20 mil viviendas fueron afectadas por el paso del huracán Grace: Hill Mayoral

Por Marisol Córdoba

Los remanentes del huracán Grace dejaron un desastre en la zona norte y nororiental del estado de Puebla. El saldo es de cinco personas fallecidas, poblaciones incomunicadas, más de 300 mil personas sin energía eléctrica y otros 20 mil hogares con diversas afectaciones, informó la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, en conferencia de medios vía virtual.

Las dos últimas víctimas fueron en la comunidad de Olintla, a un poblador le dio un infarto y a otro más le cayó una teja en la nuca, al salir a ver lo sucedido.

La funcionaria indicó que se encuentran ya trabajando en la limpieza de los caminos con maquinaria que fue contratada en lugares cercanos; aunque aclaró que la reparación de caminos y viviendas tardará varios días.

Por su parte el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa, señaló que no tiene previsto contraer una deuda, pero si las reparaciones lo requieren, no descarta tomar esta medida.

Informó que tras la contingencia sostiene contacto con los ediles y la población afectada, aclaró que no los dejarán solos y hasta el límite de sus recursos los apoyarán para la reparación de los daños y limpieza de caminos para evitar, en la medida de lo posible, la pérdida de las cosechas, las cuales recibirán subsidio.

“Mi gobierno va a quedarse con ellos. Sacando el agua. Lo que tengamos que gastar lo tenemos que gastar… no descartaría un endeudamiento ahorita como tal, pero no lo tengo previsto para resolver este asunto… No, no. Una casa cuando se inunda que hacemos sacamos las cubetas. ¿Qué hacemos?.. Sacamos el agua y así vamos a estar. Apoyando a los que pierdan su cosecha; viene la hambruna para ello haremos un programa humanitario”.

Miguel Barbosa, gobernador de Puebla