Estados Unidos: Energías renovables excedieron a las del carbón por primera vez en abril

En abril de este año, las cifras indicaron que las energías limpias y renovables cubrieron las necesidades de electricidad de Estados Unidos, superando al carbón.

Un informe mensual de la Administración de Información de Energía muestra que las energías renovables como la eólica, solar e hidroeléctrica, proporcionaron el 23% de la electricidad del mes, mientras que el carbón suministró solo el 20%.

La diferencia se reduce a aproximadamente 8,5 millones de megavatios/hora menos de energía impulsada por combustibles fósiles. También es la menor cantidad de carbón que Estados Unidos ha quemado en más de una década.

El logro es una señal de la cuenta regresiva para que el carbón sea una cosa del pasado. Un informe reciente, publicado justo después de abril, señaló que solo en los últimos tres años, el desarrollo de centrales eléctricas a carbón se está desplomando en todo el mundo.

Incluso en EEUU, donde el presidente Donald Trump ha prometido volver al carbón, 50 plantas de este tipo han cerrado desde la última elección presidencial.

Combinada con la reducción del costo de las energías renovables y la rápida difusión de la tecnología «limpia», la tendencia general es suficiente para revolucionar nuestros sistemas de energía. Sin embargo, el mes de abril estuvo marcado por algunos eventos inusuales que ayudaron a preparar el escenario para este importante hito en el país norteamericano.

Durante abril, Bloomberg informó que las cifras del carbón como combustible se redujeron, en parte, debido a que varias plantas estaban en mantenimiento. Por su parte, The Guardian señalaba ese fue un mes particularmente bueno para la energía renovable, no solo porque la demanda de electricidad era generalmente baja, sino también porque la energía eólica era relativamente alta.

Lo más probable es que el carbón regrese como la segunda fuente de electricidad en EEUU después del gas natural, pero puede que no se mantenga en esa posición por mucho tiempo. A medida que el carbón se desvanece en la historia, algunas ciudades y estados están recurriendo al gas natural en lugar de a las energías renovables, lo que podría ser un desarrollo preocupante ante la crisis climática.

«La infraestructura de gas que se construye hoy estará con nosotros por 30 años», dijo recientemente a The New York Times Daniel Cohan, ingeniero civil y ambiental de la Universidad Rice. «Pero si nos fijamos en los escenarios que toman en serio el cambio climático, que dicen que necesitamos llegar a cero emisiones netas para el 2050, eso no será compatible con las plantas de gas que no capturan su carbono», agregó.

Algunos estados, como Arizona e Indiana, han bloqueado el desarrollo de gas natural hasta que las energías renovables reciban la debida consideración. Sin embargo, otras partes del país siguen adelante con estos planes, aún cuando falta mucho para que la tecnología de captura de carbono demuestre su viabilidad a gran escala.

Si el mundo va realmente en serio con los planes de abandonar de los combustibles fósiles, entonces debemos ir por ese camino. Pero Estados Unidos no es el único país que se resiste. A nivel mundial, los subsidios a los combustibles fósiles aumentaron a US$300 mil millones al año en 2017, casi el doble del apoyo estimado para la generación de energía renovable.

Mientras tanto, los subsidios a las energías renovables en 2018 disminuyeron un 11%, alcanzando solo los 288.900 millones de dólares. Pero si las energías renovables recibieran los mismos subsidios masivos que los combustibles fósiles, las fuentes como la eólica y la solar serían más atractivas para los inversionistas y podrían asumir una mayor carga energética.

La electricidad es solo una pequeña parte del uso total de energía mundial y aunque es bueno saber que las energías renovables pueden ayudar a mejorar la tensión en un país de casi 330 millones de personas, estas fuentes de energía limpia tendrán que promoverse mucho más en los próximos años.

Fuente: Science Alert