Organizaciones sociales ambientales protestaron contra transnacional minera que amenaza ecosistema del Parque Andino Juncal

Organizaciones sociales ambientales protestaron de manera pacífica ayer martes en la entrada del Parque Andino Juncal, contra la minera Nutrex que prevé instalarse en este sector de la región de Valparaíso, poniendo en riesgo los ecosistemas y el Glaciar El Juncal.

A través de una declaración, los manifestantes indicaron que el objeto de la protesta era bloquear el ingreso de los trabajadores de la minera , por lo que se ubicaron el camino de la entrada del parque «elevando rogativas para proteger la naturaleza, ya que es la cabecera de nuestra cuenca, donde nace el río que da vida, seguridad hídrica y soberanía alimentaria a gran parte de Valparaíso».

«Desde toda la cuenca del Aconcagua, los habitantes y las organizaciones socioambientales clamamos porque de alguna forma se detenga la masacre que se desencadenaría si esta empresa logra su propósito», señalaron.

Desde febrero, la Coordinadora Defensa Akunkawa, que agrupa a más de 50 organizaciones de este territorio, ha estado realizando diferentes acciones, entre ellas una declaración, para denunciar la actividad minera de Nutrex Spa en el valle Juncal, adyacente al Parque Andino Juncal, en Los Andes, reconocido sitio que alberga humedales fundamentales para la diversidad biológica y que es refugio de varias especies de flora y fauna.

Según el último inventario de la Dirección General de Aguas, efectuado el año 2022, en este parque hay 49 glaciares, entre ellos, el Juncal, que da vida al río que lleva el mismo nombre y que es el principal afluente del río Aconcagua en su parte alta. Es justamente sobre estas masas de hielo donde la empresa tiene concesiones mineras.

«Chile es firmante de la Convención Ramsar desde 1981 y actualmente presenta 16 sitios declarados como tal, siendo el Parque Andino Juncal el número 12 y el único en Los Andes centrales. La característica es que este sitio Ramsar es la única iniciativa privada con este reconocimiento internacional. Es un lugar que cuenta con una amplia diversidad de flora y fauna, y donde se han hecho avistamientos de guanacos, pumas y otras especies protegidas, además de ser un punto de investigación científica», puntualizaron.

“Las pertenencias mineras del titular Nutrex Spa se encuentran mayoritariamente en puntos ubicados en glaciares, lo que enciende las alarmas dado los 12 años consecutivos de escasez hídrica que vive el valle y parte importante de la región”, explicó Jorge Morales, director del Observatorio de Conflictos Socioambientales Aconcagua y miembro de la Coordinadora Defensa Akunkawa.

Recordó que en septiembre de 2023, el Ministerio de Obras Públicas destacó la importancia de lograr la recarga del embalse Los Aromos (21 millones de metros cúbicos) desde el río Aconcagua, ya que esto permitió asegurar el abastecimiento de agua potable para 28 de las 38 comunas que componen la región de Valparaíso. Asimismo, el río Aconcagua abastece de agua potable a 86 Sistemas Sanitarios Rurales –o APRs– dependientes de esta cuenca. También posibilita el riego para la actividad agrícola del territorio, siendo así la fuente hídrica que sostiene a casi dos millones de personas. A la fecha, las operaciones de la minera Nutrex en el valle Juncal comprenden 20 perforaciones y plataformas de prospección de minerales, la construcción de acumuladores de agua y caminos, y la modificación de cauces aledaños al río Juncal.

“La minería ya ha dado muestras de su actuar irresponsable en este territorio: entre 2021 y 2023, las mineras Codelco y Anglo American estuvieron haciendo extracciones no autorizadas de agua desde afluentes del río Aconcagua, contribuyendo con sus operaciones a la situación de escasez hídrica, por lo que fueron multadas por la Dirección General de Aguas, el ente fiscalizador”, detalló Morales.

“Este parque es de un alto valor ecosistémico, principalmente por los humedales que lo habitan, que son corredores biológicos, y ayudan a regular la temperatura, inundaciones y aluviones, entre otros aportes, y además, dentro de sus límites nacen las aguas limpias del río Aconcagua, por lo que es un sitio estratégico para muchos proyectos que requieren del uso intensivo de este bien común finito”, agregó.

La Coordinadora Defensa Akunkawa está activa hace cinco años y agrupa a diferentes organizaciones territoriales que se dedican a la protección del medioambiente y del agua a lo largo de esta cuenca.

“Estamos visibilizando lo que sucede, porque permitir que se afecte el valle Juncal, el glaciar Juncal, significa permitir que se ponga bajo amenaza la vida de toda la cuenca a futuro”, explicó Paula Rodríguez, vocera de Catemu en el movimiento, colectivo que forma parte de esta red.

“Hacemos el llamado a informarse, creemos que tenemos el derecho y el deber de organizarnos y plantearnos cómo queremos habitar nuestros territorios, qué actividades económicas queremos desarrollar y cuáles no, porque la minería no ha traído buen vivir, tampoco abundancia ni bonanza, al contrario, nosotros nos quedamos sólo con lo que ellos llaman ‘pasivos ambientales’, que son los costos de su operación, la huella y el daño que dejan”, manifestó.

Con respecto a este problema el ex constituyente Cristóbal Andrade señaló que «para las organizaciones ambientales que están involucradas en las manifestaciones sobre la minera Nutrex SPA ha sido difícil en este momento, sobre todo sabiendo que en tiempo récord el sistema de justicia autorizó instalarse a esta minera en donde nace el río Aconcagua. Esto va a traer miles consecuencias para el ecosistema no solamente para la provincia de Aconcagua, sino que también a las provincias de Quillota, Marga Marga, llegando prácticamente a Viña del Mar y Valparaíso».

«Es bueno que la gente también sepa esto, ya que al instalarse la minera consumirá el Glaciar el Juncal y el 50 % del agua dulce que trae ese glaciar hacia las comunidades no existirá y se supone que estamos en una crisis hídrica y esa crisis hídrica no se puede acrecentar con esto. Así que pedimos a las autoridades que es importante hoy ahora ya hacer algo. No se puede permitir que aun siga una legislación ambiental débil para nuestro país», acotó.

