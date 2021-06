Inexplicable: Diputado Ilabaca (PS) no pone en tabla proyecto que anula Ley Longueira

Un grupo de cinco congresistas envió una carta al presidente de la Comisión de Constitución, Marcos Ilabaca Cerca, instándolo a poner en tabla la moción parlamentaria que busca eliminar la Ley 20.657, conocida como Ley de Pesca o Ley Longueira. La iniciativa expuesta en la misiva del 19 de abril de 2021 es encabezada por la diputada Camila Rojas y los diputados Boris Barrera, Jorge Brito, Gabriel Ascencio y Alexis Sepúlveda.

En cerca de una plana de texto se insta al diputado Ilabaca (PS) a abordar el proyecto de ley consignado en el Boletín N° 10.527, que “declara la nulidad de la Ley 20.657, conocida como Ley Longueira”.

La argumentación parlamentaria se ciñe a elementos fundamentales como las recientes condenas a ex congresistas que operaron bajo “malas artes”, ya que existió cohecho, es decir, las empresas pesqueras, sobre todo Corpesca, pagaron para que se aprobaran proyectos de su interés, este es el caso de la ley de pesca, una iniciativa que los beneficia a tal manera que genera prácticamente un oligopolio.

El condenado exsenador Jaime Orpis recibió pagos de más de 200 millones de pesos, a lo que se sumó los cerca de 11 millones de la divisa nacional que se le entregaron a la también condenada exdiputada Marta Isasi. Es propicio mencionar que, una de las siete familias beneficiadas por la ley Longueira es la Angelini, controladora de Corpesca.

La moción parlamentaria que se pide se tramite con celeridad, es respaldada ante el diputado Ilabaca, con el argumento de las determinaciones a las que ha llegado el Poder Judicial, aquello en directa relación con los casos de Orpis e Isasi, donde se probó el cohecho, así la ley de pesca estuvo viciada en su origen, por ende se solicita se “avance en la tramitación de la moción que por amplia mayoría declaró “insanablemente nula” la Ley de Pesca”.

Carta que se le envió al diputado Ilabaca

Las razones argüidas para hacer la solicitud

En conversación con El Ciudadano, la diputada Camila Rojas Valderrama, señaló la importancia de tramitar la iniciativa parlamentaria que pone fin a la ley de pesca emanada durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera.

La diputada del distrito N°7 señaló que se espera “que no se dilate más, hicimos una solicitud formal al presidente de la Comisión de Constitución, Marcos Ilabaca, entre diputados del PC (Partido Comunista) y del Frente Amplio, pero también otros diputados interesados en que la nulidad sea posible, así que vamos a seguir insistiendo hasta que lo ponga en tabla de la comisión”.

Acerca de la factibilidad del proyecto, este debería ser de “una tramitación muy rápida, porque solo hay una indicación presentada en sala, que tiene que ver con dar un plaso, ya que cuando se elimine la ley ¿qué?¿va a dejar de existir?, entonces se acordó que hay que poner un plazo mientras la ley sigue vigente”, complementó la diputada.

Sobre el tiempo de vigencia en que siga operando la ley, aquello “podría ser un año o dos, eso hay que discutirlo, y según eso, en ese tiempo no deja de estar vigente la ley, sino que deja de estar vigente cuando esté lista la nueva ley, esa es la indicación que falta aprobar referida al plazo, por eso debería ser más bien rápida (la tramitación)”, explicó.

La visión de las y los pescadores

Gino Bavestrello, Presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Corral (Región de Los Ríos), y vocero y coordinador de la Coordinadora Nacional por la Dignidad de la Pesca Artesanal, en entrevista con El Ciudadano señaló que ha intentado en reiteradas ocasiones reunirse con el presidente de la Comisión de Constitución, al punto que “el día 5 de abril íbamos a tener una reunión vía Zoom con el diputado Ilabaca, y por el tema del 10%, por el tercer retiro, no la pudimos llevar a efecto, eventualmente cambiaríamos la fecha que nunca sucedió”.

Gino Bavestrello

El dirigente sindical relató que “el día 9 de abril insisto con Ítalo Martínez, asesor de la región de Los Ríos, porque no me contestó el día 6 de abril, es más lo pongo en conocimiento que el día 18 de abril se conocería la sentencia a Jaime Orpis y Marta Isasi. El día 8 de mayo me responde Ítalo Martínez, que está entrando a una reunión y que saldrá a eso de las 21 horas, el 12 de mayo le informo para que el diputado nos atendiera, es más, mediante la ley del lobby vencerían los 10 días que tenía para responder” ante la solicitud de reunión bajo dicha ley.

Posteriormente, se comunicaron con la secretaria de la comisión, quién “me dice que recibió el antecedente del diputado Ilabaca pidiéndole a la comisión que respondiera la solicitud, ante lo que no entendí nada, porque en definitiva que yo le pedí la reunión al diputado Ilabaca como presidente de la comisión”.

La falta de respuesta continúa con lo ocurrido el 18 de mayo, que “fue cuando la secretaria me dice que se dio cuenta del requerimiento y que está atenta a instrucciones, a la semana siguiente le volví a escribir, por si acaso había algún antecedente al respecto, y me dice que no, que va a averiguar, y que, si yo tengo alguna instancia para reclamar en el congreso, y me dice que el abogado secretario de la comisión se iba a poner en contacto conmigo, de eso ha pasado casi un mes”.

Bavestrello indicó que “todavía no he tenido respuesta del abogado secretario acerca de mi solicitud para reunirme con el diputado Ilabaca y solicitarle que como presidente ponga en tabla el proyecto de nulidad de la ley 20.657, específicamente en su artículo transitorio que indica que, una vez publicada la nulidad en el diario oficial, habría un plazo de dos años para renovar la ley de pesca”.

“La pesca artesanal está molesta porque es la que está pidiendo que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pusiera en tabla el proyecto de nulidad, en especifico el artículo transitorio que ponía fecha de termino a la ley 20.657, espero que el diputado Ilabaca me devuelva el llamado y por último me diga que no me quiere recibir, no puedo estar en ascuas como dirigente de la pesca artesanal, yo fui elegido como presidente de una confederación y fui elegido para responder a la pesca artesanal”, finalizó Gino Bavestrello.

La respuesta de Ilabaca

Durante la jornada del jueves 10 de junio de 2021, con el propósito de tener la visión del diputado Ilabaca acerca de porqué no se ha puesto en tabla la eliminación de la ley de pesca, El Ciudadano lo contactó mediante la plataforma Instagram, el honorable respondió a los pocos minutos, de forma muy cordial accedió a responder las preguntas que se le enviaron mediante la misma aplicación móvil, sin embargo, las vio a eso de las 16:00 del mismo jueves.

Al cierre de esta nota no se ha obtenido respuesta del presidente de la Comisión de Constitución.