Académicos de la Ibero reprueban primer trienio del gobierno de AMLO  

Académicos del Departamento de Ciencias Sociales la Universidad Iberoamericana Puebla reprobaron los primeros tres años de gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, haciendo un balance de la primera mitad de su sexenio en temas de seguridad, libertad de expresión, acceso a la información, justicia e impunidad, economía, políticas públicas, pobreza, pueblos indígenas, atención a movimientos sociales, como el feminismo, así como la respuesta a la contingencia sanitaria por el covid-19.

Lo anterior, al presentar el trabajo colaborativo, al que nombraron “La 4T bajo la lupa”, la cual es una evaluación al trabajo del presidente en el periodo 2018-2021, donde los catedráticos calificaron deficiente la labor realizada en la primera mitad del actual sexenio.

En ese sentido, Mario Ernesto Patrón Sánchez, rector de la Ibero, explicó que es importante que las universidades cuestionen el ejercicio gubernamental y sus políticas públicas, porque es “el mecanismo para hacer vigente los derechos humanos de los ciudadanos”.

Dijo estar preocupado, pues detectó factores de riesgo en el actuar de Andrés Manuel López Obrador como titular del Ejecutivo federal, así como sus resultados, pues afirmó que faltan políticas públicas para favorecer a la sociedad por la carencia de una estrategia de estado.

Patrón Sánchez enlistó las problemáticas más importantes como el aumento de los índices de violencia en el país, en la mayoría de los casos tiene una tendencia al alza, entre ellos, los casos de feminicidios, pues en 2021, se registraron en todo el país la cifra de mil 400 asesinatos contra mujeres.

Indicó que esto se debe por la falta de justicia y la impunidad que impera en las instituciones mexicanas, pues dijo que, actualmente, el 99 por ciento de las denuncias por violencia en México quedan impunes.

En tanto, el rector de la Ibero declaró que, bajo el gobierno de López Obrador, los pueblos indígenas del país se han visto olvidados por la falta de modelos de desarrollo que contemple los derechos, así como los usos y costumbres de estas comunidades.

Argumentó que hacen falta estrategias por parte del gobierno federal para abatir la crisis económica actual, causada por la contingencia sanitaria por covid-19, como lo podría ser la búsqueda de inversiones extranjeras, aunque reconoció que, en este sexenio, se han reforzado los derechos laborales de los trabajadores mexicanos, pues aumentaron el salario mínimo en más de una ocasión.

Por su parte, Lilia Vélez Iglesias, directora general del área académica de la Ibero, acusó al gobierno federal de atentar contra la libertad de expresión de los ciudadanos, en especial, de los periodistas, además de limitar el acceso a la información pública.

Indicó que desde la presidencia de la república se ha manejado una campaña de estigmatización contra los medios de comunicación, la cual ha ayudado a que aumenten los casos de violencia contra periodistas.

Agregó que, en el sexenio anterior, encabezado por Enrique Peña Nieto, fueron asesinados 47 periodistas, mientras que, durante los primeros tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, superó la mitad de esa cifra, al alcanzar 30 casos, seis de ellos en los primeros 46 días de 2022.

Por otra parte, Roberto Ignacio Alonso Muñoz, coordinador del Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública y de la Ibero, señaló que el presidente ocupa sus conferencias de prensa matutinas como un instrumento de dominio de la conversación pública, y una estrategia de propaganda.

Añadió que el presidente ataca y censura a los periodistas que señalan deficiencias e irregularidades de su mandato, y a su vez, lo acusó de desmentir la información con el argumento de “tener otras cifras”, pero indicó que nunca muestra esos datos en documentos oficiales.

“Se esperaba que un gobierno democrático y que promueve la transformación, estuviera a favor de la libertad de expresión, no de la censura, actualmente, no hay garantías para los que ejercen el periodismo en México, sin libertad de expresión no hay democracia, pero ahora vemos que muchos periodistas son asesinados, el ataque contra los medios y la violación de sus derechos no son propios de un gobierno progresista y democrático”.

Lilia Vélez Iglesias

Directora General del área académica de la Ibero