Mulet (FREVS) descarta “amarre” y habla de “atraso” del Gobierno por jueces para tribunal ambiental: “Es una vergüenza”

Como un “atraso” y no un “amarre”, así se refirió el diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) a la propuesta de jueces para los Tribunales Ambientales que el Gobierno presenta a menos de dos meses del cambio de mando. El parlamentario desestimó el punto de las críticas de la oposición, aunque reconoció que el Ejecutivo “se demoró mucho”, situación que calificó como “una vergüenza”.

Al respecto, Mulet comentó que “la demora de los ministros titulares de los Tribunales Ambientales, y también muchas veces de la Corte Suprema u otros estamentos del Estado, es una vergüenza”.

“Las instituciones deben estar con todos sus integrantes. Y cuando falta uno, cuando uno se jubila o sale del sistema por cualquier razón, debe ser integrado el reemplazante lo antes posible”, agregó.

Considerando lo anterior, expuso que “este Gobierno se demoró mucho en los Tribunales Ambientales, pero todavía está en tiempo para hacerlo. No lo veo cómo un amarre, lo veo atrasado y como cumpliendo una tarea al final, pero cumpliendo”.

No obstante, concluyó que afirmando que “los mecanismos que hay son suficiente garantía para no hacer amarres en tribunales en nuestro país, ya que requiere la participación de distintos estamentos en la determinación de los candidatos en todos los tribunales –no sólo en la Corte Suprema y en los ambientales– y una decisión donde también participe el Presidente de la República. Pero claro, el atraso es una vergüenza”.

El Ciudadano