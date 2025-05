Impacto no previsto, aves muertas y residuos por doquier: SMA ordena frenar daños de pesquera en Ancud

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ordenó medidas urgentes y transitorias (MUT) contra la empresa Inmuebles Cataluña Limitada, operadora de la pesquera Cataluñ, ubicada en la comuna de Ancud, región de Los Lagos, tras constatar la presencia de grandes concentraciones de aves en espacios que no se consideraron en la evaluación ambiental, causando afectación a estas especies y la muerte de algunos ejemplares.

De acuerdo con el organismo, la empresa cuenta con dos resoluciones de calificación ambiental (RCA): una -de enero de 2002- por la planta procesadora de recursos hidrobiológicos y otra -de octubre de 2006- por la modificación al proyecto para la ampliación del sistema de tratamiento de aguas servidas, el cambio del sistema de tratamiento de residuos industriales y la descarga de estos.

La decisión se produjo luego de una denuncia ciudadana presentada en marzo de este año por la presencia de avifauna nativa en las cercanías del lugar, específicamente ejemplares de la especie gaviota dominicana (Larus dominicanus), aparentemente desorientados y cubiertos de un líquido que les impediría volar. Junto a los anterior, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) derivó un reclamo por la muerte de aves en el sector.

A su vez la SMA realizó una inspección ambiental en la que «pudo constatar la presencia de múltiples aves tanto en las inmediaciones como al interior de la pesquera»

El titular, por su parte, «reportó 18 aves muertas y señaló que, en algunos casos, la causa se debió a choques de los ejemplares con cables eléctricos, causando cortes en el suministro eléctrico de las instalaciones», comunicó la entidad.

Aves eran atraídas por los residuos

La SMA pudo constatar que las gaviotas “parecían estar atraídas por los residuos y materias primas de la pesquera, identificándose que las áreas de acopio de mitílidos y conchillas no poseen receptáculos cerrados y los maxisacos en los que se almacenan se encuentran en mal estado. Además, se constató que el suelo estaba cubierto de restos de mitílidos procesados y que los camiones que transportaban residuos no estaban equipados para evitar filtraciones de líquidos”.

Durante la visita, los equipos técnicos pudieron observar espuma en la superficie, apozamientos de líquidos de color oscuro y olor a descomposición de materia orgánica en las inmediaciones del mismo espacio.

“Se constató tanto en las inmediaciones como en el interior de la pesquera aves muertas”, explicó la superintendenta de Medio Ambiente, Marie Claude Plumer. “Además, las aves observadas parecían estar siendo atraídas por el alimento entre los residuos y las materias primas de la pesquera”, agregó.

Plumer también indicó que se identificó “la presencia de residuos expuestos y el mal manejo de materiales generan condiciones riesgosas para la fauna silvestre, especialmente para las aves que se acercan al lugar en busca de alimento”.

“Se constató tanto en las inmediaciones como en el interior de la pesquera aves muertas”, explicó la superintendenta de Medio Ambiente, Marie Claude Plumer. “Además, las aves observadas parecían estar siendo atraídas por el alimento entre los residuos y las materias primas de la pesquera”, agregó.

SMA ordena frenar daños de pesquera

En respuesta a esta situación, la SMA ordenó a la empresa implementar, en un plazo máximo de 45 días, una serie de medidas correctivas. Entre ellas se contempla la elaboración de un plan de contingencia para la protección de fauna silvestre en las instalaciones de la pesquera, junto a realizar monitoreos diarios de aves en las dependencias de la industria, llevando registro de las áreas con mayor presencia y las fluctuaciones de población que resulten de la implementación de las acciones anteriores.

Con relación a los residuos sólidos, la pesquera deberá presentar un plan de acciones de control de manejo de los residuos, tendiente a disminuir la disponibilidad de alimento para la fauna silvestre, incluyendo el uso de contenedores estancos con tapa para el almacenamiento de materias primas y residuos, y otros. Y, por último, respecto a los residuos industriales, la pesquera tendrá que crear un plan para la debida gestión de los riles, evitando tanto el apozamiento de los mismos en las instalaciones, como su escurrimiento hacia patios de libre tránsito y predios vecinos.

Al respecto, Plumer rercordó que “las medidas urgentes y transitorias son un instrumento contenido en la ley orgánica de la SMA, que tienen como objetivo evitar un daño grave e inminente al medio ambiente y a la salud de las personas”.

“En este caso particular -prosiguió-, las medidas fueron dictadas, principalmente, luego de verificar la ocurrencia de impactos no previstos en la declaración de impacto ambiental de los proyectos aprobados, en los cuales no se consideró adecuadamente la posibilidad de que aves fuesen atraídas por los insumos y desechos de la pesquera”, enfatizó.