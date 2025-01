Ranas que ríen y ardillas que bailan: Estas fotos de animales ganaron como las más divertidas del año

Los Nikon Comedy Wildlife Photography Awards son un concurso que anualmente reconoce y premia a las mejores fotos de animales y momentos graciosos captados en la naturaleza.

Desde 2025 esta competencia se han convertido en una cita ineludible en el calendario de concursos de fotografía que es capaz de hacer una contribución significativa al asombroso mundo de la vida salvaje.

Recientemente durante una ceremonia realizada en Londres, Inglaterra, fueron revelados los ganadores de la edición 2024, entre los que se encuentran una rana mostrando una sonrisa incómoda, una ardilla que baila, una «mantis flamenca» y muchos icónicos momentos más.

Para la edición 2024 se presentaron más de 9.000 imágenes, la cifra más alta jamás alcanzada en los diez años de historia de la competencia, en la que participan fotógrafos profesionales y aficionados, quienes buscan ser galardonados como el Nikon Comedy Wildlife Fotógrafo del Año. Se seleccionaron 45 de las mejores fotografías y el jurado votó sus favoritas.

En la ceremonia se abnunció que el ganador general del Nikon Comedy Wildlife 2024 había sido Milko Marchetti (Italia) con su imagen de una ardilla roja zambulléndose en el tronco de un árbol, titulada ‘Stuck Squirrel’ (Ardilla atascada), la cual fue captada en el parque «Podere Pantaleone».

Foto: Milko Marchetti.

«He hecho varias fotos de ardillas en muchas situaciones, pero la toma que elegí para participar en la Nikon Comedy Wildlife me impactó inmediatamente por la extraña posición que adopta la ardilla, que parece estar atascada a medio camino en el agujero del árbol, pero en realidad es el momento en que se desprende del soporte de sus patas traseras y entra en el agujero. Esta foto me impactó y me hizo sonreír mucho en aquel momento en que pulsé el botón, y durante mis veladas de proyecciones de diapositivas y vídeos de naturaleza que suelo realizar en clubes de fotografía y teatros, el público siempre estalla en enérgicas carcajadas cuando muestro esta foto. Supe que tenía que presentarla al concurso», declaró el ganador general de la competencia.

Foto: José Miguel Gallego Molina.

El ganador del Premio de la Categoría Insectos fue José Miguel Gallego Molina (España), con su fotografía «Mantis Flamenca».

Foto: Eberhard Ehmke.

El Premio ThinkTANK para Reptiles y Anfibios fue entregado a Eberhard Ehmke (Alemania), por su foto «Rana en un globo».

«Durante una sesión de fotos en el estanque descubrí esta rana con la cabeza dentro de una burbuja. Se parece a la campana de un árbol», señaló Ehmke al describir su obra.

Foto:Damyan Petkov.

El ganador del Premio Spectrum Photo Birds fue Damyan Petkov (Bulgaria) por su foto titulada «Charrán bigotudo choca al aterrizar».

«Busqué capturar el momento en el que la cabeza del charrán bigotudo golpea la roca al intentar aterrizar», explicó el fotógrafo.

Foto: Przemyslaw Jakubczyk.

El Premio para Peces y otras especies acuáticas fue entregado a Przemyslaw Jakubczyk (Polonia), por su fotografía titulada «Inesperado intercambio de papeles».

«Todo pez molesto y demasiado cansado necesita desestresarse cazando un águila calva», destacó el autor de la imagen.

Foto: Sarthak Ranganadhan.

El Premio Nikon Categoría Junior (menores de 16 años) fue a parar a las manos de Sarthak Ranganadhan (India), quien participó con su foto «Mochuelos besucones».

«Nuestros padres siempre encuentran una manera de avergonzarnos, supongo que eso también es cierto en el caso de los mochuelos moteados. Fue realmente gracioso ver a dos mochuelos intentando conseguir algo de intimidad mientras su pequeña cría se ponía a su lado con los ojos cerrados por una sonrisa», dijo sobre la experiencia de haber captado esa imagen.

Foto: Kingston Tam.

En la Categoría Jóvenes Fotógrafos Nikon (menores de 25 años) el ganador fue Kingston Tam (Hong Kong), quien participó en la competencia con su foto «Rana sonriente incómoda».

«Mi objetivo con mis imágenes es llamar la atención sobre nuestros amigos escamosos o húmedos, mostrando que no solo los animales esponjosos pueden ser bonitos y hermosos. En última instancia, deseo que mi trabajo sirva para concienciar sobre la conservación de estos increíbles reptiles y anfibios, y esa ha sido mi motivación para seguir haciendo lo que hago», destacó el joven fotógrafo.

Foto: Flynn Thaitanunde-Lobb.

El Premio Amazing Internet Portfolio fue otorgado al niño de 10 años Flynn Thaitanunde-Lobb (Reino Unido) por una peculiar y divertida foto de una ardilla titulada «Bailar al ritmo de la música, guitarra rock, Roly Poly, levantamiento de pesas».

«Una ardilla entró en mi jardín y empezó a jugar con un palo largo. Se movía muy deprisa, yendo de un lado a otro, saltando por los aires y rodando por el césped. Empecé a disparar y conseguí unas fotos increíbles en varias posturas, cada una haciendo una forma de deporte o música. Bailar es una forma de arte. Puede que no sea un baile de salón, pero creo que esta ardilla le está cogiendo el truco», destacó.

«Queremos que nuestros espectadores compartan nuestro disfrute de la naturaleza y se tomen el tiempo de reconocer su valor», indicaron desde los Nikon Comedy Wildlife Photography Awards.

«Cada año nuestro alcance es mayor y nuestro mensaje de conservación se hace más fuerte. Estamos muy orgullosos de formar parte de ello y felices de poder poner una sonrisa en tu cara», señalaron.