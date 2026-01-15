Detienen y formalizan a turista israelí por encender cigarrillo al interior del Parque Torres del Paine

El hecho ocurrió en el sector del campamento Dixon, un sector de Torres del Paine con alta vegetación no habilitado para el uso de fuentes de calor

Autor: Leonardo Buitrago
El hecho ocurrió en el sector del campamento Dixon, un sector de Torres del Paine con alta vegetación no habilitado para el uso de fuentes de calor. El sujeto fue fotografiado por un trabajador de una empresa concesionaria.

Un turista de nacionalidad israelí fue detenido y formalizado tras ser sorprendido encendiendo un cigarrillo al interior del Parque Nacional Torres del Paine, en la Región de Magallanes.

Dicha acción es sancionada por la Ley de Bosques, debido al riesgo de generación de incendios forestales en áreas no habilitadas.

Este tipo de restricciones forman parte de las medidas de protección ambiental y prevención de incendios, las cuales toman relevancia durante la temporada estival, debido a que las condiciones secas y el viento pueden aumentar la probabilidad de siniestros

De acuerdo con los antecendentes, el ciudadano israelí encendió el cigarrillo en el campamento Dickson, un sector con alta vegetación no habilitado para el uso de fuentes de calor.

Según consignó Bio Bío Chile, el personal de la empresa concesionaria Vértice documentó el incidente con una fotografía y procedió a presentar la denuncia correspondiente ante la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y Carabineros.

Esto derivó en la Fiscalía ordenara su presentación ante el Tribunal de Garantía de Puerto Natales para el control de detención y la formalización por el delito.

Para llegar al recinto judicial «inició un traslado a pie desde el parque a las 07:00 horas, en una larga caminata», en la cual fue escoltado por los carabineros, señaló el medio citado.

Formalizado por uso de fuentes de calor

El Ministerio Público formalizó al turista extranjero por el delito de uso de fuentes de calor en áreas silvestres protegidas.

El juez de garantía decretó las medidas cautelares de arraigo regional y firma semanal ante Carabineros para el sujeto. Asimismo, se fijó un plazo de investigación de 45 días.

Ante este caso, las autoridades extendieron un llamado a la ciudadanía respetar las medidas de prevención, principalmente lo que tiene que ver con evitar incendios forestales.

