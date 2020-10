ONU advierte que los desastres climáticos aumentaron un 80 % en las dos primeras décadas del siglo XXI

El mundo sufrió 6.681 desastres naturales relacionados con el clima en las dos primeras décadas del siglo XXI, lo que supone un aumento del 80% con respecto a los 3.656 registrados en los últimos 20 años del siglo XX, desvela un estudio publicado este lunes por la ONU.



La investigación, elaborada por la Oficina de la ONU la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), muestra que entre 2000 y 2019 murieron 1,23 millones de personas en desastres naturales (incluyendo los de origen climático y los geológicos, tales como terremotos), que afectaron a 4 200 millones de personas.



En contraste, entre 1980 y 1999 las catástrofes naturales, que no incluyen epidemias o pandemias, causaron la muerte de 1,19 millones de personas y afectaron a 3 250 millones.

Según la ONU, las pérdidas económicas derivadas de estos desastres ascendieron a 2,97 billones de dólares en las primeras dos décadas del siglo XXI, en comparación con 1,63 billones en el periodo anterior. Sin embargo, la organización reconoce dificultad para calcular estas cifras especialmente en desastres naturales ocurridos en países en desarrollo.



«Se están salvando más vidas, pero más gente está resultando afectada por la creciente emergencia climática«, concluyó al presentar el estudio la representante especial de Naciones Unidas para prevención de desastres, Mami Mizutori.

El riesgo de catástrofe se ha convertido en algo sistémico, con unos desastres influyendo en otros de forma que nuestra resistencia está siendo llevada al límite», subrayó.



Olas de calor y frío

El informe revela que las sequías han aumentado un 29 por ciento en el periodo 2000-2019 con respecto a 1980-1999, de 263 a 338, pero el crecimiento ha sido aún más llamativo en los fenómenos climáticos extremos (olas de calor y de frío), que pasaron de 130 a 432, un aumento del 232 por cien.



En estas olas de calor y frío murieron al menos 165.000 personas, aunque la experta Debarati Guha-Sapir, quien presentó el estudio, subrayó que muchas muertes en países pobres quizá no se reportaron, ya que la mayoría de esos datos se obtuvieron de hospitales en Europa.





Guha-Sapir recordó que esas olas de calor aumenten en frecuencia y podrían afectar a un tercio de la población mundial si la temperatura media en este siglo aumenta dos grados, como advierten los informes sobre la lucha contra el calentamiento global.





Inundaciones

En lo que va de siglo, las inundaciones son los eventos que afectaron a más personas (1.650 millones), seguidos de las sequías (1.430 millones) y las tormentas (727 millones), por sólo 118 millones en terremotos.



La clasificación varía completamente si se atiende a la mortalidad de estas catástrofes, siendo los seísmos los que más personas mataron en el siglo XXI (721.000, un 58 por ciento del total), seguidos de lejos por los fallecidos en tormentas (199.000), los 165.000 en olas de clima extremo, y 104.000 en inundaciones.



Por regiones, Asia fue la que sufrió más desastres naturales entre 2000 y 2019 (3.068), seguida de América (1.756) y África (1.192).



En el caso de países, China fue el más golpeado con 577 eventos catastróficos entre 2000 y 2019, y le siguieron EE.UU. (467), India (321), Filipinas (304) e Indonesia (278).



Guha-Sapir destacó que ocho de los 10 países en los que las pérdidas por estas catástrofes fueron mayores en relación con su producto interior bruto fueron pequeñas naciones insulares, también las más amenazadas por el calentamiento global.

La peor catátrofe en víctimas mortales

La peor catástrofe natural del siglo en cuanto a víctimas mortales fue el tsunami en el Océano Índico de 2004, que causó 226.400 muertos, seguido del terremoto de Haití de 2010 (222.000) y el ciclón Nargis que en 2008 produjo el fallecimiento de 138.000 personas en Birmania (Myanmar).



En Europa, la ola de calor de 2003 causó más de 72 000 decesos, y la de 2010 en Rusia mató a 55.000 personas, por lo que también se sitúan en destacado lugar en la lista de peores catástrofes de este siglo.



El estudio indica que 2004, 2008 y 2010 fueron los años más golpeados por este tipo de desastres, con más de 200.000 muertes en cada uno de ellos, cuando la media del siglo ha sido de 6. 000 y en la última década ningún año rebasó los 35 000.



También muestra que desde 2010 no se ha producido ningún megaevento catastrófico (con más de 100.000 muertos) como los que sí hubo en los tres años mencionados.



Aunque la investigación no cubre las epidemias y pandemias ocurridas en las últimas décadas, que también han ido en aumento, Mizutori subrayó que el brote de COVID-19 «ha servido para concienciar a la población sobre el riesgo que nos rodea».



«Esta pandemia es terrible, pero la emergencia climática puede ser incluso peor, por lo que esto nos puede servir de aviso de cara al futuro», aseguró, y añadió que el COVID-19 «ha mostrado que muchos países tienen buenos planes de prevención pero no invierten lo suficiente en ellos».

Con información de EFE.