Presentan argumentos ante SEA contra proyecto hidroeléctrico San Pedro de Colbún

Este lunes 20 de septiembre, fueron ingresados ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) diversos argumentos jurídicos, en el marco del proceso de participación ciudadana, en contra del proyecto de Hidroeléctrica San Pedro de Colbún, señalándose en ellos diversos impactos territoriales que causaría.

Las observaciones fueron ingresadas por la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann Fecci; El alcalde de Panguipulli, Pedro Burgos; El alcalde de Los Lagos, Aldo Retamal, quienes junto a la Fundación Plantae, el Movimiento Río San Pedro sin represas y diversas organizaciones sociales vinculadas a la cuenca intercomunal, han señalado que dicho proyecto hidroeléctrico generaría diversos impactos ambientales, sociales y culturales.

Carla Amtmann Fecci, señaló en sus redes sociales: “Desde Valdivia insistimos en que NO debe existir una central hidroeléctrica en una tan cuenca tan importante para la región. Al contrario, debemos robustecer un proyecto y un proceso de desarrollo económico local basado en nuestro entorno natural, riqueza ambiental y las personas”

En tanto, el alcalde de Los Lagos, Aldo Retamal, explicó a Río En Línea, que su concurrencia al SEA tiene como fin defender el río y el medioambiente, ya que el proyecto afectaría a toda la Región de Los Ríos.

“Vamos a defender el río y nuestro medioambiente, porque no es solamente un proyecto que afecta a los lagos y a Panguipulli, sino que a la región completa. No esta de acuerdo con las líneas de progreso de desarrollo que planteamos, no cuantificamos el progreso con producir ceros, sino que es una influencia real en la calidad de vida”, agregó el alcalde.

Cabe señalar que en el río San Pedro, cauce que da origen al río Calle Calle, se pretende instalar una central hidroeléctrica cuya amenaza viene desde hace 14 años, siendo esta la cuarta vez que la empresa Colbún lo ingresa al sistema de evaluación ambiental.