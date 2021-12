A pesar de 123 cuarteles de la Guardia Nacional, la inseguridad continua

Por Benito Jiménez / Agencia Reforma

Los seis estados que concentran casi la mitad de los homicidios dolosos ocurridos de enero a octubre de este año en el País, cuentan con cuarteles de la Guardia Nacional (GN) terminados y operativos desde 2019 y 2020.

Se trata de Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Michoacán y Jalisco.



De enero a octubre se reportaron en el país 84 mil 637 homicidios dolosos, de los cuales 41 mil 89 se registraron en esas seis entidades, lo que representa un 48.55 por ciento del total.



El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, reportó ayer la conclusión de 123 cuarteles de esa corporación en todo el País, donde están resguardados casi 100 mil elementos operativos, capacitados por el Ejército para apoyar en tareas de seguridad a las autoridades locales.

Sin embargo, aun con esos cuarteles, Guanajuato encabeza la lista de homicidios este año. Hasta octubre pasado registró 8 mil 764 homicidios dolosos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).



Desde 2019, en Guanajuato fueron construidos 18 cuarteles, en Apaseo El Grande, Comonfort, Irapuato, Salamanca, Celaya, León, Silao, Salvatierra y Guanajuato, entre otras localidades.



Baja California también reporta la conclusión de cuarteles en Tijuana, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Ensenada; no obstante figura en el segundo lugar de homicidios dolosos con 7 mil 741 asesinatos en los últimos diez meses del año.



El Estado de México se ubica en el tercer lugar en homicidios dolosos, con 7 mil 149 casos, a pesar de que cuenta con diez cuarteles terminados desde 2020, como los de Ecatepec, Naucalpan, Atizapán, Tecámac y Zumpango, entre otros.



Chihuahua, el cuarto lugar con 6 mil 327 homicidios dolosos, tiene desde 2020 ocho cuarteles de la Guardia ubicados en Chihuahua, Juárez y Valle de Zaragoza, entre otras localidades.



Michoacán también cuenta con 32 cuarteles desde 2019 en Zamora, Pátzcuaro, Arteaga, Apatzingán, Múgica y Morelia, entre otros sitios, pero aun con la presencia de elementos federales no ha logrado contener la pugna entre Los Viagras y el CJNG. Dicha entidad ocupa el quinto lugar en asesinatos con 5 mil 598 casos.



Finalmente, Jalisco cuenta con 30 cuarteles terminados entre 2019 y 2020, en Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Lagos de Morena y Zapopan, entre otras regiones, no obstante, aparece en el sexto lugar con 5 mil 513 asesinatos de enero a octubre.

Aumenta violencia en 21 municipios

Los homicidios dolosos aumentaron este 2021 con respecto al año pasado en 21 de los 50 municipios que concentran la mayor cantidad de asesinatos en el País, de acuerdo con cifras oficiales.

En algunos de estos municipios como Jacona, en Michoacán, los homicidios dolosos incluso se duplicaron, según las cifras presentadas ayer por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

En Jacona, un municipio ubicado en el noroeste de Michoacán, los homicidios dolosos pasaron de 31 en el periodo de agosto a noviembre de 2020 a 69 en el mismo periodo de este año, de acuerdo con los datos presentados ayer en la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mientras que en Zamora, otro municipio michoacano vecino de Jacona, también se incrementaron los homicidios en alrededor de un 30 por ciento.

Por su parte en Guanajuato, otro de los estados considerados como focos rojos en violencia, los homicidios crecieron en León, Irapuato y Apaseo el Grande, tres de los municipios de la entidad considerados como prioritarios en la estrategia de seguridad del Gobierno federal.

Capitales estatales como Puebla y Cuernavaca también aumentaron los homicidios dolosos en el mismo periodo señalado.

En la capital del Estado de Morelos los homicidios aumentaron 50 por ciento al pasar de 44 entre agosto y noviembre de 2020 a 66 en los mismos meses de 2021.

De igual forma en Fresnillo, Zacatecas, los asesinatos también subieron 50 por ciento en el periodo antes mencionado.

Sobre esta entidad federativa, el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dijo que la violencia se había contenido a tres semanas de que inició el operativo especial de seguridad en Zacatecas.

De acuerdo con el Secretario, los homicidios en esa entidad han disminuido en 45 por ciento en los últimos 25 días con respecto los 25 días previos al inicio de la intervención de las fuerzas federales.

En el periodo previo, explicó, en el estado gobernado por el morenista David Monreal, se cometieron 141 homicidios vinculados a la delincuencia organizada, mientras que en el periodo posterior se registraron 78 asesinatos.

Mientras tanto el Plan de Apoyo a Zacatecas se implementó luego de que arreciara el enfrentamiento entre grupos antagónicos del crimen organizado, que los llevó a colgar los cadáveres de puente vehiculares, como ocurrió el pasado 18 de noviembre, en donde nueve cuerpos fueron encontrados pendiendo en el Municipio de Cuauhtémoc.

Pese a la reducción en el número de homicidios reportada por Sandoval, el pasado sábado se registraron balaceras, enfrentamientos e incendios en viviendas de las colonias La Paz, Obrera y Plan de Ayala, así como en las comunidades de Plateros e Hidalgo de Ojuelos, ubicadas en el Municipio de Fresnillo.

Sandoval indicó que las fuerzas federales están atendiendo de manera prioritaria a nueve estados que presentan una alta incidencia de homicidios y que del 13 de agosto a la fecha se ha observado una reducción en todos ellos, salvo el Estado de México, en donde se ha incrementado en 10.1 por ciento.

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com