Pamela Poo, experta en ecología política, explica por qué el mundo ambiental está con Gabriel Boric

A través de 9 sólidos argumentos, la politóloga, magister en Sociología y especialista en Ecología Política, Pamela Poo, expone sobre las principales razones que han llevado a distintas organizaciones y actores del mundo ambiental a sumarse, de manera orgánica, a la campaña de Gabriel Boric para esta segunda vuelta.

Primero, Poo indica la importancia que tiene que el candidato del Frente Amplio entienda la diferencia entre la COP y el Acuerdo de Escazú. La primera, cuyas siglas significan Conferencia de las Partes, es una cumbre anual que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En ella se toman decisiones por consenso de las 197 Partes que integran la CMNUCC, en relación a una agenda que se debe acordar y aprobar por las mismas.

En cambio, el Acuerdo de Escazú es un tratado regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. El acuerdo comprende a los 33 países del continente, de los cuales 24 ya son firmantes. Sin embargo, Chile todavía se agrupa en el pequeño conjunto de los 9 países que no han firmado el acuerdo, junto a Cuba, El Salvador, Venezuela, entre otros.

El tratado tiene una inmensa relevancia, ya que se inscribe en la región más peligrosa del mundo para los y las defensoras medioambientales, y la que mayor cantidad de asesinatos concentra por esta causa, según el último informe de la ONG británica Global Witness. Una de las grandes diferencias en materia ambiental entre los candidatos es que Gabriel Boric ha estado comprometido desde un principio a adherir a este acuerdo, mientras que J.A Kast ha sido enfático en no formar parte del mismo. «Al firmar Escazú, (Gabriel Boric) se compromete con los derechos humanos ambientales», señala la politóloga.

Medidas Sustentables

En su argumentación, la experta en políticas eco sustentables recalca el hecho de que en el programa de gobierno de Gabriel Boric existen medidas de mitigación al cambio climático, enfocadas a disminuir los Gases de Efecto Invernadero, y medidas de Adaptación como la restauración del ciclo hidrológico.

Siguiendo con la enumeración de estas medidas, Poo señala iniciativas en torno al transporte sustentable, como la ampliación del tren en Chile, el aumento en las redes de ciclovías y «a diferencia del opositor que quiere aumentar la velocidad de los automóviles en las ciudades, pretende generar una buena convivencia vial», explica la experta sobre el programa, que también propone un aumento del impuesto verde.

La gestora de políticas medioambientales hace énfasis también en las propuestas del candidato de Apruebo Dignidad que apuntan a tener ciudades más sustentables, «a través del reacondicionamiento térmico de viviendas e impulso de la energía renovable residencial», señala. Mientras que en materia hídrica el programa de Boric plantea el apoyo y fortalecimiento a los servicios sanitarios rurales y el agua como un derecho humano.

Comunidades soberanas

Uno de los puntos más importantes del programa del candidato identificado con el símbolo del árbol es la reivindicación de las comunidades que habitan los distintos territorios. Lo anterior, propuesto a través de una series de medidas, con el fin de que las opiniones de las comunidades sean vinculantes a la hora de estudiar proyectos que puedan afectarlas a ellas y a sus entornos geográficos.

En ese sentido, Poo explica que algo esencial es la reforma al SEIA que propone Boric, «con el fin de fortalecer la participación ciudadana. También aumento en la fiscalización ambiental y mega ultra importante una ley de ordenamiento territorial«, señala.

Sobre las trágicamente llamadas zonas de sacrificio, Poo hace eco de la propuesta del programa de Gabriel Boric que indica que «habrán comisiones de transición justa y reparación socioambiental«. En tema de residuos, en tanto, la experta destaca la Ley Marco de Economía Circular y Gestión de Residuos.

Otro punto de suma importancia que destaca la experta, y por el que organizaciones socioambientales, tanto nacionales como internacionales, se han preocupado desde hace años es la «Soberanía Alimentaria», concepto que el programa de Boric recoge y plantea medidas al respecto.

Conclusión de una experta

Antes de finalizar, la politóloga, luego de haber enumerado solo algunas de las medidas en materia medioambiental del programa del candidato Gabriel Boric, estipuló que «el mundo ambiental se compromete porque creemos profundamente en que se debe generar un nuevo pacto social, como también un nuevo pacto con la Naturaleza, por lo tanto sabemos que cuidará la Convención que es la esperanza para abordar la Crisis Climática y Ecológica»

«No podemos perder 4 años con alguien que no sabe que es Escazú o coloca en tela de juicio el cambio climático, porque sabemos que perdemos todes, pero no de la misma forma y los más afectados serán los más vulnerables quienes sufrirán la falta de alimentos y agua«, sentencia.

Para terminar, Pamela Poo, señala la importancia de este momento electoral para enfrentar el cambio climático con medidas que lo reconozcan y un gobierno que se hagan cargo. «El opositor es un retroceso para la vida misma… así que si queremos avanzar vaya a votar 1», finaliza.