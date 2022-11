Realizan actividad en quebrada Andacollito para poner en valor ecosistemas xerofíticos de Chile

Fundación Planeta Mar tuvo su primera presentación ante los actores más importantes del área del Valle del Elqui, en una actividad que llamaron Caminata Sensorial, en la Quebrada de Andacollito, aproximadamente a 7 km de Vicuña.

En este recorrido participaron miembros de la comunidad, como empresas de turismo y gastronómicas, Junta de Vecinos y activistas del reciclaje, entre otros.

Como explica Vivian Macaya, directora de Fundación Planeta Mar, la caminata sensorial “es una caminata con nuestros sentidos abiertos”. “Caminamos hasta el petroglifo y fuimos observando la flora y las especies que habitan ese ecosistema, como la cigarra”.

Francisca Ramos, miembro de la Fundación, fue la encargada de guiar al grupo. “Mi experiencia fue súper enriquecedora, poder acompañar y aprender de la flora y fauna nativa, de la Quebrada. Asimismo, poder estar en contacto con toda la historia que cargan esos cerros, y con los petroglifos. Fue super potente, porque hay harta ancestralidad en esos territorios y una carga emocional importante” describe Ramos. “La experiencia sensorial fue muy bonita también, poder estar un rato en silencio, inducir un poco la escucha del entorno y alejarnos de la visión antropocéntrica, en que todo está al servicio del humano, sino que también estar en contacto con el entorno y entender que ahí habitan seres hace mucho tiempo”.

Para reconocer y observar el ecosistema de Andacollito, el Comité Ambiental de Diaguitas, representado por el arquitecto paisajista Cristian Caradeuc, orientó a las y los caminantes en el reconocimiento y observación de las especies de flora y fauna que habitan el lugar. “Pudimos observar y poner en valor la vegetación xerofítica propia de este valle semiárido(…) Por mi parte pude ayudarles a identificar especies de floras, relevantes del lugar, especies medicinales o especies que están en alguna categoría de conservación” explicó Caradeuc.

En este sentido, Macaya señaló que “queremos realzar el valor que tiene la quebrada, porque hace muy poco tuvimos denuncias de que privados estaban sacando el bosque xerofítico. Entonces en relación a eso, nosotros hicimos esta caminata para poder reconocer el valor que tiene, porque son cactus de más de tres metros, lo que significa que tienen cientos de años” señaló, agregando que “este sitio no es tan conocido y nuestra oficina está ubicada aquí, por lo que queremos realzar este lugar”.

Marcelina Novoa, consultora del proyecto GEF Humedales costeros, quien también participó en el recorrido, expresó que “la caminata sensorial me permitió conocer especies que no tenía claridad que existían en ese rango de distribución, en esa altitud. Me permitió también conocer las propiedades de estas plantas, la importancia que esto tenía para los primeros pueblos que existían en este lugar, a su vez el hecho de haber podido observar un petroglifo de la cultura Diaguita. Y entender también que estos son territorios ancestrales, que han sido habitados y cohabitados por tiempos inmemoriales”.

Para Macaya, esta actividad fue un aporte a la comunidad, debido a la importancia del trabajo en equipo y la valoración de las especies y el ecosistema local. Gracias a ella, fueron distintas las alianzas que se concretaron con los actores locales, como la organización Retorno Valle, que se dedica al reciclaje de plásticos. “Llegamos al acuerdo de que vamos a hacer campañas de reciclaje y en cualquier actividad ellos ya son nuestros aliados estratégicos” finalizó Macaya.

Juegos didácticos para la sostenibilidad

Uno de los objetivos de Fundación Planeta Mar es la divulgación y educación para hábitos sostenibles en las comunidades locales de la región. Con este propósito, la organización ha recorrido tres colegios, de tres comunas distintas, para presentar sus juegos didácticos y educativos, enfocados en el cuidado del océano. Con el fin de proteger el ciclo del agua de cordillera a mar. Explicando la importancia de los océanos y el ciclo del agua; y la influencia de este proceso para la vida en el planeta.

Este proyecto, financiado por el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de interés Público 2022 de la Secretaría General de Gobierno, llegó a escuelas de Ovalle, Vicuña, y Coquimbo, donde ya han podido conocer, por ejemplo, el memorice de animales marinos, un juego de mesa para aprender sobre cultura oceánica y un juegos de rol sobre temáticas de pesca sostenible.

Debido a la necesidad que la fundación ha observado de educación sobre la sostenibilidad en el ámbito escolar, Planeta Mar continuará con esta y otras actividades pedagógicas durante 2023.