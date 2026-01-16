Tiburón de cuatro metros obliga a suspender faenas submarinas en Puerto Montt (Video)

A través de redes sociales se viralizó el registro en el cual se puede apreciar al inmenso tiburón en el sector costero de Chinquihue, en la ciudad de Puerto Montt.

El avistamiento de un tiburón de aproximadamente cuatro metros de longitud paralizó les las actividades submarinas en el sector costero de Chinquihue, en Puerto Montt, región de Los Lagos.

La presencia del escualo, captada en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, obligó a activar protocolos de seguridad y generó asombro y alerta en la comunidad local por lo inusual que es ver este tipo de animales en la zona sur del país.

El registro audiovisual, difundido ampliamente en plataformas digitales, documenta el preciso momento en que el tiburón aparece en las aguas donde un grupo de buzos realizaba labores de mantenimiento o inspección submarina en el sector.

En las tomas se observa claramente cómo el ejemplar, de imponente tamaño, se pasea con calma entre el personal, se aleja y minutos después regresa a la zona.

Ante este inesperado encuentro, la empresa a cargo de las faenas activó el protocolo de seguridad, con el retiro del personal desde el agua y la paralización temporal de las labores.

La medida, considerada estándar en estos casos, busca ante todo garantizar la integridad física de los trabajadores frente a la presencia del tiburón de gran tamaño, cuya reacción puede ser impredecible.

Sernapesca: “El ejemplar está en su hábitat natural”

Consultado sobre el hecho, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) entregó un comunicado oficial buscando calmar las alarmas y contextualizar el avistamiento en el cual dejó en claro que el tiburón observado “se encuentra en su hábitat natural”.

Ricardo Sáez, encargado nacional de la Unidad de Conservación y Biodiversidad de Sernapesca, entregó un análisis técnico detallado sobre la identidad y el significado de la presencia del animal.

“Por lo que se logra ver en las imágenes, podríamos decir que eventualmente se trata de un tiburón vaca (Notorynchus cepedianus) o uno de siete branquias (Heptranchias perlo), sin embargo, estamos a la espera de la confirmación del IFOP (Instituto de Fomento Pesquero). Este ejemplar está dentro de su rango de distribución. Además, cabe mencionar que en Chile tenemos tiburones de distintos tamaños y especies que habitan a lo largo de todo el país”, explicó.

#LosLagos: Tras la presencia de un tiburón en Chinquihue, Puerto Montt, queremos aclarar que se encuentra en su hábitat natural. En Chile tenemos tiburones de distintos tamaños y especies que habitan a lo largo de todo el país.



Importancia ecológica y conservación del tiburón

El organismo no solo se limitó a identificar al animal, sino que aprovechó la oportunidad para educar sobre la relevancia ecológica de estos escualos en los ecosistemas marinos chilenos.

Sernapesca destacó que los tiburones vaca “están en categoría vulnerable por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza)”.

Además, recalcó el rol crucial de estos «depredadores tope», indicando que son clave» para mantener ambientes marinos saludables y el equilibrio de la trama trófica, por lo que su presencia en Chinquihue podría ser una buena señal».

En su comunicado, la entidad también abordó el marco legal que protege a estas especies en aguas nacionales, recordando que “en Chile algunos tiburones como son el tiburón Azul y tiburón Sardinero son recursos pesqueros que pueden ser capturados como fauna acompañante de pesquerías como el pez espada, y deben ser desembarcados enteros, es decir, sin cortar sus aletas, ya que esta práctica, conocida como finning, es ilegal de acuerdo con la Ley 20.525 de 2011, la que prohíbe la mutilación de las aletas de cualquier tiburón a bordo de naves o embarcaciones de pesca o su transbordo”.

Ante el avistamiento del tiburón de 4 metros, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía y a los trabajadores del mar a mantener la cautela.

Sernapesca instó a “tomar los resguardos necesarios, ya que se trata de un animal de naturaleza salvaje que podría sentirse amenazado y atacar”.

Desde Chiloé News reportaron que las faenas se mantienen bajo observación a la espera de que la autoridad marítima determine que las condiciones de seguridad son óptimas para el reingreso de los buzos.

Asimismo, citando a fuentes y expertos locales, el medio digital señaló que aunque este tipo de avistamientos no son cotidianos en zonas tan cercanas al puerto, la presencia de esta especie de gran tamaño es posible debido a los cambios en las corrientes y la búsqueda de alimento.