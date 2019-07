Crean baterías de flujo de bajo costo para almacenar energía renovable

El sistema permite a una de las celdas de batería dispersar 2,13 voltios, cerca del doble del promedio operativo de una batería de flujo

Investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder desarrollaron una batería de bajo costo y alto desempeño que algún día podría realizar un almacenamiento escalable a nivel de la red eléctrica de energía solar y eólica, lo que reduciría la dependencia de los combustibles fósiles.

El estudio publicado en la revista Joule informó de dos baterías de flujo que utilizan cromo y agentes aglutinantes orgánicos para lograr un voltaje excepcional y alta eficiencia.

Las energías renovables actualmente carecen de una solución a gran escala para almacenar la energía recolectada y desplegarla para atender la demanda cuando el sol no brilla y el viento no sopla. El ion de litio no es adecuado para atender la capacidad de todo un campo de turbinas eólicas o de un conjunto de paneles solares.

Las baterías de flujo acuoso que mantienen separados dos ingredientes activos en forma líquida en grandes tanques podrían distribuir energía de forma administrada, al igual que un tanque de gasolina ofrece combustible al motor de un auto, pero no lograron un amplio uso comercial en parte por sus altos costos operativos y su comparativamente bajo voltaje, según los investigadores.

Modificaron un agente no tóxico utilizado en algunos jabones de mano y conservadores de alimentos y lo convirtieron en un escudo alrededor del electrón de cromo para evitar que el agua obstaculice el reactivo. El sistema permite a una de las celdas de batería dispersar 2,13 voltios, cerca del doble del promedio operativo de una batería de flujo, según el estudio.

Además, la química funciona con el relativamente neutro ph de 9, a diferencia de otras baterías que utilizan un ácido sumamente corrosivo, con las que es difícil trabajar y de las cuales es difícil deshacerse.

El tamaño no plantea problemas en sistemas a escala de red porque puede vincularse con una estructura ya grande, pero el costo es el mayor desafío, según los investigadores. El cromo y los agentes aglutinantes orgánicos son abundantes en la naturaleza, lo que ofrece una futura promesa de manufactura rentable.

«Mañana podrían ordenar 15 toneladas de estos materiales si quisieran, porque existen fábricas que ya los producen», dijo Michael Marshak, autor principal del artículo y profesor asistente en el Departamento de Química de la universidad.

Fuente: Xinhua

