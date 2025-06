Alexander Luchaninov, subdirector de RT en Español: “para responder si somos ‘propaganda’ o no, les invito a ver nuestro contenido y sacar sus propias conclusiones”

La llegada de RT en español a televisión abierta chilena ha sido controvertida. En entrevista para El Ciudadano, el subdirector de RT en Español nos comenta la línea editorial de este medio de comunicación con más de 15 años de emisión en América Latina, responde a las críticas injustificadas que califican a su medio como “propaganda rusa” y afirma que RT en Español ya es parte del ecosistema mediático chileno.

Por Javier Pineda Olcay

Javier Pineda: ¿Cuál es la historia y la línea editorial que representa RT?

Alexander Luchaninov: RT en Español lleva más de 15 años emitiendo para toda América Latina. A lo largo de estos años la línea editorial ha sido la misma: informar a nuestra audiencia de las noticias más importantes de la región y del mundo entero. Somos un canal de noticias, y las noticias no tienen fronteras: ese es nuestro lema. Transmitimos información desde las ciudades más importantes de América Latina gracias a una amplia red de corresponsalías y contamos historias impactantes gracias a nuestros programas, entrevistas y documentales. Además, en RT somos pioneros en la implementación de tecnología de punta, gráficas 3D e inteligencia artificial, algo de lo que nuestros televidentes en Chile pueden disfrutar en vivo en el canal 2.1 de la televisión digital.

JP: ¿Por qué RT en Español decide ser parte del ecosistema mediático chileno?

AL: Somos un canal para toda América Latina y cada país de la región importa. Y Chile es una de las naciones más grandes del continente, claro que es muy importante para nosotros estar aquí. RT en Español es el canal internacional de noticias en español más visto en el mundo gracias a su presencia en televisión abierta en 10 países de América Latina. Además, estamos presentes en muchas redes de TV de pago y OTT en todos los países de la región. En Chile estamos en Entel, Mundo Pacífico, entre otros. Por lo tanto, ya somos parte del ecosistema mediático chileno. A partir del 2025 contamos con mayor presencia en este país tan importante del Cono Sur, que tiene muy buenas relaciones históricas con Rusia.

JP: ¿Qué responden frente a las críticas de algunos sectores políticos y medios de comunicación que califican a RT como un órgano de propaganda rusa? ¿Sienten que existe un trato discriminatorio frente a otros canales públicos pertenecientes a otros países europeos como DW de Alemania o la BBC del Reino Unido?

AL: No nos sorprenden los ataques mediáticos, ya estamos acostumbrados a los métodos discriminatorios de algunos organismos internacionales. Ya mencioné que RT tiene una presencia muy amplia en América Latina, mayor que todos los demás canales de noticias de habla hispana. Claro que a algunos no les gusta la popularidad de RT en Español. No queremos hablar mal de los colegas, todos somos periodistas y tenemos ética profesional. La experiencia de los últimos tres años nos da confianza en que seguimos el camino correcto y que los televidentes en América Latina están disfrutando de la variedad de opiniones que les aporta RT en Español. Y, para responder si somos “propaganda” o no, les invito a ver nuestro contenido y sacar sus propias conclusiones.

JP: ¿Tendrán oficina y reporteros en Chile para informar al mundo de lo que ocurre en nuestro país?

AL: Por ahora no, pero puede ser que en el futuro próximo tengamos un corresponsal especialmente para Chile. Ahora cubrimos los acontecimientos en Chile viajando desde nuestras corresponsalías cercanas. RT en Español tiene grandes corresponsalías en Buenos Aires, Sao Paulo y Bogotá. Por el momento nuestros corresponsales de la región cubren las noticias más importantes de Chile. Ya grabamos varios programas de ‘Entrevista’ y ‘RT Reporta’ dedicados a temas chilenos de interés, incluyendo una serie de programas emitidos hace dos años con motivo del 50.º conmemoración del golpe de Estado. Los comentarios positivos de la mayoría de nuestros seguidores nos han motivado a cubrir más eventos en el país. Muchas gracias por estar con nosotros, y recuerden: las noticias no tienen fronteras.