Descubren la primera madriguera de iguana de hace 115.000 años

Paleontólogos estadounidenses de la Universidad Emory describieron la primera madriguera fósil de iguana, datada de hace 115.000 años y descubierta en la isla de San Salvador, en el archipiélago de las Bahamas en 2013.

Según el estudio, publicado en la revista PLoS ONE, se trata de la gran iguana llamada ‘Cyclura riyeli riyeli’, que aún vive en la isla. Aunque muchas de ellas cavan madrigueras para descansar y poner huevos, aún no se ha encontrado ningún rastro de las iguanas en el registro fósil.

Los autores del estudio, dirigido por Anthony J. Martin de la Universidad Emory, creen que se trata de una madriguera excavada en una duna. En su opinión, el antiguo hoyo fue cavado por una iguana para poner huevos.

“Cavar madrigueras les ha ayudado a sobrevivir a huracanes, sequías y otros males que les pueden afectar, así como a la mayoría de los depredadores”, explicó Martin citado por SCI News.

El escondrijo mide 69 cm de alto, 82 cm de largo y 40,5 cm en su punto más ancho y muestra signos de enterramiento. Esto significa que se utilizó para poner huevos y no como madriguera para vivir. Lo más probable es que la puesta no tuviera éxito, ya que no se aprecian los túneles más pequeños que habrían perforado las crías para salir a la superficie.

Esta y otras iguanas de roca abundaban en las Bahamas antes de 1492, cuando los barcos europeos comenzaron a introducir ratas, cerdos y otras especies invasoras que se alimentan de los huevos de las lagartijas.

Los esqueletos de iguana más antiguos encontrados en San Salvador solo datan de menos de 12.000 años (época del Holoceno), por lo que el descubrimiento de la madriguera de rastros de iguana hace retroceder significativamente su presencia en las islas.

Los expertos confían en que otras de estas estructuras hayan sobrevivido en las islas del Caribe. Sin embargo, los paleontólogos son cautelosos, ya que otros vertebrados distintos de las iguanas, como tortugas marinas y terrestres, o aves como las pardelas, también podrían haber excavado madrigueras de un tamaño parecido.

Fuente: RT.