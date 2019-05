«Se pasaron por no sé dónde a Caleta Tumbes»: Vecinos encaran a alcalde por centro de cultivo de salmones

Un tenso momento se vivió en el concejo municipal extraordinario convocado en la comuna de Talcahuano con motivo de la instalación de un centro de cultivo de salmones en el sector de Caleta Tumbes. Los vecinos encararon al alcalde Henry Campos (UDI), a quien acusan de tener una postura en favor del cuestionado proyecto.

De acuerdo a lo que informa Radio Bío Bío, los habitantes y dirigentes del comercio rechazan la incursión de salmoneras en la península, específicamente del proyecto Bordemar, el que obtuvo recientemente su aprobación ambiental.

Haciendo sonar las ruidosas vuvuzelas y al grito de «¡No a las salmoneras!», los vecinos manifestaron su indignación al final de la sesión extraordinaria del concejo municipal, luego de escuchar a los representantes de la empresa Bordemar.

Alcalde Henry Campos

Una de las informaciones que más molestó a los asistentes fue la confirmación de que todo el transporte de camiones con el producto y sus residuos se hará solamente por la subida de la Gloria y no por el tercer acceso a los cerros como se había indicado en un comienzo. En ese sentido, citada por Radio Bío Bío, la concejala Pamela Cortes recordó que «ahí tenemos una cantidad de pobladores superior a los 40 mil habitantes y mucha congestión».

Los dirigentes y pobladores de Caleta Tumbes enfrentaron especialmente al alcalde Henry Campos por documentos que envío el municipio al SEA dando su venia al criticado proyecto.

Erika Cerna, representante de la agrupación de dueños de restaurantes de la Caleta, criticó en diálogo con Bío Bío que frente a la iniciativa no habría habido participación de la población. «Se pasaron por no sé dónde a Caleta Tumbes, nunca hicieron consulta ciudadana, el alcalde no nos dejó intervenir y su slogan es ‘Talcahuano somos todos’… ¿De qué está hablando, si Talcahuano es él, su gente y nadie más?».