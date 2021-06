Medio Ambiente: La gran deuda de la doble jornada de debates, en uno de los años más secos de la historia del país

Durante la noche del martes 22 de junio se realizó el segundo debate de precandidatos presidenciales en CNN y Chilevisión, esta vez del lado de las cartas del pacto de oposición Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (FA) y Daniel Jadue (PC). Con este encuentro, se cerró la primera ronda de cara a las elecciones primarias presidenciales del próximo domingo 18 de julio.

Se levantaron algunas críticas desde redes sociales y organizaciones sociales debido a que, dentro de las dos noches de debate entre los candidatos -la noche del 21 de junio reunió a los cuatro precandidatos de Chile Vamos- hubo algunos temas ausentes, y otros que tuvieron un trato distinto entre ambas jornadas.

Por un lado, el debate de las cartas presidenciales de Chile Vamos no presentó preguntas sobre Derechos Humanos, mientras que el de los candidatos de Apruebo Dignidad sí tuvo cuestionamientos sobre la situación en Venezuela. Pero la gran deuda del debate en ambos días fue en materia de medio ambiente, pese a la creciente preocupación de la ciudadanía sobre el tema.

¿Medio Ambiente el gran ausente del debate? Junto con otros temas “sectoriales” como cultura o inclusion, no hubo preguntas directas al respecto. Ahora, ¿esta ausente en lo programático?

En ninguna de las dos jornadas de debate se abordó la destrucción de glaciares y ríos por causa de las perforaciones de las mineras; ni tampoco el efecto de la actividad salmonera en ríos fiordos y canales, la extinción de especies, como consecuencia de la pesca industrial. Daños ocasionados como consecuencia del modelo neoliberal y extractivista que se ha impuesto al país, y cuyos efectos también son parte de la raíz del estallido social.

2021, el peor año de sequía

Hace solo unos días, el ministro de de Obras Públicas, Alfredo Moreno, realizó el balance de la situación hídrica del país a propósito de las pocas precipitaciones registradas en lo que va del 2021, especialmente en la zona central. El pronóstico no es alentador: “Desgraciadamente no tenemos buenas noticias y esto no es algo nuevo, lo que estamos enfrentando no es una sequía, una emergencia o algo puntual, esto es algo permanente”, comentó el ministro. El 2021 podría convertirse en el peor año registrado en la historia del país, y de momento es superado solo por las casi nulas precipitaciones del 2019.

El mismo 2019, el Observatorio Internacional de Cambio Climático y Opinión Pública realizó un estudio de percepción en treinta países sobre el cambio climático, incluido Chile. Los resultados de esta encuesta arrojaron que en Chile existe la peor percepción del mundo sobre la situación ambiental, y la mayor parte de los encuestados aseguró estar mucho más preocupado sobre el cambio climático que hace cinco años, cifra que también se encuentra por sobre el promedio mundial.

Las organizaciones que trabajan por la protección del medio ambiente no se restaron de la discusión, y criticaron que los periodistas y moderadores que participaron en ambos debates, tanto en el del pacto Apruebo Dignidad como el de Chile Vamos, no pusieran este tema sobre la mesa para su discusión.

Glaciares fuera del debate

En conversación con El Ciudadano, María Jesús Martínez, de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, comentó que “es un error impresentable e imperdonable, a estas alturas, la ausencia en el debate en miras a las presidenciales de temáticas tan sentidas por los territorios como son las demandas ambientales.” La activista expuso, a propósito de la escasez hídrica, que existe una “mercantilización (del agua) que se traduce en más de cien comunas que satisfacen escasamente su derecho al agua por camiones aljibe.”

“Nos preguntamos cómo es posible que se deje fuera del debate la grave situación de vulneración de derechos que se da, por ejemplo, en las zonas de sacrificio”, continuó la representante del colectivo que agrupa a 29 organizaciones a lo largo del país. “Es claro que, no solamente los partidos políticos no han entendido nada, sino que también el periodismo de la elite”, agregó.

María Jesús Martínez mencionó que la situación de los glaciares “debiese estar sí o sí dentro de los debates, considerando lo importante que son hoy en término de abastecimiento permanente de agua para las comunidades, para el equilibrio ecosistémico y para el sustento de la biodiversidad”. La activista explicó que “hoy los glaciares son el sustento hídrico de más del 70% de la población que se abastece de la zona en donde se encuentran”, y que, con la situación de la prolongada estación seca por la falta de lluvias, los glaciares “están abasteciendo a los ríos en más del 60% de su caudal.”

El candidato frenteamplista Gabriel Boric se refirió a través de su cuenta de Twitter sobre la ausencia de estos ejes programáticos importantes durante el debate y prometió que, desde su pacto, generarán las instancias para debatirlo de mejor manera.