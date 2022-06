Petrolero en decadencia podría causar una catástrofe ambiental de escala histórica

En 1989 el petrolero Exxon Valdez causó uno de los mayores derrames de petróleo en el océano en la historia de la humanidad. Sin embargo, otro petrolero está al borde de una catástrofe que podría mermar con su escala al accidente ocurrido hace tres décadas.

Se trata del petrolero yemení FSO Safer, que ha sido convertido en un almacén de crudo flotante en 1986. Es un buque antiguo que nació en 1975, y ahora en el contexto de la guerra en Yemen no recibe mantenimiento técnico desde hace años.

Como resultado de ello, el buque de 375 metros de eslora se está deteriorando a un ritmo horripilante y amenaza con verter más de un millón de barriles de crudo al mar Rojo. A modo de comparación, el Exxon Valdez tenía cuatro veces menos petróleo a bordo, y las consecuencias de aquel accidente siguen impactando en los ecosistemas locales.

Según la ONU, en los ocho años que lleva el conflicto armado, el buque se está haciendo cada vez menos estable y está en riesgo de partirse en dos o explosionar. Por ello, la organización internacional inició una recaudación de fondos para prevenir una catástrofe.



Today at the #FSOSafer Pledging Conference, we received around US$38 million in funding to address the Red Sea’s ticking time bomb. We are so thankful to our donors & are hopeful for additional funding in the coming days that will allow us to begin urgent action. #YemenCantWait pic.twitter.com/KQDw4i60lg— UNDP Yemen (@UNDPYemen) May 11, 2022