Los animales no logran adaptarse a la velocidad del cambio climático

Los biólogos han estado años advirtiendo que los animales corren el riesgo de extinguirse porque sus hábitats se calientan muy rápido para su capacidad de adaptación. Un metaanálisis publicado recientemente muestra que esto se aplica tanto a especies comunes como a aquellas que ya se consideran en peligro.

La Tierra se ha calentado y enfriado muchas veces. Cada ciclo ha sido responsable de la pérdida de algunas especies, pero la mayoría de los cambios han sido lo suficientemente lentos y la gran mayoría de los animales ha logrado adaptarse, encontrando un lugar en el nuevo mundo. Algunos han hecho esto cambiando su hábitat y otros confiando en el cambio genético, mientras aquellos cuyo ADN se adaptaba mejor a las nuevas condiciones, tuvieron más probabilidades de transmitir sus genes. Cualquier pérdida de especies se equilibró con la aparición de otras nuevas.

Sin embargo, con las temperaturas globales aumentando más rápido que durante millones de años atrás, los desafíos son mayores. Los animales no están pasándolo bien, de acuerdo a un estudio conducido por la Dra Viktoriia Radchuk y publicado en la revista Nature Communications.

Luego de revisar 10.090 resúmenes revisados ​​por pares y 71 documentos completos sobre 4.835 especies, los autores han visto que los animales se están adaptando al cambio climático, pero a duras penas, porque rara vez esta adaptación es lo suficientemente rápida como para mantenerse al día. La mayoría de los estudios encontrados por Radchuk se había realizado en pájaros, pero en otras ramas del mundo animal halló resultados similares.

Ganso silvestre (Anser brachyrhynchus), otra ave migratoria.

Muchos cambios se encontraron en los cuerpos y el comportamiento de los animales registrados en las últimas décadas, con una fuerte tendencia en la dirección prevista para el aumento de las temperaturas.

El patrón es más fuerte en los cambios relacionados con el tiempo de reproducción y migración, probablemente debido a que las estaciones se vuelven más tempranas, tardías o prolongadas. A medida que el clima se calienta, la primavera se está adelantando un poco cada año y los animales se están reproduciendo más al inicio de la primavera. Pero algunas especies están cambiando más rápido que otras. Esto puede alterar los ecosistemas, por ejemplo, cuando el momento de la eclosión ya no coincide con la disponibilidad máxima de alimentos.

Aluna de la evidencia observada no resulta ser tan concluyente para Radchuk. Algunos estudios han informado que las aves silvestres se están reduciendo, sin embargo han dejado espacio para otras interpretaciones, como una disminución en el suministro de alimentos que impide que los individuos desarrollen su potencial. Radchuk y sus coautores explican que la mayoría de los estudios no han observado a múltiples generaciones -algo necesario en este tipo de trabajo- mientras otros no han descartado las explicaciones alternativas.

En general, el documento concluye que «las respuestas [de los animales] pueden aliviar parcialmente los efectos negativos de la aptitud del cambio climático», sin embargo, la mayoría de las veces estos cambios están «rezagados a un ritmo constante». Los animales pueden ponerse al día si el calentamiento se detiene, pero si continúa lo suficiente, el retraso podría volverse fatal. Dado que los estudios estaban sesgados hacia especies comunes, donde la recolección de datos es más fácil, los autores temen por los animales más raros.

Fuente: IFLScience