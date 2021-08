5 películas para entender a H. P. Lovecraft

Hace 131 años que el terror tomó un rumbo inimaginable bajo la pluma de H. P. Lovecraft. Tanto que sus novelas y cuentos son tema de culto para el género y las artes en general. Para aprovechar esta fecha, te dejamos cinco películas (algunas gratis en internet) para entender la magia de Lovecraft.

The Call of Cthulhu (La llamada de Cthulhu, 2005) – Andrew Leman.

The Call of Cthulhu es la película que, si Lovecraft hubiera tenido la oportunidad, habría salido en la época del escritor. En este filme Andrew Leman retoma a una de las figuras más populares de la ciencia ficción. Lo hace a través de aspectos técnicos de la época; es en blanco y negro, mudo y con un estilo visual que recuerda al expresionismo alemán.

Sinopsis: Mientras ordena los asuntos de su difunto tío, un hombre se topa accidentalmente con una serie de oscuros secretos relacionados con un antiguo horror que espera ser liberado.

El filme está completo en Youtube. Te lo dejamos a continuación:

The Whisperer in Darkness (El susurrador en la oscuridad, 2011) – Sean Branney

De nueva cuenta te presentamos un filme reciente aunque con estética de la primera mitad del siglo XX. The Whisperer in Darkness es un relato entrecortado por cartas y narraciones lejanas que nos traza, con inusual belleza poética, los misterios que encierran las montañas cavernosas de los bosques de Vermont y une, con singular soltura, las ideas míticas de Lovecraft. A diferencia del anterior, este filme tiene voces; además se mantiene a blanco y negro.

Sinopsis: un folclorista investiga informes de criaturas inusuales en Vermont solo para descubrir más de lo que esperaba

Re-animator (Re-animador, 1985) – Stuart Gordon

Esta adaptación de Herbert West: reanimador, de H. P. Lovecraft es considerado un clásico del terror de los 80’. En Re-animator observamos a un científico estadounidense en búsqueda de un nuevo suero para revivir tejidos humanos ya muertos. Este líquido permite a los seres quedar como una especie de zombies. Las escenas explícitas, los enfrentamientos con estos muertos vivientes y el horror psicológico son una combinación fantástica, que para la época fueron todo un hito. Sin duda un imperdible.

Sinopsis: Después de que un nuevo estudiante de medicina llega al campus, un local dedicado y su novia se involucran en experimentos extraños que se centran en la reanimación de tejido muerto.

Color Out of Space (El color que cayó del Cielo, 2019) – Richard Stanley

Tal vez el nivel de guión quede mucho a deber, pero en esta película podemos ver un relato de Lovecraft bien representado gráficamente. En Color Out of Space vemos a unos de los relatos más conocidos del escritor. En cuestión de efectos visuales vemos una de las más limpias adaptaciones; las tomas, los colores, (por momentos) los aspectos de los personajes, son algo agradable y gustoso de ver con tecnología actual. No esperes mucho (sale Nicholas Cage), pero para fans del cuento que buscan algo para palomear irá bastante bien.

Sinopsis: Una granja aislada es golpeada por un extraño meteorito que tiene consecuencias apocalípticas para la familia que vive allí y posiblemente para el mundo.

Fear to the Unknown (Miedo a lo desconocido) – Neil Gaiman

Fear to the Unknown es un documental sobre la vida y obra de H. P. Lovecraft, el hombre que revolucionó el género de terror. También se toma como un homenaje a su figura. Participan personalidades destacadas como Guillermo Del Toro, Neil Gaiman, John Carpenter, Stuart Gordon y Ramsey Campbell, quienes dan su opinión elogiosa sobre las creaciones preternaturales del maestro de Providence.

