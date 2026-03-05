Dunas no son pista: Concón recurre a Fiscalía por descenso de ciclistas extranjeros en zona protegida

La Municipalidad de Concón presentará una denuncia ante la Fiscalía contra un grupo de ciclistas extranjeros que se grabó descendiendo por las dunas de la comuna, en la Región de Valparaíso. La acción legal busca establecer responsabilidades luego de que se confirmara que la actividad se realizó en una zona protegida y considerado altamente vulnerable desde el punto de vista ecológico.

«El municipio ha decidido presentar una denuncia ante el Ministerio Público, por los hechos dados a conocer por los deportistas», indicó el municipio.

En paralelo, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez anunció que también se ingresó una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente, con el objetivo de que se investiguen los hechos.

“Hemos tramitado denuncias en la Fiscalía, en la Superintendencia del Medio Ambiente y en el Juzgado Policía Local, que se suman a otras acciones de denuncia que estamos haciendo a todos quienes no cuidan este tan patrimonio natural”, explicó.

“Hacemos un llamado a la comunidad a no seguir dañando el Campo Dunar y también al propietario a seguir en esta línea de cuidado y de protección del medio ambiente”, señaló el jefe comunal.

El polémico video de los ciclistas que causó rechazo y conmoción

El hecho, que ha despertado la indignación de las autoridades locales y organizaciones medioambientales, tiene como protagonistas al rider alemán Johannes Fischbach, quien compartió las imágenes en su cuenta de Instagram junto a su compañero, el italiano Hannes Alber.

En el registro, ambos aparecen ejecutando maniobras de descenso sobre las frágiles formaciones de arena, lo que constituye una falta grave a la normativa de protección de este emblemático lugar.

«¡Esto fue una locura! Bajar por una duna en Chile fue absolutamente salvaje», escribió Fischbach para acompañar el video publicado en su perfil de Instagram y que se hizo viral en las redes sociales.

La polémica se originó a partir de que, tanto éste como otros deportes; como motocross, cabalgatas o sandboard, están prohibidos en ese lugar.

A pesar de la claridad de la normativa que protege las dunas, los deportistas de alto rendimiento, patrocinados por la marca Red Bull, habrían aprovechado su estadía en el país para llevar a cabo la arriesgada maniobra.

Fischbach y Alber llegaron a Chile para participar en la reciente edición del Valparaíso Cerro Abajo. El alemán, de hecho, tiene un historial en la competencia local: ganó la versión de 2016 y también es recordado por haber sufrido una caída de cabeza en la final disputada en 2024, provocando lo provocó una bandera roja durante el evento.