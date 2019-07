La activista Greta Thunberg cruzará el Atlántico en velero para asistir a cumbre sobre el cambio climático en Nueva York

La joven sueca de 16 años no usa aviones por el gran impacto ambiental que ese medio de transporte tiene, por tanto anunció a través de su cuenta Twitter que le ofrecieron viajar en el Malizia II, un navío de 18 metros, de alta velocidad y construido específicamente para la carrera Vendeée Glove 2016-2017

La medioambientalista sueca Greta Thunberg cruzará el Atlántico en un velero de alta velocidad el mes próximo para asistir a la cumbre sobre crisis climática de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, y en Santiago de Chile.

La joven de tan solo 16 años pasará un año en el continente americano para hacer conciencia sobre el cambio climático.

“Me uniré a la Cumbre de Acción Climática de la ONU en Nueva York y a la COP25 en Santiago… Me ofrecieron un paseo en el barco de carreras de 60 pies Malizia II. Navegaremos por el Océano Atlántico desde el Reino Unido a Nueva York a mediados de agosto”, escribió Greta en Twitter. El viaje durará dos semanas.

Tiene paneles solares y turbinas que producen electricidad.(Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Esta joven fue la creadora del movimiento mundial de los Viernes para el Futuro, una serie de protestas estudiantiles por el ambiente en cientos de países que buscan despertar conciencia y acciones más drásticas ante el cambio climático alrededor del mundo, advirtiendo de los peligros de la inacción frente al calentamiento global, reseña Noticias + Verde.

Thunberg se tomará un año sin ir al colegio para asistir a cumbres climáticas, empezando por las del 23 de septiembre en Nueva York y del 2 al 13 de diciembre en Santiago de Chile. “Prácticamente ahí se decidirá nuestro futuro”, dijo.

Greta no usa aviones por el gran impacto ambiental y la enorme huella de carbono que ese medio de transporte tiene. Para hacer campaña contra el cambio climático viaja por toda Europa en tren o autobús. Pero para cruzar el océano Atlántico no hay carreteras o rieles, entonces no sabía cómo viajar cuando la invitaron a Nueva York y Santiago.

Greta Thunberg con su padre y el capitán del Malizia II, Boris Hermann. Foto EPA

Fue entonces cuando le ofrecieron el Malizia II. El navío es propiedad del Yatch Club de Mónaco, mide 18 metros y es un monocasco de alta velocidad construido específicamente para la carrera Vendeée Glove 2016-2017. El club dijo en Facebook que están “honrados de poder navegar por el Atlántico con Greta sin generar emisiones”.

El yate está equipado con paneles solares y turbinas submarinas para generar electricidad limpia. La joven estará acompañada en el viaje de dos semanas por su padre, el cineasta Svante Thumberg, y Pierre Casiraghi, nieto del fallecido príncipe Rainiero III y la actriz Grace Kelly. Después de Nueva York, donde participará en varias reuniones y protestas, Greta pretende viajar en tren y autobús a la conferencia anual sobre el clima de la ONU en Chile, con paradas en Canadá, México, Centroamérica y otros países.

Con información de lr21.com, Agencias, Noticias + Verde

