Resistencias territoriales para frenar los impactos de la industria salmonera en el sur de Chile

Recientemente, se dio a conocer el Informe de 367 páginas, sobre Industria Salmonera en Chile y Derechos Humanos, el que se realizó como Evaluación de Impacto Sectorial y detectó, entre otros, una vulneración de los derechos en tres áreas: laboral, socio-ambiental y en temas relacionados con los pueblos indígenas.

El informe, plantea en su parte final una serie de pasos a las autoridades con el propósito de enmendar anomalías.

El “Informe Industria Salmonera en Chile y Derechos Humanos” fue elaborado en conjunto entre el Instituto Danés de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el que finalizó en octubre de este 2021.

Este informe difundido el último semestre del 2021, tiene una serie de precedentes que por años, han sido denunciados por organizaciones y comunidades de diferentes zonas del sur de Chile.

Comunidades y organizaciones sociales de las regiones del Bio Bio, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, por años vienen haciendo un llamado a través de movilizaciones y denuncias, para erradicar la industria salmonera del País, la que es considerada un modelo neoliberal fracasado y que ha traído graves impactos sociales, ambientales, económicos y culturales al sur de Chile y que sigue expandiéndose bajo el amparo y promoción del estado chileno, en particular del actual gobierno de Piñera.

Gobierno pro industria salmonera con recursos fiscales

El centro Ecoceanos, denunció a fines de noviembre de este 2021, que empresas de la industria salmonera organizaron con el apoyo y financiamiento del estado a través de órganos dependientes del gobierno, una rueda de negocios en Magallanes.

La organización defensora del territorio marítimo, indicó que en este opaco y promiscuo proceso de negocios público-privados, “a veces es difícil distinguir el accionar de las autoridad públicas regionales, de las de un operador o promotor de negocios salmoneros, aprovechando el acceso y uso de información privilegiada y de posiciones de poder”.

“Estratégicamente las empresas del Consejo del Salmón avanzan en autonomizar sus negocios y expansión territorial de la contaminada y conflictiva región de Los Lagos y Bio Bio” señala Ecocéanos.

Este 24 de noviembre fue realizada una rueda de negocios que reunió a 100 representantes de empresas proveedoras de servicios para la industria del salmón en el seminario denominado “Impulsando a los proveedores de Magallanes”. Esta actividad fue organizada por el Consejo del Salmón de Chile, patronal integrada por la empresa Salmones Aysén, la mega compañía AquaChile, y las transnacionales Salmones Australis (China), Cermaq (Japón) y Mowi (Noruega).

Para su financiamiento contó con el apoyo del Ministerio de economía a través de CORFO, que mediante dineros públicos los provee a través del denominado Programa Estratégico Mesoregional (PEM) Salmón Sustentable.

Historias de resistencias a la imposición de la industria salmonera

En diversos puntos de la Región de Magallanes rechazan las instalaciones de centros salmoneros o pisciculturas. A modo de ejemplo, en la Colonia Isabel Riquelme viven más de 150 personas, todas ellas vinculadas a actividades del campo o interesadas en vivir en contacto con la naturaleza, quienes se encuentran temerosas que se produzca un “desastre” medio ambiental tal como sucedió en Chiloé.

Los vecinos rechazan por todas las vías la construcción de la piscicultura de recirculación Lago Balmaceda (ubicada a 18 kilómetros al sur de Puerto Natales, en la desembocadura del río Hollemberg) por parte de la empresa Sealand Aquaculture S.A.

A fines de febrero de este 2021, la Corte Suprema falló a favor de la comunidad kawésqar Aswal Lajep y dejó sin efecto la resolución de calificación ambiental que había sobre este proyecto de piscicultura, al establecer que la evaluación ambiental de la salmonera fue realizada sin considerar las observaciones de la comunidad indígena.

También en Magallanes, se han generado fuerte polémicas y rechazo que ha generado por parte de la comunidad de Puerto Williams y de comunidades del pueblo yagán a la instalación de la industria salmonera en el canal Beagle, que terminó en tribunales.

Por su parte, frente a la a la ofensiva salmonera en la Región de los Ríos, la organización Conservación Marina ha afirmado que “La salmonicultura de aguas abiertas, NO es compatible con la visión de desarrollo para la zona costera de la Región, NO es compatible con la rica biodiversidad marina que es patrimonio de nuestra costa y debemos asegurar su sustentabilidad (…) Por lo expuesto, creemos que la intervención de una industria tan impactante como ésta, debe ser denegada o al menos estar sometida a un Estudio de Impacto Ambiental y participación ciudadana, debidamente informada. NO es posible que una actividad industrial como ésta, que traerá fuerte niveles de contaminación biológica, química y visual, se decida mediante una simple Declaración de Impacto Ambiental”, esto, ante los intentos de la empresa Lago Yelcho de querer imponer 9 centros de cultivos. Cuatro en Valdivia: Punta Chungungo, Morro Bonifacio, Punta Cárcamo y Punta Loncoyén; y cinco en Mariquina: Punta Huezhui Norte y Suroeste, Punta Chanchán Norte y Suroeste y Punta Piedra Blanca”, han denunciado.

Desde hace años, en la localidad de Llifén, Lof Huequecura, comuna de Futrono (Región de los Ríos), organizaciones y comunidades defensoras del territorio han señalado: “Rechazamos tajantemente la construcción de una piscicultura en el río Calcurrupe, Comuna de Futrono y Lago Ranco, a manos de la empresa Agrícola Sichahue Ltda., donde en forma autoritaria no se hizo un estudio de impacto ambiental, donde no se le consultó a la ciudadanía ni menos se respetó el Convenio 169 de la OIT (…) Que, defendemos nuestra Cuenca del Lago Ranco, reivindicando su derecho a la no intervención de proyectos capitalistas, fundados en la depredación de los recursos naturales”. Declaración suscrita por: Red turismo Calcurrupe, calcurrupe Alto, Auquinko, Calcurrupe Lof autónomo, Taller Lamuen Newen, Muestra Costumbrista Calcurrupe bajo, Agrupación de jóvenes “Wenuy Newen”, Eco pueblo llifén, Comité de agua Potable Calcurrupe, Comunidad indígena rupumeica Bajo, Mesa público-privada de pesca recreativa comuna de Futrono Municipalidad de Futrono, Comunidad francisco Llanquel- Futrono, Grupo ecológico siempre verde, Lof huequecura.

En octubre del 2020, el Tribunal Ambiental rechazó reclamación contra piscicultura esta piscicultura en Los Ríos interpuesta por particular. El pronunciamiento permite mantener la aprobación del proyecto “Piscicultura río Calcurrupe” cerca de Futrono, para producir 280 toneladas anuales de salmónidos desde su incubación hasta la etapa de smolts.

En agosto de este 2021, la Corte Suprema ratificó sentencia que rechazó reclamación contra proyecto de piscicultura.

En una entrevista realizada en mayo 2016 por Radio Cooperativa, el Obispo de Aysén, Luis Infanti, señaló con respecto a la industria salmonera que “en tela de juicio está un proyecto país que se está cuestionando cada vez más, porque el desarrollo que se esperaría de este sistema social, esencialmente neoliberal, en lugar de producir crecimiento y desarrollo, va provocando graves daños a la casa común en que vivimos”, En ese sentido, denunció “una explotación exagerada de los recursos, (…) que entregamos a grandes empresas multinacionales que buscan el beneficio propio dejando muerta a una región” (…) “Hoy día es Chiloé, en el pasado fue Aysén y, seguramente, vendrán más (crisis sociales), porque hay un sistema, un modelo político y económico, avalado por las autoridades y los gobiernos de todos estos años, que es depredador de los recursos naturales”, declaró el obispo.

Cabe señalar que por años se ha levantado con fuerza la campaña “Tortel Libre de Salmoneras” que busca frenar la aprobación de las primeras concesiones “experimentales para reproducción” en la comuna de la Región de Aysén, característico punto turístico y de desarrollo sustentable se ve amenazado ante el plan propuesto por la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) junto a empresas. Caleta Tortel, está ubicada en la desembocadura del emblemático río Baker.

En Cobquecura Región de los Ríos, se denunció hace algunos años que cerca de 11 proyectos acuícolas de la empresa Inversiones Pelícano S. A. buscaban instalarse en la costa de la provincia de Ñuble, comuna de Cobquecura. Agrupaciones de vecinos de esa localidad se movilizaron y rechazaron de plano la llegada de esta industria, denunciando los impactos ambientales que podría generar, logrando frenar su avanzada.

También en la Región del Bio Bio, la Asociación de Municipios Arauco, manifestó en junio del 2016 su absoluto rechazo a que cinco empresas pretendían instalar 30 cultivos de salmones en las costas de la provincia. “Manifestamos absoluto rechazo a la concreción de la actividad en la zona, argumentando que el impacto al medio ambiente será potente y la generación de empleo es mínima”, expresó el gremio a través de un comunicado. Las empresas interesadas son Congelados Pacífico, Cultivos Marinos Lago Yelcho, Mainstream Chile, Marine Harvest y Salmones Caleta Bay, quienes presentaron antecedentes en Subpesca Bío Bío, quienes buscan desarrollar seis proyectos en la comuna de Arauco, 13 en Lebu y 11 en Tirúa”, señalaban en aquel tiempo.

En la Región de la Araucanía comunidades y organizaciones por la defensa de los territorios, han denunciado que existen más de 80 plantas de pisciculturas de la industria salmonera en diversos ríos de las zonas pre y cordilleranas y que son parte de la industria del salmón, para la crianza de ovas y de la especie: “Las pisciculturas son generadoras de alimentos artificiales para los peces en desarrollo, en donde los no consumidos o trasladados se expanden por los ríos, sumándose a esto las fecas, la orina y el uso de antibióticos, causando lodos crudos contaminantes para las aguas y los territorios. A esto se suma que la instalación de los proyectos, que continúan expandiéndose en la zona pre y cordillerana principalmente, han venido generando alteraciones de eco sistemas como la tala de bosque nativo, intervención e incluso afectación de cuencas hidrográficas donde hay fuentes nacientes”, indicaban el 2017 a través de una declaración pública, señalando a su vez que “se hace fundamental estar alertas para que no se instalen en las costas regionales los centros de cultivos, cuyas cadenas en fuentes laborales dependen de los vaivenes del mercado, generado inseguridad e incertidumbre al trabajo”.

En agosto de este 2021, Por una serie de errores metodológicos asociados a las modelaciones de las descargas al río Chesque (comuna de Villarrica), el Tribunal Ambiental de Valdivia, con jurisdicción desde Ñuble a Magallanes, acogió reclamaciones interpuestas por personas naturales, dirigentes y comunidades mapuche del territorio y ordenó anular la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto “Mejoramiento Ambiental de Piscicultura Chesque Alto”, que la Sociedad Comercial Agrícola y Forestal Nancahue Limitada tramitaba.

Por su parte, en la Región de Los Lagos, diversas organizaciones, entre ellas: Comité por la Defensa y Desarrollo del Borde Costero de Castro; Comité de Defensa del Borde Costero Puerto Montt; Sindicato de Pescadores Artesanales “Mar de Todos” de Ancud; Partido Ecologista Verde – Región de Los Lagos; Escuela Permanente “José Huenante”; Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez- Puerto Montt; Comité Cultural, Social y Medioambiental de Trabajadores y Productores de Algas del Río Maullín; Movimiento por la Defensa de la Patagonia, a través de una declaración difundida en junio del 2016, señalaban: ““Estamos profundamente convencidos de que cualquier solución a la actual “Crisis de la Marea Roja”, que han posibilitado tanto la Industria Salmonera como los servicios públicos que protegen sus abusos e infracciones a las normas y leyes vigentes, pasa inevitablemente POR LA ERRADICACIÓN DE LA INDUSTRIA SALMONERA DESDE LOS CANALES Y FIORDOS DE LA PATAGONIA CHILENA y que no hay “bono” ni cuota de merluza, de jibia o de reineta que pueda detener el avanzado proceso de destrucción del medio ambiente marino que está causando la Industria Salmonera. Así las cosas, hemos decidido impulsar una campaña de educación y de activismo que apunte decididamente a la ERRADICACIÓN DE LA INDUSTRIA SALMONERA, pues no estamos dispuestos a esperar una Tercera Crisis que haga definitivamente del Mar Austral una cloaca tóxica y peligrosa para la vida humana”.

El debacle en Chiloé para no olvidar

En Chiloé, durante febrero y marzo del 2016, producto del Florecimiento Algal Nocivo (FAN) de la especie denominada Pseudochattonella sp., se afectaron 45 centros de cultivo de salmones (16% del total de centros activos) de 7 Agrupaciones de concesiones de salmónidos (ACS). Las empresas involucradas fueron 14 (53% del total de empresas), con mortalidades que ascendieron por sobre los 25 millones de peces (10% del total de peces sembrados), equivalente a una biomasa de 40 mil toneladas aproximadamente. La principal especie afectada fue Salmón del Atlántico representando el 94% del total de la mortalidad.

Las empresas señaladas son: Blumar, Camanchaca, Salmones Austral, Marine Harvest, Salmones Austral, Salmones Humboldt, Marine Farm; y, AquaChile, Aguas Claras S.A, Granja Marina Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina MercanteTornagaleones, Trusal S.A; Mar Ventisqueros S.A; Australis Mar S.A, estas últimas seis a quienes se les sindica de los vertimientos directos al mar a través de autorizaciones por parte de Sernapesca y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.

La mortandad señalada por Sernapesca es de 40 mil toneladas de peces durante el mes de febrero e inicios de marzo del 2016. Se ha señalado que fueron destinados a plantas elaboradoras de harina de pescado el 57,1%, y otro porcentaje, el 30,3% a vertederos en tierra y lo demás habría sido destinado a vertimiento marino.

Cabe recordar que el día 3 de marzo, SalmonChile presentó a la Autoridad Marítima una solicitud de vertimiento al mar con cerca de 11 mil 600 toneladas, argumentando que las plantas procesadoras ya no daban abasto y que sacarlas por vía terrestre implicaba un grave riesgo a la salud de las personas por el deterioro de las mortalidades.

La Autoridad Marítima dictó la Resolución DGTM Y MM ORD.N°12.600/05/114 VRS con fecha 04 de marzo de 2016, que “Otorga permiso para efectuar vertimiento de emergencia de desechos de pescado en la jurisdicción de la Gobernación Marítima de Puerto Montt”, estableciendo como cantidad autorizada 9.000 toneladas de recursos.

Sernapesca señaló en su oportunidad: “El contenido del vertimiento corresponde a material orgánico derivado de peces salmonídeos que murieron por asfixia y que se encontraban en proceso de descomposición. Cabe señalar que los pescados a verter no contaban con agentes químicos para su preservación”, indicó el organismo público, antecedentes que ha sido cuestionado por diversas organizaciones sociales y referentes de la ciencia.

Algunos requerimientos ante el Tribunal Ambiental, la Super Intendencia del Medio Ambiente, la Brigada de Delitos Ambientales de la PDI y estudios independientes, han apuntado a la necesidad de que se analicen las aves, peces muertos y lobos marinos, encontrados en diversas localidades, ya que si hay traza de la descomposición de los salmones dentro de ellos, no habría duda alguna de que el vertimiento de miles de toneladas de peces muertos si influyó en esta catástrofe y que por lo tanto, las culpables son nuevamente, las salmoneras.

La defensa de Caguach en Chiloé

A fines de agosto del 2018, habitantes organizados de Caguach lograron frenar las concesiones de Trusal S:A (Salmones Austral) y sus intenciones de instalar proyectos acuicolas en la zona, empresa que finalmente ha renunciado a ellas luego de las manifestaciones de las comunidades, quienes también emplazaron al Municipio de Achao en su administración anterior y al Obispo de la diócesis de Ancud para que asuman una posición contraria a estos proyectos industriales.

Caguach es una isla que es parte del archipiélago de Quinchao, con una población indígena ancestral en un lugar que milenariamente es sagrado y que, en el marco del sincretismo, convive con espacios del catolicismo antiguo, en este caso, con el santuario del Jesús de Nazareno dónde se realizan actos devocionales con más de dos siglos de tradición y una de las más importantes en el sur de Chile.