralización financiera nada dice sobre rentas regionales».

Debemos agregar q el contralor Bermudez señala que quien debe presidir las comisiones regionales d evaluación ambiental son los Delegados presidenciales, los ex intendentes designados por ya saben quien, acólitos del extractivismo y mudos ante la injusticia ambiental, así estamos — rodrigo mundaca (@rmunda) July 6, 2021

Condenó que el contralor general de la República, Jorge Bermúdez Soto haya determinado»que quien debe presidir las comisiones regionales d evaluación ambiental son los Delegados presidenciales, los ex intendentes designados por ya saben quien, acólitos del extractivismo y mudos ante la injusticia ambiental».

Por eso es esencial que la nueva constitución coloque en su centralidad la transferencia de poder político en clave territorial, no es posible la existencia de un delegado presidencial que maneje más del 95% de la inversión pública regional a través de [email protected] SEREMIS y serv.publicos — rodrigo mundaca (@rmunda) July 6, 2021

La Gobernadora electa de la Región de Coquimbo, Krist Naranjo, también manifestó su rechazo a que sea el delegado presidencial quien lidere la Comisión de Evaluación Ambiental, y denunció que ‘se está desestimando la figura del gobernador regional frente a atribuciones tan importantes como esta’.

La ecologista destacó que una de las funciones que estaban pidiendo con más fuerza para el cargo era, precisamente, encabezar el Coeva.

«Debemos, como gobernadores, a través de la asociación que estamos estableciendo, dar nuestra postura respecto de este tema», afirmó citada por El Día.

«Se vienen algunos temas que discutir que son muy relevantes en este momento para la región. Sabemos que la Ley Rápida que está en el Senado es muy deficiente y lo mismo con la Ley de Presupuestos. Nosotros como gobernadores, como figura máxima de las regiones, debemos ser considerados de la forma correcta, ya que fuimos elegidos por la ciudadanía y necesitamos las atribuciones correspondientes a ello», agregó Krist Naranjo.

El presidente del Consejo Regional, Manuel Murillo, se sumó a la molestia de Mundaca y Naranjo y condenó que en el SEA no exista participación ciuddna.

«Para el Consejo Regional de Valparaíso enteramos de la decisión de la Contraloría, que quien preside el SEA va a ser el delegado presidencial y no el gobernador regional como nosotros esperábamos, la verdad es que condiciona lo que quiere la comunidad con lo que propone el gobierno, ya que hoy día el SEA, en su gran mayoría, son funcionarios del gobierno de turno y no existe una participación ciudadana, que antiguamente existía con los cores cuando participaban. Hoy día como no participa el core tampoco lo podrá hacer el gobernador regional», planteó.

Por tal motivo, indicó que «sería mucho más justo que el parlamento y el ejecutivo pudiesen aprobar una ley corta, ya que estamos acostumbrados a la ley corta, en donde esta atribución quede en manos de la primera autoridad regional, en este caso del gobernador regional».