El gusto por el papel higiénico «de lujo» está matando a los árboles

Un nuevo estudio ha revelado que el papel higiénico es cada vez menos sostenible y dañino para el medio ambiente. Esto es especialmente cierto en el papel llamado «de lujo», por sus características de suavidad y blancura, además de elevados precios.

El análisis de la revista británica Ethical Consumer encontró que las principales marcas están utilizando menos papel higiénico reciclado que en 2011 y en un estudio de los nueve principales supermercados del Reino Unido, se encontró que solo cinco de nueve supermercados ofrecen papel de marca propia elaborado con material reciclado.

El uso a gran escala de papel tissue blanco y no reciclado implica inevitablemente una deforestación innecesaria.

Un país como el Reino Unido (donde se realizó el estudio), con 66 millones de habitantes, consume 1,3 millones de toneladas de papel higiénico cada año y el problema es que la necesidad creada de los suaves rollos «de lujo» está impulsando el uso de pulpa de celulosa virgen, según el estudio.

«No hay necesidad de talar bosques para hacer papel higiénico; sin embargo, esto es precisamente lo que está sucediendo», dijo Alex Crumbie, investigador de Ethical Consumer, citado en The Guardian. «Con la atención del consumidor centrada en el plástico, algunas de las grandes marcas han disminuido e incluso revertido el uso de papel reciclado en los rollos que fabrican».

El estudio destaca a la empresa Kimberly-Clark, de Estados Unidos, uno de los mayores proveedores de papel higiénico del mundo. La proporción de pulpa de madera reciclada que ellos utilizan, ha disminuido a lo largo de los años. En 2011, poco menos del 30% del total de la fibra utilizada era reciclada, pero para 2017 esta cifra había caído al 23,5%. Su popular marca Andrex solía ofrecer una gama que combinaba el bambú con material reciclado, pero esta suspendió en 2015.

Un informe de Greenpeace (2017) advirtió que una gran parte de la Gran Selva del Norte de Suecia, junto a su biodiversidad, estaba amenazada por la creciente demanda de madera virgen de la industria papelera.

La nueva investigación advierte a los consumidores que los productos químicos usados en la producción de papel reciclado son mucho menos tóxicos que los que se usan para blanquear la pulpa virgen. También aconsejan desconfiar de que una etiqueta FSC (Forest Stewardship Council o Consejo de Administración Forestal), impresa en el rollo de papel, sea suficiente para aliviar su conciencia ambiental.

La mayoría de los rollos de papel higiénico usan el sello FSC Mix. Esto significa que el papel está hecho de una mezcla de madera virgen con sello FSC, pulpa reciclada y madera virgen de «fuentes controladas», es decir, no son bosques FSC totalmente certificados, pero se consideran de bajo riesgo.

Kimberly-Clark ha dicho que en calidad de uno de los principales compradores de pulpa del mundo, «sabemos que proteger los bosques es fundamental para crear una cadena de suministro resiliente para nuestros productos. Al tener la marca registrada FSC en el envoltorio de productos como Andrex, estamos usando la sólida reputación de nuestras marcas para crear conciencia sobre la silvicultura responsable en todo el mundo».

Pero el estudio ambiental británico no recomienda precisamente la marca Andrex, sino otras como Ecoleaf, Essential, Traidcraft y Who Gives A Crap.

«Solo alrededor del 30% de la población mundial usa papel higiénico», agregó Alex Crumbie, «por lo que sabemos que existen muchas alternativas perfectamente higiénicas al uso de papel tissue. Es importante que consideremos lo que estamos usando para limpiarnos el trasero, porque en este momento nuestro precioso planeta está recibiendo un trato como el culo».

Fuente: The Guardian