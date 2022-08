Gobierno estatal clausurará empresas que contaminen el Atoyac

El titular del Ejecutivo local, Miguel Barbosa Huerta, anunció que su gobierno inició con la clausura de empresas, principalmente del sector textil, por contaminar con descargas de aguas residuales al Río Atoyac.

En videoconferencia de prensa, el mandatario señaló que estas acciones se están trabajando con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con el Ayuntamiento de Huejotzingo, encabezado por Angélica Alvarado Juárez, toda vez que en este municipio es donde se ubican las empresas más contaminantes.

“Ya empezamos a clausurar las fuentes de contaminación del Atoyac fue un acuerdo que tuve con Conagua, con la alcaldesa para el caso de Huejotzingo, Angélica Alvarado, con ella también (…) no me importa y ni manden los empresarios a interceder por ellos para decir que sea una clausura parcialmente, se ponen al corriente, no tienen años rompiéndole la madre al Atoyac”

Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla