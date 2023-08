Aclara gobernador que adeudo fiscal no corresponde a hoyo financiero

El gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aclaró que el adeudo fiscal de 722.3 millones de pesos derivado de diferencias en el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en 2019 y parte de 2020 no corresponde a un «hoyo financiero» ni son recursos robados.

En rueda de prensa, el gobernador poblano expuso que «la gente a cargo de Finanzas en el estado» no tenía claridad sobre el pago de concepto de despensas en el ISR, pues previamente éste no era gravable, pero la determinación al respecto cambió.

Precisó que este concepto simplemente se dejó de pagar por falta de claridad, lo cual llevó al adeudo fiscal que hoy se tiene que pagar. Asimismo, precisó que su administración no ha señalado a nadie de haber robado o desviado los recursos.

«El concepto despensa a servidores públicos pasa a ser un ingreso gravado por el Impuesto Sobre la Renta, pese a haber sido históricamente una previsión social exenta del pago de impuestos. Hablamos de que según una determinación nueva, por decirlo así, gravaba el concepto de la despensa que antes no era gravado y que en su momento la gente que estaba a cargo de finanzas, al no tener claridad con ello, no hizo ese pago de impuestos»

Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Gobernador de Puebla